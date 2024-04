Così farete pratica e sarete pronti nel momento in cui volete usarlo davvero. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

State pensando di fare un viaggio e state valutando le varie opzioni in base al budget che avete a disposizione? Come saprete, una buona parte del costo dei viaggi è relativa ai trasporti . Non sempre ci sono delle tratte convenienti in volo o delle opzioni scontate. Lo stesso discorso vale per i treni. Avete mai pensato di spostarvi in macchina , se la tratta lo consente? Se non avete un mezzo a vostra disposizione potrete fare riferimento a BlaBlaCar . Sapete che cos'è? Se non l'avete mai sentito o se avete soltanto dei dubbi in merito dovete sapere che vi trovare nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come funziona BlaBlaCar e come utilizzarlo. Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, allora vi consigliamo di ritagliarvi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Nei paragrafi a seguire troverete tante informazioni utili e nel giro di poco potrete anche voi iniziare a utilizzare BlaBlaCar. Non solo, perché non seguire le indicazioni proprio mentre vi illustriamo il funzionamento di questa piattaforma? Potrete iniziare a creare un account, in modo tale da vedere con i vostri occhi le varie funzioni e simulare un viaggio.

Indice

Che cos'è BlaBlaCar

BlaBlaCar è un sito dove potrete prenotare un viaggio in auto verso la destinazione che vi interessa. Gli utenti che sono muniti di auto possono pubblicare l' annuncio di una tratta e mettere a disposizione gli altri posti in auto per condividere le spese e non fare il viaggio in solitudine. In questo modo. Se state pensando, dunque, al prossimo viaggio e volete limitare i costi del trasporto potrete considerare questa opzione. Sul sito web di BlaBlaCar potrete vedere se è presente la tratta che vi interessa e considerate i costi, il tipo di auto e quanti passeggeri viaggeranno.

Come prenotare un viaggio su BlaBlaCar

Vediamo insieme come prenotare un viaggio su BlaBlaCar. Prima di tutti dovrete creare un account.

Andate sul sito e seguite le indicazioni premendo il tasto Registrati. Al termine vedrete la schermata principale della piattaforma. Cliccate sulla barra Partenza da e scrivete il nome della città da cui volete iniziare il viaggio. Selezionate l'opzione corretta e fate clic su Arrivo a per indicare la vostra destinazione. Premete poi sull'icona del calendario per indicare il giorno della partenza. Per ultimo, dovrete scegliere il numero di viaggiatori interessati alla tratta. Per avviare la ricerca cliccate sul tasto Trova. Quando vedrete i risultati fate clic su Passaggi per vedere gli annunci degli utenti con un automobile che percorreranno la stessa tratta a cui siete interessati. Fate clic sull'inserzione che vi interessa per scoprire i dettagli. Potrete vedere la foro del profilo dell'utente, leggere la bio, scoprire il tipo di auto con cui viaggerà, le opinioni degli utenti che hanno già viaggiato con la persona, scoprire se è possibile fumare e portare animali.

Inoltre, vedrete anche il prezzo stabilito dall'autista per il viaggio. Potrete fare clic su Contatta (nome dell'utente) per inviare un messaggio e concordare eventuali dettagli prima di procedere. Per prenotare dovete fare clic su Continua e poi su Prenota. A questo punto non vi resta che fare clic su Paga (quota) e inserire i dati del metodo di pagamento scelto.