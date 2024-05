Cos'è Bricklink e come usarlo

Bricklink è un portale di riferimento per tutti i fan di LEGO, dove concludere degli ottimi affari e trasformare i sogni in realtà

Se Bricklink non è il Paese dei Balocchi, poco ci manca per gli appassionati di LEGO. Acquistata nel novembre 2019 dall'azienda dei mattoncini manipolabili, la piattaforma web ha oltre vent'anni di storia nel commercio online. Senza spendere un capitale, è possibile accaparrarsi tutto l'occorrente per realizzare delle piccole e grandi opere, anche solo frutto del proprio ingegno, all'insegna di un passione che si tramanda di generazione in generazione. Ma il portale è, al tempo stesso, una vetrina utile ai venditori, i quali avevano una nicchia limitata di potenziali clienti. Nel corso di questa guida scoprirai, in maniera approfondita, che cos'è Bricklink e come sfruttarne le funzionalità.

Che cosa è Bricklink

Bricklink costituisce la principale community online su scala globale dedicata all'acquisto e alla vendita dei LEGO. Fondata da Dan Jezek nel 2000, oggi conta oltre un milione di utenti e 10.000 negozi provenienti da decine di Paesi, rivolgendosi, innanzitutto, a un pubblico adulto. Chi ha il pallino dei LEGO sa esattamente quanto siano sconfinate le opzioni. Con i suoi tubolari e incastri, permette di dare vita tanto a un semplice castello quanto a un'elaborata astronave. Le caratteristiche intrinseche li rendono ideali a sviluppare abilità cognitive, sociali ed emotive in tenera età. Negli ultimi anni, hanno cominciato, però, a farsi largo pure gli amanti dei LEGO ormai adulti, i cosiddetti AFOL (Adult Fan of Lego). Al di là dell'atto di compravendita, il sito è uno spazio in cui progettare, mostrare le rispettive creazioni e ricevere consigli. La vivace platea è sempre aperta al confronto e a scambiarsi consigli, basta aprire un account.

Come aprire un account su Bricklink

Il primo passo per usufruire di Bricklink consiste nell'apertura di un account, completamente gratuita. Gli step sono quelli tradizionali, ai quali gli internauti sono avvezzi: Apri il sito e clicca sul pulsante "Log in / Register", collocato nell'angolo in alto a destra Seleziona "Create account" Compila il modulo che ti appare, con: indirizzo e-mail (poi da confermare), username (composta solo da lettere, numeri, punto e underscore), password (dagli 8 ai 15 caratteri), data di nascita, località (Paese e provincia) Dopo aver verificato di aver inserito i dati corretti, premi "Next" così da passare alla fase successiva Consulta i termini e le condizioni. Quindi, scrolla fino in fondo e spunta entrambe le caselle, dove comunichi di accettare le condizioni di servizio e la politica sulla privacy Accetta, se lo desideri, di rimanere sempre aggiornato sulle offerte e ricevi promo su misura, attraverso la newsletter e/o iniziative ad hoc su siti (anche di terze parti) e social media Fai tap su "Create account" e hai concluso

Browse LEGO Items

La homepage presenta numerose voci. Subito sotto la slider riepilogativa circa iniziative più 'calde' del momento, vi sono due categorie, "Browse LEGO Items" e "Featured Items. Le prime quattro categorie di "Browse LEGO Items" sono le seguenti: Sets: i classici set, disponibili in una vasta gamma di temi, ambientazioni e protagonisti, rivolti a fasce d'età diverse

i classici set, disponibili in una vasta gamma di temi, ambientazioni e protagonisti, rivolti a fasce d'età diverse Parts: i pezzi singoli offrono una libertà ineguagliabile. Gli esperti tendono spesso a preferirli poiché hanno il pieno potere decisionale sulle relative costruzioni

i pezzi singoli offrono una libertà ineguagliabile. Gli esperti tendono spesso a preferirli poiché hanno il pieno potere decisionale sulle relative costruzioni Minifigures: iconici e collezionabili, i personaggi proposti vanno dal realistico a franchise di pura fantasia

iconici e collezionabili, i personaggi proposti vanno dal realistico a franchise di pura fantasia MOC: acronimo di My Own Creation, comprende le creazioni degli stessi fan. In merito, invece, alla sezione Featured items, essa raccoglie gli oggetti in evidenza, suddivisi in "Sets", "Minifigures" e "Parts". L'indice di popolarità viene calcolato a seconda di vari fattori, tra cui le visualizzazioni e i like. L'annotazione del prezzo aiuta a orientarsi pure in relazione al rispettivo budget di spesa.

