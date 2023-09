Bluetooth 5.4: cos'è e come funziona

Sono passati sette anni dalla presentazione del Bluetooth 5.0, e ora che siamo arrivati alla versione 5.4 l'entusiasmo di produttori, soprattutto IoT, e di sviluppatori di applicazioni è alle stelle. Perché? Per scoprirlo, andiamo a vedere cos'è e come funziona il Bluetooth 5.4, l'ultima versione del popolare standard di comunicazioni wireless che per la prima volta introduce una comunicazione bidirezionale sicura e "senza connessione" (chiariremo meglio il senso in seguito), in precedenza impensabile. Andiamo a vedere che impatto può avere questo per le nostre vite, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento sui codec audio Bluetooth.

Indice

Cos'è il Bluetooth 5.4

Il Bluetooth è uno standard di comunicazione wireless a corto raggio utilizzato per lo scambio di dati tra dispositivi fissi e mobili su brevi distanze e per la creazione di reti PAN (Personal Area Network). Questo viene utilizzato principalmente come alternativa alle connessioni via cavo, per scambiare file tra dispositivi portatili vicini e per collegare cellulari e lettori musicali con cuffie wireless, ma le applicazioni sono virtualmente infinite e, come vedremo con il Bluetooth 5.4, apre a nuove funzioni prima impensabili. La funzione è infatti rimasta sempre la stessa, ma la tecnologia si è evoluta enormemente sotto il controllo dal Bluetooth Special Interest Group (SIG), che annovera più di 35.000 aziende associate nei settori delle telecomunicazioni, dell'informatica, delle reti e dell'elettronica di consumo, e che supervisiona lo sviluppo delle specifiche, gestisce il programma di qualificazione e protegge i marchi.

Pensate che solo il Bluetooth 5.0, presentato nel 2016, è già arrivato alla quinta versione, Bluetooth 5.4, nel giro di sette anni, il che la dice lunga sullo sviluppo di questo standard. Il Bluetooth è stato inventato nel 1999, anno dell'arrivo sul mercato il primo auricolare wireless con Bluetooth 1.0. La tecnologia per i tempi era rivoluzionaria in quanto consentiva agli utenti di condividere i dati in modalità wireless tra i dispositivi piuttosto che utilizzare i cavi, e non consumava molta energia, il che era perfetto per i dispositivi mobili che funzionavano a batteria. Tuttavia, all'inizio non era particolarmente affidabile, e le velocità di trasmissione non erano particolarmente elevate. Negli anni, sono migliorati tutti gli aspetti collegati alla trasmissione, come velocità, distanza coperta, latenza, affidabilità e soprattutto energia necessaria. I salti maggiori si sono avuti ovviamente con gli aggiornamenti maggiori, come dal Bluetooth 3 al Bluetooth 4.0, che ha visto l'arrivo del Bluetooth Low Energy, una tecnologia che ha consentito di ridurre incredibilmente le necessità energetiche a fronte di un intervallo di comunicazione simile. O come con l'introduzione del Bluetooth 5.0, che ha visto aumentare la distanza coperta, le velocità di trasferimento e il Dual Audio, per l'invio di un segnale audio a due dispositivi contemporaneamente. Nondimeno, come abbiamo anticipato all'inizio diversi operatori del settore sono eccitatissimi per l'introduzione del Bluetooth 5.4, perché promette alcuni miglioramenti significativi, sia dal punto di vista della velocità di trasferimento dati che per quanto riguarda la distanza coperta. Inoltre nuove funzionalità legate alla sicurezza ne estenderanno ulteriormente l'utilizzo, senza considerare i ridotti consumi. Lanciato a febbraio 2023, il nuovo standard verrà introdotto nei prossimi dispositivi in arrivo sul mercato, come gli smartphone che adotteranno il nuovo chip Qualcomm S3 Gen 2 Sound, ma prima di spiegare quali sono le caratteristiche di questo standard e capire quando arriverà, chiariamo però subito una cosa. Tutte le tecnologie Bluetooth sono retrocompatibili, quindi indipendentemente dall'ultimo ritrovato tecnologico, i vostri dispositivi esistenti continueranno a funzionare come prima.

Come funziona il Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 è quindi un nuova versione del Bluetooth introdotta a febbraio 2023 dal Bluetooth SIG, e possiamo aspettarci maggiore velocità, distanza di copertura e affidabilità, ma cosa nello specifico (ricordate, abbiamo anticipato che diver)? Il nuovo standard è particolarmente importante dal punto di vista della sicurezza, in un certo senso un po' il tallone d'Achille della tecnologia, e introduce alcune nuove funzionalità che consentono una comunicazione più sicura, scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico tra un gran numero di dispositivi. Alcune delle nuove funzionalità sono: Periodic Advertising with Response (PAwR), una funzione che consente ai dispositivi di inviare e ricevere messaggi brevi senza stabilire una connessione, utilizzando pacchetti pubblicitari periodici. Questo può essere utile per applicazioni come le etichette elettroniche per scaffali (ESL), dove un hub centrale può aggiornare i prezzi e le informazioni su migliaia di etichette senza consumare molta energia.

