Cos'è e a cosa serve un canale WhatsApp

Una delle maggiori novità del 2023 da parte di WhatsApp è stata l'introduzione dei canali , annunciato come un modo privato per gli utenti di ricevere aggiornamenti su argomenti di loro interesse, direttamente nell'app di messaggistica .

Indice

Cos'è un canale WhatsApp

Questo da un lato consente agli utenti di essere informati degli argomenti che più interessa loro, ma con una maggiore verso la privacy in quanto gli altri partecipanti non li vedranno.

Mantenere un contatto diretto con i propri iscritti è infatti estremamente importante per creatori e attività, ed è per questo che l'introduzione dei canali di WhatsApp è stata vista da molti come un'importante opportunità per aumentare la propria visibilità e presenza sul Web.

Come i canali di Telegram e i broadcast channel di Instagram, i canali di WhatsApp sono un modo per aggiornare i propri follower o clienti delle ultime novità, in maniera diretta ed estremamente semplice.

Quando si utilizzano i canali, infatti, le persone che visualizzano un canale, anche gli altri iscritti, non possono vedere chi altro è iscritto, e le vostre informazioni del profilo (nome, numero di telefono e immagine di profilo) e interazioni con i contenuti del canale (che possono avvenire esclusivamente tramite emoji e voti ai sondaggi) non sono visibili.

Solo gli amministratori del canale possono vedere la vostra immagine del profilo accanto alle reazioni o ai voti dei sondaggi, a seconda delle impostazioni sulla privacy, ma non possono vedere il vostro numero di telefono completo o il nome del profilo a meno che non vi abbiano salvato tra i contatti.

Un canale si può trovare sia da link esterno che tramite condivisione in-app o navigazione, e l'iscrizione non è automatica, in quanto potete vedere un canale senza iscrivervi. Inoltre potete in caso annullare l'iscrizione in qualsiasi momento, e per impostazione predefinita le notifiche sono disattivate. Il che significa che per ricevere le notifiche di nuovi aggiornamenti, dovete farlo per ciascun canale a cui siete iscritti.

Come abbiamo già spiegato, i canali sono uno strumento di comunicazione unidirezionale, quindi gli utenti non possono replicare ai messaggi, ma possono solo inserire reazioni con emoji o votare ai sondaggi.

Interessante è anche la posizione dei canali all'interno di WhatsApp. Pur avendo una struttura simile alle chat, in quanto si presentano come messaggi con la possibilità di integrare immagini, video o sondaggi, sono inseriti in una scheda separata chiamata Aggiornamenti, dove trovate anche gli aggiornamenti di stato dei vostri contatti.

Per quanto riguarda proprietari e amministratori dei canali, è importante notare che creando un canale si possono condividere aggiornamenti e informazioni sotto forma di testo, immagini, video, sticker, link, audio e sondaggi. WhatsApp però non crede che gli aggiornamenti debbano durare per sempre, e per questo la cronologia dei canali resterà sui server per un massimo di 30 giorni.

Inoltre gli iscritti e i visitatori non possono vedere nome, immagine di profilo e numero di telefono di proprietario e amministratori, il che garantisce un elevato livello di privacy, ma tra amministratori queste informazioni saranno visibili.

Quindi riassumendo se le normali chat di WhatsApp coinvolgono solo due persone, i gruppi consentono di interagire con molte persone contemporaneamente e le community non sono altro che una raccolta di gruppi WhatsApp correlati, i canali sono uno strumento diverso perché consentono una comunicazione esclusivamente dall'amministratore verso gli utenti.

C'è un'altra considerazione da fare: i canali di WhatsApp sono aperti a tutti e non sono crittografati end-to-end, quindi a differenza di chat e gruppi chiunque può leggerne i contenuti.