Le sezioni

Nella barra in alto sono presenti le seguenti sezioni: "Market": cliccandoci sopra viene indirizzato al catalogo completo

cliccandoci sopra viene indirizzato al catalogo completo "Studio": un'applicazione per desktop tramite la quale costruire modelli LEGO in modalità virtuale

un'applicazione per desktop tramite la quale costruire modelli LEGO in modalità virtuale "Programs": indirizzato a un pubblico esperto, permette di condividere i design originali e vederli trasformati in set reali

indirizzato a un pubblico esperto, permette di condividere i design originali e vederli trasformati in set reali "Community": consiste nel forum, uno spazio di confronto tra gli appassionati su molteplici argomenti inerenti all'universo LEGO

consiste nel forum, uno spazio di confronto tra gli appassionati su molteplici argomenti inerenti all'universo LEGO "Sell": è lo spazio adibito alla messa in vendita dei pezzi LEGO

Market: la consultazione del catalogo

La sezione "Market" serve a individuare l'oggetto o gli oggetti LEGO di proprio interesse. Il modulo da compilare prevede diverse voci, nello specifico la tipologia di articolo, l'anno e la categoria. La tipologia di articolo è formata da: "Sets": una scatola di costruzioni contenente tutte o parte delle istruzioni necessarie a realizzare un determinato un modello o una scena

una scatola di costruzioni contenente tutte o parte delle istruzioni necessarie a realizzare un determinato un modello o una scena "Parts": sono le parti da adoperare per creare da zero o completare set, dare forma a opere personalizzate, sostituire pezzi mancanti o danneggiati. Sono acquistabili direttamente da set nuove o in forme alternative

sono le parti da adoperare per creare da zero o completare set, dare forma a opere personalizzate, sostituire pezzi mancanti o danneggiati. Sono acquistabili direttamente da set nuove o in forme alternative "Minifigures": sono piccole figure giocabili incluse in parecchi set

sono piccole figure giocabili incluse in parecchi set "Books": accorpa qualsiasi pubblicazione (guide, ecc.) inerente ai LEGO

accorpa qualsiasi pubblicazione (guide, ecc.) inerente ai LEGO "Gear": elenca articoli non costruibili, tipo l'abbigliamento, la cancelleria o i portachiavi

elenca articoli non costruibili, tipo l'abbigliamento, la cancelleria o i portachiavi "Catalogs": come facilmente intuibile, include i cataloghi rilasciati nel corso degli anni

come facilmente intuibile, include i cataloghi rilasciati nel corso degli anni "Instructions": comprende le istruzioni di montaggio, in formato testuale oppure digitale

comprende le istruzioni di montaggio, in formato testuale oppure digitale "Original Boxes": annovera le scatole originali, un elemento irrinunciabili per tutti i fan calorosi e scrupolosi Oltre alla casella di ricerca, è possibile consultare il catalogo tramite i menù a tendina sottostanti. A tal proposito, si aggiunge quella denominata "Theme Overview", che consente di filtrare i prodotti a seconda del tema (Animal Crossing, Back to the Future, Batman I, …). Nella stessa pagina sono riportate delle guide su numerosi aspetti, come i colori, i prezzi o gli inventari. In "What's New" gli ultimi arrivi in catalogo sono divisi per categorie. Una volta aperta la sezione interessata, bisogna specificare il momento dell'uscita: la suddivisione è mensile di anno in anno.

