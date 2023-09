Come cambiare ora su iPhone

Per impostazione predefinita, iPhone regola automaticamente i parametri relativi all'orario. In questo modo, quando si passa dall'ora solare all'ora legale e viceversa, oppure ci si sposta in un altro Stato per lavoro o per semplice vacanza, non occorre modificare orario iPhone: è lo stesso sistema operativo a far tutto al posto nostro.

Come? La spiegazione è davvero semplice: grazie a una combinazione di informazioni ricavate dal segnale GPS e dalla connessione alle reti cellulari locali, iPhone sarà in grado di rilevare la posizione geografica e, su questa base, impostare in automatico l'orologio del dispositivo mobile. A patto di avere attivato, come vedremo tra un attimo, l'apposita opzione dalle impostazioni dello smartphone o del tablet.

In un viaggio di affari o di piacere, avrete sicuramente notato, una volta disattivata la modalità aereo dopo l'atterraggio da un volo, ciò che abbiamo appena descritto.

Come precisato nella pagina di supporto ufficiale Apple, alcune reti non supportano il protocollo Network Time, pertanto in alcuni paesi o in alcune zone, iPhone potrebbe non riuscire a stabilire in automatico l'ora locale.

Desiderate cambiare ora su iPhone manualmente? Vediamo come fare. Se invece desiderate cambiare font all'orologio nella schermata di blocco su iPhone, leggete la nostra guida dedicata.