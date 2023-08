Carta clonata: cosa fare e come recuperare i soldi con rimborso

La carta, che sia di credito o di debito, è infatti in genere collegata al nostro conto corrente , e se per disattenzione o semplice sfortuna siamo incappati in un malintenzionato che è riuscito a duplicarla, molto probabilmente l'avrà utilizzata per sottrarci denaro. Come possiamo comportarci in questa situazione, e riusciremo ad avere indietro i nostri soldi? Andiamo a scoprirlo, oltre a ricordarvi come trasferire il saldo PayPal sulla carta in pochi passaggi .

Come capire se la carta è clonata

Le carte elettroniche di pagamento sono dotate di standard di sicurezza in grado di bloccare eventuali attività illecite, ma i malintenzionati sono evoluti enormemente negli ultimi anni ed è possibile, con certe tecniche, clonare il dispositivo.

Cosa significa clonare una carta? In pratica questo termine indica il furto dei dati della carta ed eventualmente anche del PIN, per poi poterli riutilizzare per effettuare acquisti. Ovviamente all'insaputa e alle spalle del proprietario della stessa.

La diffusione degli acquisti online ha portato a un'espansione di questi fenomeni, che però non sono limitati a questo tipo di shopping, tant'è che può capitare anche la clonazione di persona, sia prelevando semplicemente i soldi al bancomat o semplicemente trovandosi nelle vicinanze di un malintenzionato dotato di un certo dispositivo.

Ma come accorgersi che la nostra carta è stata clonata? Per quanto possa sembrare banale, in realtà non è proprio immediato scoprire se si è vittime di questa truffa, anche perché nella vita frenetica di tutti i giorni è facile tralasciare alcuni indizi. Sappiate infatti che l'unico modo per scoprire se una carta è clonata è attraverso transazioni non effettuate da noi.

Prima di tutto, è opportuno attivare la notifica di ogni spesa attraverso l'app del nostro istituto bancario o via SMS, o in caso sia attiva non disattivarla.

Queste notifiche non solo ci avvisano dell'importo di un acquisto, ma anche presso quale esercizio è stato effettuato, oltre ai dati relativi all'ora e al giorno. Forse può essere noioso ricevere un segnale a ogni transazione sopra un euro, ma almeno saremo al corrente di ogni movimento, e se dovesse avvisarci un avviso in un momento in cui non stiamo usando la carta e presso un negozio che non conosciamo, avremo la certezza che sta accadendo qualcosa di strano.

Gli istituti di credito sanno bene che queste cose possono capitare, e infatti associano in genere a queste notifiche un numero di telefono per contattare l'assistenza e in caso bloccare immediatamente la carta in caso non si riconosca la transazione.

In assenza di questo tipo di avvisi, o comunque a integrazione degli stessi (è facile ignorarli, soprattutto se si usa spesso la carta e si è abituati a riceverli) è bene controllare di frequente i movimenti del conto corrente.

Questo può essere fatto attraverso l'app o il sito di home banking del nostro istituto di credito, ma può essere d'aiuto anche conservare gli scontrini dei pagamenti e dei prelievi, in modo da avere sempre il polso della situazione e poter risalire più facilmente a eventuali incongruenze.

Tenete presente che in genere i malintenzionati non partono subito a sottrarre grosse quantità di denaro, ma iniziano da cifre piccole, tra i 5 e i 10 euro, che potrebbero anche essere scambiate per spese di gestione o commissioni. Questa attività, soprattutto per carte condivise, potrebbe passare facilmente sotto traccia, e in breve tempo portare ad ammanchi ben più gravi.

In alcuni casi, se siamo fortunati, potrebbe arrivare addirittura un avviso da parte della Polizia Postale, che ci informa dell'avvenuta clonazione della nostra carta.