Come acquistare su Bricklink

In parallelo a "Market", il nuovo pezzo di proprio interesse da aggiungere alla collezione può essere cercato tramite la barra presente in alto nell'homepage. Digita una keyword così da restringere il campo, senza essere troppo specifico. Nella schermata seguente seleziona: • condizioni (nuovo o usato)

• quantità minima

• prezzo minimo

• prezzo massimo Per visualizzare soltanto gli oggetti ancora disponibili spunta la casella "Available Items Only" e premi "Search". La tabella mostrerà i risultati, ripartiti in base alla tipologia tra "Overview" (panoramica generale), "Part", "Minifigure", "Set", "Instruction" e "Original Box". La messa in mostra delle condizioni di vendita agevolano la ricerca. I prezzi ti sembrano troppo bassi? Questo perché costituiscono il listino di partenza, al quale vanno sommate le spese di spedizione. Seleziona l'articolo che intendi acquistare: ti uscirà la scheda tecnica completa, corredata da alcune foto. Preferisci aspettare a piazzare l'ordine ma temi di perderlo per strada? Pigia su "Add to My Wanted List". La voce "Add to My Store Inventory" ti consente di aggiungerlo alla tua lista di oggetti in vendita, mentre "Add to My Collection" di considerarlo nella tua collezione. Hai, inoltre, facoltà di stabilire diversi parametri, nella fattispecie il Paese e la modalità di spedizione, la valuta e il metodo di pagamento, il colore. In "Price Guide" tieni d'occhio le oscillazioni di prezzo: ti servirà a cogliere il momento giusto per procedere all'ordine, con tariffe meno care rispetto alla media. A questo punto: • Premi "Buy" per visualizzare tutti gli annunci di vendita

• Individuato quello di tuo gradimento, seleziona "View"

• Aggiungilo al carrello cliccando "Add Items to Cart"

• Seleziona l'icona del carrello in alto a destra e "View Cart" nella schermata successiva

• Ti uscirà il conteggio finale, comprensivo dei costi di spedizione: clicca "Proceed to checkout"

• Pigia "Agree and Continue" in "Store Terms and Conditions"

• Definisci l'indirizzo di consegna, la modalità di pagamento e quella di spedizione

• Conferma l'ordine: missione completata!

Studio: il software perla ricreazione digitale

Con il software "Studio", gli utenti di Bricklink riescono ad avere un'anteprima sulle costruzioni da realizzare. In modalità virtuale i mattoncini sono agganciabili, articolabili e collegabili agevolmente. Il software è in grado di riprodurre l'opera definitiva, simulando anche la stabilità e i prezzi. Il render fotorealistico vanta una notevole cura per il dettaglio e, qualora scarseggino le idee, è possibile recuperare qualche spunto. Giacché direttamente integrato con il catalogo, il mercato e la galleria, favorisce la definizione dei progetti nei minimi particolari. L'app, scaricabile sia su Mac sia su Windows, ha peraltro una versione Early Access, che dà accesso a nuove funzionalità e patch ancor prima del rilascio ufficiale.

Programs: alla ricerca di pezzi unici

Uno dei motivi che rende così appetibile Bricklink risiede nell'aspetto sociologico. Tra le funzioni di maggior interesse una è, appunto, "Program", mediante cui i fan hanno l'opportunità di vendere le rispettive creazioni. Siccome sono di solito prodotte in quantità molto limitate, se desideri procurartene ti conviene muoverti nella fase di pre-order, che assolve allo scopo di crowfunding. Il rilascio avviene attraverso le cosiddette series, che avviene ogni tot di mesi. Nel caso in cui l'oggetto abbia attirato il tuo interesse, clicca su "View details" nell'annuncio di tuo gradimento. Ti apparirà una pagina riepilogativa sul pezzo, come il prezzo, il numero di parti, gli stickers, le dimensioni, la descrizione, la presentazione dell'autore (sotto forma di bio e intervista) e i commenti. Inoltre, è disponibile un video di presentazione, utile a fugare i dubbi circa l'articolo in commercio.

Sell: la pagina dei rivenditori

Anche i privati possono passare tramutarsi in sellers, purché abbiano un feedback netto positivo almeno da un venditore riconosciuto. In parole povere, significa che se hai una recensione negativa ne devi aver ricevute almeno due positive e così via. Scegliere Bricklink come canale è una buona idea, in primis perché è un mercato specializzato. Ergo, i visitatori, già degli appassionati, sono alla ricerca di nuovi pezzi da inserire alla rispettiva collezione. In aggiunta, il sito ha fama mondiale, il che amplia in modo esponenziale il potenziale bacino di utenti. Al di là dei professionisti, chiunque ha occasione di monetizzare dalla cessione di collezioni che altrimenti rimarrebbero confinate in soffitta a prendere polvere, alle proprie condizioni.