(PAwR), una funzione che consente ai dispositivi di inviare e ricevere messaggi brevi senza stabilire una connessione, utilizzando pacchetti pubblicitari periodici. Questo può essere utile per applicazioni come le etichette elettroniche per scaffali (ESL), dove un hub centrale può aggiornare i prezzi e le informazioni su migliaia di etichette senza consumare molta energia. Encrypted Advertising Data (EAD): questa funzione consente ai dispositivi di crittografare i dati utilizzando una chiave condivisa, in modo che solo i dispositivi autorizzati possano leggerli. Ciò può migliorare la sicurezza e la privacy delle comunicazioni Bluetooth, in particolare per applicazioni sensibili come l'assistenza sanitaria o i pagamenti.

(EAD): questa funzione consente ai dispositivi di crittografare i dati utilizzando una chiave condivisa, in modo che solo i dispositivi autorizzati possano leggerli. Ciò può migliorare la e la delle comunicazioni Bluetooth, in particolare per applicazioni sensibili come sanitaria o i pagamenti. LE GATT Security Levels Characteristic : questa funzione consente ai dispositivi di manifestare i loro requisiti di livello di sicurezza utilizzando una nuova caratteristica nel Generic Attribute Profile (GATT). Questo può aiutare i dispositivi a trovare quelli compatibili e stabilire connessioni sicure più velocemente.

: questa funzione consente ai dispositivi di manifestare i loro requisiti di livello di sicurezza utilizzando una nuova caratteristica nel Generic Attribute Profile (GATT). Questo può aiutare i dispositivi a trovare quelli compatibili e stabilire connessioni sicure più velocemente. Advertising Coding Selection: questa funzione consente ai dispositivi di scegliere tra diversi schemi di codifica per i loro pacchetti di dati, a seconda delle condizioni del canale e del consumo energetico. Questo può migliorare l'affidabilità e l'efficienza della comunicazione Bluetooth Due in particolare sono le novità che interessano i produttori di dispositivi e gli sviluppatori, il PAwR e l'EAD. Insieme, queste due funzioni consentono una comunicazione wireless bidirezionale e sicura con migliaia di nodi terminali a bassissima potenza nella topologia a stella. In generale, PAwR e EAD sono destinati ad applicazioni che coinvolgono un gran numero di dispositivi che trasmettono piccole quantità di dati, e che sono disposti ad accettare latenze maggiori in cambio di una maggiore durata della batteria. Ad esempio, enormi reti di sensori che non richiedono una risposta immediata o il monitoraggio di sistemi non dinamici. Il PAwR funziona organizzando i dati trasmessi in piccoli pacchetti all'interno di fasce orarie deterministiche a cui gli osservatori possono sincronizzarsi con precisione e rispondere, come se ricevessero un segnale da una stazione radio. I dati vengono inviati all'interno di eventi PAwR costituiti da sottoeventi PAwR, e ogni osservatore può sincronizzarsi con uno o più sottoeventi, da cui ricevono attivamente i dati solo in queste fasce orarie specifiche. Per questo motivo viene chiamata anche comunicazione senza connessione. E se i dispositivi vengono assegnati a gruppi, si possono implementare reti a stella anche molto grandi in cui a ogni gruppo viene assegnata una specifica trasmissione. C'è una seconda parte, ancora più importante, di questa tecnologia: "with Response", con risposta in italiano. La comunicazione bidirezionale è implementata all'interno di sottoeventi. L'emittente trasmette i dati all'inizio del sottoevento, quindi dopo un ritardo dello slot di risposta, gli osservatori possono inviare le loro risposte, la cui orchestrazione viene gestita a livello di applicazione. L'efficienza di questa soluzione è il risultato della capacità degli osservatori di eseguire la scansione solo per sottoeventi specifici. Pertanto, i nodi finali (osservatori) scansionano solo per un piccolo e specifico periodo di tempo, ed è quello che rende questa soluzione così efficace in termini di consumo energetico. E questo ci consente di arrivare alla seconda tecnologia importante implementata in Bluetooth 5.4, l'EAD. Grazie al PAwR abbiamo accesso a una soluzione scalabile con requisiti di potenza ultra-bassi, ma c'è un punto critico che deve essere implementato per tutti i moderni sistemi IoT: la sicurezza. Gli scambi di dati tra il punto di accesso e i dispositivi devono essere crittografati per preservare la riservatezza, evitare manomissioni e proteggere la rete. Prima del Bluetooth 5.4, non esisteva un modo standardizzato per crittografare i dati, ma con l'implementazione del PAwR è diventato necessario. Ecco perché è stato introdotta una soluzione che consente di crittografare la totalità o solo un sottoinsieme di un determinato pacchetto aggiungendo un nuovo tipo di AD chiamato Encrypted Advertising Data (EAD, appunto) che incapsula tutti i campi AD da crittografare. La condivisione di dati crittografati tra due dispositivi richiede che abbiano un segreto condiviso con cui crittografare e decrittografare i dati. Per raggiungere questo obiettivo, una nuova caratteristica del GATT chiamata Encrypted Data Key Material può essere opzionalmente inclusa come parte del servizio GAP (Generic Access Profile). Un client GATT connesso può leggere questa caratteristica su un link crittografato e autenticato, che consente quindi di scambiare dati crittografati sui pacchetti AD. In sostanza, i dati possono essere ricevuti da qualunque dispositivo, ma solo i dispositivi che hanno condiviso la chiave potranno decriptarli. Come vedremo dopo, questa soluzione del Bluetooth 5.4 consente l'implementazione del Bluetooth per gli Electronic Shelf Label (ESL), ovvero le etichette elettroniche da scaffale, le etichette digitali utilizzate nei supermercati o nei negozi. Ora si potranno modificare utilizzando un sistema standardizzato e basato su Bluetooth (in precedenza si utilizzavano sistemi proprietari, molto più costosi), per prezzi, disponibiliò di magazzino e altre informazioni. E la notizia migliore? Non è necessario un nuovo hardware, ma queste soluzioni possono essere implementate attraverso un aggiornamento software su hardware preesistente. Ci sono poi altre caratteristiche nelle specifiche Bluetooth 5.4, che riguardano più specificamente il gioco. Per esempio, a differenza del Bluetooth 5.3, il Bluetooth 5.4 avrà una latenza molto inferiore, 20 ms contro 100 ms. Questo può avere un impatto considerevole per i videogiocatori che giocano in gruppo a titoli per esempio come Call of Duty Mobile, e Qualcomm ha sviluppato un chip audio in grado di sfruttarlo, la piattaforma Qualcomm S3 Gen 2 Sound, che offre anche il supporto allo streaming Bluetooth a 24-bit 96kHz tramite il codec aptX Adaptive.

