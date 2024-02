Cercate di conoscere nuove persone online tramite una dating app? In questa guida, scopriremo come funziona Boo .

Cos’è Boo?

Boo è una dating app che permette agli utenti di trovare potenziali partner o amici . Le persone creano profili personali dove possono caricare fotografie, descrivere i loro interessi, caratteristiche personali e cosa stanno cercando in un partner. In base a queste informazioni, l'app propone una lista di potenziali candidati. Gli utenti possono poi esprimere interesse o passare al profilo successivo.

Come scaricare Boo

Boo, creare un account

L'applicazione ufficiale di Boo, la prima schermata: i pulsanti "Login con Google" (1, per accedere utilizzando l'account Google) e "Login con email" (2, per creare un account utilizzando l'indirizzo di posta elettronica).

Aprite un browser (come Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox etc.) e collegatevi al sito web ufficiale . Per proseguire, fate click su " Iscriviti ", il pulsante posizionato nella parte alta dello schermo.

Premete " Accedi con Google " (per utilizzare un account Google) oppure " Fai login con email " (per proseguire con l'indirizzo e-mail).

Personalizzare il profilo Boo

In questa schermata, potete aggiungere diversi contenuti e informazioni per aumentare la visibilità.

Come conoscere persone su Boo

Boo, come fare il test della personalità

Smartphone e tablet

Subito dopo aver avviato per la prima volta l'applicazione ufficiale, avrete l'opportunità di completare un quiz della personalità per ricevere una descrizione dettagliata. Premete "Fai il quiz breve" per un risultato veloce, oppure "Fai il quiz accurato" per una valutazione più dettagliata con più domande.

Rispondete a tutte le domande per visualizzare il risultato. Successivamente, troverete le seguenti informazioni: