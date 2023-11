Come cancellare la cronologia di Google

A questo proposito, vi consigliamo di farlo subito, proprio mentre leggete, in modo tale da non rischiare di commettere errori e di dover ripetere la procedura dall'inizio. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Dunque, se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, allora prendetevi un po' di tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto appositamente per voi. Troverete, a seguire, le istruzioni spiegate nel dettaglio, un passo dopo l'altro, per cancellare la cronologia di Google dal vostro computer e da smartphone o tablet. Non vi resta che seguirle con attenzione per riuscire nell'intento.

Navigare in rete è diventato estremamente comune, un'attività che ripetiamo ogni giorno per numerose volte. Con computer e dispositivi mobili sempre accessibili possiamo cercare qualunque tipo di informazione su Google e visitare vari siti nel giro di qualche clic. La nostra attività online viene tracciata e le nostre ricerche registrate. Alle volte, però, non vogliamo tenere traccia di tutto ciò che facciamo online. Se state cercando un modo per cancellare cronologia Google , allora vi trovate nel posto giusto. Nei prossimi paragrafi troverete le informazioni che vi servono.

Indice

Cancellare cronologia Google da computer

Utilizzate il vostro computer per le vostre ricerche in rete? Vediamo subito la procedura per cancellare la conologia Google. Per prima cosa accendete il PC e avviate il browser. Dovreste già avere il login automatico al vostro account Google. Dunque, procediamo con la cancellazione della cronologia delle vostre ricerche. Fate clic sull'icona con i tre puntini disposti in verticale, presente in alto a destra. Selezionate poi l'opzione Cronologia presente nell'elenco. Nella nuova schermata che si aprirà potrete visualizzare la lista di siti e di ricerche fatte. Queste verranno mostrate a partire dall'ultima e andranno a ritroso nel tempo.

Da qui avrete la possibilità di eliminare una o più voci presenti, oppure tutta la lista. Per eliminare una sola dovrete fare riferimento all'icona con i tre puntini disposti in orizzontale, che si trova a fianco della ricerca o del sito in questione. Cliccateci su e poi premete il comando Rimuovi la cronologia. Ripetete poi l'operazione per cancellarne delle altre. In alternativa, premete su Cancella dati di navigazione e poi selezionate un arco di tempo per eliminare più ricerche insieme, senza doverlo fare manualmente una per una. Per confermare fate clic su Cancella dati.