Vantaggi Bluetooth 5.4

A questo punto dovrebbe essere chiaro perché alcuni produttori sono così eccitati all'idea dell'arrivo sul mercato del Bluetooth 5.4, ma forse non sono ancora chiari i vantaggi di questa tecnologia. Prendiamoci qualche minuto per analizzarli e vedere alcune applicazioni. In generale, il Bluetooth 5.4 offre: Distanza e velocità migliorate : Bluetooth 5.4 offre fino a 2 volte la portata e 4 volte la velocità del Bluetooth 5.3. Ciò significa che potrete collegare i vostri dispositivi su distanze più lunghe e trasferire dati più velocemente che mai. Questo lo rende ideale per l'uso in applicazioni in cui è richiesta una lunga distanza o un'alta velocità, come l'automazione industriale e l'AR/VR.

: Bluetooth 5.4 offre fino a 2 volte la portata e 4 volte la velocità del Bluetooth 5.3. Ciò significa che potrete collegare i vostri dispositivi su distanze più lunghe e trasferire dati più velocemente che mai. Questo lo rende ideale per l'uso in applicazioni in cui è richiesta una lunga distanza o un'alta velocità, come l'automazione industriale e l'AR/VR. Sicurezza avanzata : Bluetooth 5.4 utilizza nuove funzionalità di sicurezza per proteggere i dati da accessi non autorizzati. Ciò lo rende una scelta più sicura per le applicazioni in cui vengono trasmessi dati sensibili, come l'assistenza sanitaria e la finanza.

: Bluetooth 5.4 utilizza nuove funzionalità di sicurezza per proteggere i dati da accessi non autorizzati. Ciò lo rende una scelta più sicura per le applicazioni in cui vengono trasmessi dati sensibili, come l'assistenza sanitaria e la finanza. Consumo energetico ridotto: Bluetooth 5.4 utilizza nuove funzionalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria dei dispositivi. Questo lo rende una scelta più sostenibile per le applicazioni in cui la durata della batteria è un problema, come i dispositivi indossabili e i dispositivi IoT. Come abbiamo anticipato nel primo capitolo, il Bluetooth 5.4 è retrocompatibile con le versioni precedenti del Bluetooth, quindi potrete usarlo senza problemi con dispositivi più vecchi. Attenzione, però, potrete sfruttare i vantaggi delle nuove funzionalità solo se entrambi i dispositivi utilizzano la versione 5.4.

