Come provare una beta di macOS, sia pubblica che per sviluppatori

Andiamo a scoprire come installare queste due versioni, oltre, eventualmente, a come tornare indietro.

Quindi oltre che essere sconsigliato installarla su computer che ti servono per lavoro, è fortemente raccomandato fare un backup del Mac prima di procedere oltre. C'è un altro aspetto da considerare: ci sono due tipi di beta, quella per sviluppatori e quella pubblica.

Allora forse potresti essere interessato a sapere come scaricare e installare una beta di macOS . Tieni però presente che se il programma beta di Apple (Apple Beta Software Program) consente agli utenti di provare la nuova versione del sistema operativo in anticipo, questo potrebbe causare alcuni problemi e instabilità .

L'annuncio del prossimo macOS ti ha entusiasmato e non puoi aspettare il rilascio ufficiale in autunno per provare le ultime novità dedicate ai Mac?

Indice

Verifica se il Mac è supportato

Come fare il backup del Mac

Se non vedi il menu Time Machine, cliccate sul menu Apple in alto a sinistra, poi seleziona Impostazioni di sistema . A sinistra clicca su Centro di Controllo , poi a destra scorri verso il basso e di fianco a Time Machine clicca sul menu a tendina e selezionate Mostra nella barra dei menu .

Per eseguire subito il backup, clicca in alto a destra sul menu Time Machine , quello a forma di orologio con una freccia circolare, e seleziona Esegui backup . Nella parte superiore del menu viene mostrata la parte completata del backup in corso o la data e l'ora dell'ultimo backup.

In caso il Mac chieda se il computer deve richiedere i backup esistenti creati su un computer diverso, acconsenti, ma solo se vuoi che i backup diventino parte dei backup per quel Mac.

Se il Mac chiede se desideri inizializzare il dispositivo di archiviazione in modo che possa essere utilizzato per Time Machine , dai il consenso (attenzione, cancellerà tutti i contenuti del disco) o seleziona un disco o un volume di backup diverso.

Per configurare il disco di backup, collegalo al Mac, poi clicca in alto a sinistra sul menu Apple e seleziona Impostazioni di Sistema . I passaggi descritti sono per Ventura e successivi, visto che immaginiamo tu voglia installare una beta per una versione di macOS non ancora rilasciata (nel momento in cui scriviamo, macOS Sequoia ).

Tieni presente che deve essere almeno il doppio della capacità di archiviazione del Mac, e che non puoi usarlo per archiviare altri file: deve essere esclusivo per Time Machine.

Per fare un backup, collega un dispositivo di archiviazione esterno, come un'unità USB o Thunderbolt.

Time Machine è infatti uno strumento di macOS che consente di eseguire automaticamente il backup dei file, tra cui app, musica, foto, email e documenti su un disco USB esterno. Lo strumento non offre tantissime opzioni, e ci sono app di terze parti più complete, ma è gratuito, integrato in macOS e semplicissimo da usare.

Fare un backup del Mac è un'operazione piuttosto semplice: si può utilizzare iCloud o, ed è la soluzione consigliata in quanto consente di salvare un'immagine esatta del computer che può essere ripristinata in caso di problemi, Time Machine .

Installare una beta sul Mac è come fare un aggiornamento qualsiasi: i vostri dati non verranno cancellati. Nondimeno, visto che le versioni beta possono comportare dei rischi di instabilità, è fortemente raccomandato fare un backup del computer .

Come installare la beta pubblica di macOS

Se ti imbatti in un errore o in un bug, dovresti usare l'app Feedback Assistant per fornire un feedback ad Apple. Avvia l'app e segui i passaggi indicati, selezionando l'area su cui stai fornendo un feedback e quindi qualsiasi sottoarea specifica. Quindi descrivi il tuo problema in una singola frase, prima di fornire una descrizione più dettagliata, compresi eventuali passaggi specifici che riproducono il problema. Sarai anche in grado di allegare altri file.

Se una beta appena rilasciata non è disponibile quando controlli, riceverai una notifica quando è disponibile per il download. Da adesso in poi riceverai gli aggiornamenti beta e devi solo cliccare su Scarica e installa per scaricarli e installarli.

In alto clicca sulla "i" a destra di Aggiornamenti beta e seleziona Non attivo , poi clicca su macOS Sequoia Public Beta . Ti verrà proposto l'aggiornamento: clicca su Scarica e installa .

Dopo aver effettuato l'accesso, vedrai una schermata principale che è una guida per le Beta Pubbliche . Clicca su macOS. Leggi attentamente le istruzioni di Apple, quindi utilizzando il link nella sezione "Get started", seleziona enroll your Mac .

Adesso, per installare la beta pubblica sblocca il Mac, apri Safari e vai al sito Beta Software Program di Apple. Clicca su Sign Up : ti verrà chiesto di inserire i dati di accesso all'ID Apple (che da settembre 2024 si chiamerà Account Apple). Deve essere lo stesso ID Apple sul Mac che vuoi aggiornare alla beta.

Non tutte le funzionalità promesse saranno disponibili al momento del lancio, quindi Apple continuerà a lavorare sullo sviluppo del sistema operativo prima di abbandonarlo per passare alla versione successiva.

Vediamo adesso come installare la beta pubblica di macOS. Tieni presente che la beta pubblica viene in genere rilasciata intorno a luglio, mentre quella per sviluppatori è rilasciata a giugno, all'indomani dell'annuncio al WWDC.

Come installare la beta per sviluppatori di macOS

Come per macOS Sonoma nel 2023, quest'anno la beta degli sviluppatori non è disponibile solo per gli sviluppatori che hanno pagato per aderire al Developer Program di Apple , ma a chiunque sia uno sviluppatore registrato.

Ecco come creare un account sviluppatore e installare la beta per sviluppatori sul Mac. La prima versione della beta per sviluppatori di macOS Sequoia è arrivata come sempre il giorno del keynote del WWDC 2024 il 10 giugno 2024. Questo serve per gli sviluppatori in modo da testare le loro app con il nuovo macOS.

Questo significa che quando Apple ha rilasciato la prima beta pubblica in realtà la beta per sviluppatori è già arrivata alla terza versione, il che significa che devi aspettarvi dalla beta sviluppatori una maggiore instabilità.

Per installare la beta per sviluppatori, dal Mac apri Safari o un altro browser e vai sul sito Apple Developer, scorri verso il basso e clicca su Start Your Enrollment.

Inserisci i dati di accesso, ID Apple e password. Se non hai attivato l'autenticazione a due fattori, devi farlo ora, poi devi compilare le informazioni richieste.

Come per gli aggiornamenti delle beta pubbliche, questa procedura è valida se hai installato macOS Ventura 13.4 e successivi, altrimenti dovrete installare un profilo a questo link (andateci dal Mac con Safari).

Adesso che siete sviluppatori, vai nelle Impostazioni di sistema del Mac, clicca su Generali e poi su Aggiornamenti software. Se non appare l'aggiornamento beta, clicca sulla "i" a destra di Aggiornamenti beta e seleziona Non attivo, poi clicca su macOS Sequoia Developer Beta.

Ti verrà proposto l'aggiornamento: clicca su Scarica e installa.

Quando la Beta pubblica sarà disponibile, verrà visualizzata anche sul tuo Mac. Da adesso in poi riceverai gli aggiornamenti beta e devi solo cliccare su Scarica e installa per scaricarli e installarli.