Per quanto riguarda l'implementazione, nel capitolo precedente abbiamo accennato agli ESL, le etichette elettroniche da scaffale, ovvero dispositivi che visualizzano le informazioni sui prezzi dei prodotti sugli scaffali di un negozio al dettaglio. L'obiettivo è quello di avere una gestione remota delle informazioni visualizzate su un determinato prodotto, come il nome, il codice a barre, prezzo, e altro. Gli ESL possono anche essere dotati di sensori, ad esempio il monitoraggio della tensione della batteria o il rilevamento della luce ambientale. Questo tipo di sistema richiede versatilità ed è sensibile ai costi, motivo per cui le etichette digitali sono solitamente a batteria, ma il consumo di energia è un requisito critico poiché la ricarica frequente o la sostituzione delle batterie non è un'opzione per questo caso d'uso. Gli ESL costituiscono un perfetto caso specifico per il PAwR: la comunicazione basata sulla connessione viene utilizzata per la configurazione iniziale, lo scambio del materiale chiave per i dati crittografati e l'invio di blocchi di informazioni più grandi, ad esempio le immagini. A questo punto, può essere utilizzata semplicemente la comunicazione senza connessione basata su PAwR, per inviare comandi e risposte regolari. I ruoli nel profilo ESL sono definiti come Access Point (AP) e Electronic Shelf Label (ESL), dove AP corrisponde all'emittente nel contesto PAwR e ESL corrisponde all'osservatore. Per gestire la rete, viene introdotto un semplice schema di indirizzamento, dove ogni ESL ha un ID ESL a 8 bit, mentre i dispositivi sono raggruppati con ID di gruppo a 7 bit. Il punto di accesso può gestire fino a 32.640 dispositivi. La sicurezza per ESL è fornita con i dati crittografati introdotti in Bluetooth v5.4. I dispositivi ESL richiedono in genere una connessione iniziale all'AP per la messa in servizio, momento durante il quale viene condivisa e assegnata la chiave, che consentirà il successivo scambio di dati crittografati protetti con LE Secure Connection. Il vantaggio è evidente, ma Telink, azienda che produce ESL, ha deciso di fare un confronto con la soluzione proprietaria, rilevando come un ESL basato su Bluetooth 5.4 abbia un consumo energetico superiore e un costo superiore, almeno nel breve termine, ma consente una maggiore interoperabilità, oltre alla possibilità di connettersi con altri dispositivi e applicazioni. Per questo lo reputano migliore per realtà di medie o piccole dimensioni e per i nuovi utilizzatori. Ma questa è solo una delle applicazioni di questa novità, e sicuramente ne verranno trovate molte altre una volta che il Bluetooth 5.4 verrà implementato. Già ma quando? Andiamo a scoprirlo.

Quando esce il Bluetooth 5.4

Come abbiamo anticipato nei capitoli precedenti, il Bluetooth 5.4 è stato lanciato a febbraio 2023. A marzo i produttori hanno iniziato a lavorarci, quindi è difficile che per il 2023 potremmo vedere un dispositivo di consumo dotato della nuova tecnologia. Nel capitolo precedente, abbiamo parlato del settore degli ESL e di come beneficerebbero di questa soluzione. Sempre citando il produttore cinese Telink, loro dichiarano di supportare già la soluzione, il che lascia supporre che introdurranno a breve un dispositivo del genere (la newsletter è del 22 agosto). Per quanto riguarda il settore mobile, in precedenza abbiamo accennato alla piattaforma di Qualcomm S3 Gen 2 Sound, di cui non è stata annunciata una data di uscita, ma secondo alcuni osservatori dovrebbe essere integrata nei primi dispositivi che verranno presentati al CES 2024 a gennaio e al MWC 2024 di febbraio.

Domande e risposte

Quanti tipi di Bluetooth ci sono? Al momento sono quattordici le versioni del Bluetooth presentate dal 1998.

Che distanza ha il Bluetooth La tecnologia wireless Bluetooth consente in teoria di coprire distanze anche molto elevate. Per esempio il Bluetooth 5.3 arriva fino a 240 metri, dato raddoppiato con il Bluetooth 5.4, ma il raggio effettivo varia considerevolmente in base allo stato del segnale e ad eventuali ostacoli, quindi generalmente parliamo di una decina di metri per i dispositivi mobili e gli auricolari.