Carta d’identità elettronica: come accedere ai servizi online?

Una volta attivata, la Carta d’identità elettronica può essere utilizzata per accedere a numerosi servizi online offerti dalla pubblica amministrazione. Ecco come procedere

Oggi l'identità digitale è diventata imprescindibile per garantire l'identificazione univoca e sicura dei cittadini online. Questo strumento è il passaggio per permettere alla pubblica amministrazione di offrire i servizi digitali, tra cui la richiesta di certificati, il pagamento di multe e tasse, la prenotazione di visite mediche e molto altro. Proprio durante la pandemia, lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) ha conosciuto una diffusione massiccia e ha facilitato l'accesso ai servizi online per milioni di italiani. Esiste però un'altra forma di identità digitale meno conosciuta ma altrettanto efficace: la Carta d'identità elettronica (CIE).

Indice

A cosa serve la Carta d’identità elettronica

Negli ultimi anni, l'adozione della Carta d'identità elettronica è cresciuta a grandi passi fino a diventare uno strumento fondamentale per le interazioni tra cittadini ed enti statali. Al pari dello Spid, consente l'accesso a numerosi servizi online, rendendo le operazioni burocratiche più semplici e veloci. A livello nazionale, la Carta d'identità elettronica permette di accedere a molte applicazioni della pubblica amministrazione: Con la CIE, i cittadini possono gestire le pratiche pensionistiche dell'Inps, richiedere sussidi di disoccupazione, calcolare i contributi versati e registrare lavoratori domestici. È possibile pagare le tasse all'Agenzia delle entrate, consultare i CUD, presentare la dichiarazione dei redditi precompilata e verificare la situazione creditizia e debitoria. Tra i servizi disponibili ci sono il pagamento del bollo auto e la verifica delle carte di circolazione dei veicoli attraverso l'Aci. La gestione delle pratiche assicurative per gli infortuni sul lavoro attraverso l'Inail è quindi resa più agevole. Le famiglie possono iscrivere i figli a scuola senza recarsi fisicamente presso gli istituti. Infine, anche le prenotazioni di visite mediche possono essere effettuate online. L'adozione della CIE varia a seconda del grado di digitalizzazione dei diversi enti locali. Molti comuni italiani hanno già implementato servizi online accessibili tramite la Carta d'identità elettronica. I cittadini possono ottenere certificati di residenza e stato di famiglia online. Tasse e multe possono essere pagate direttamente tramite i portali comunali. Alcuni servizi sono esclusivamente accessibili tramite l'identità digitale, sia Spid che CIE, come: Bonus carta della cultura giovani;

Bonus carta del merito;

Bonus carta docente;

Reddito di cittadinanza;

Reddito di inclusione. La nuova app IO, che centralizza le relazioni tra cittadini e Stato, offre un accesso facilitato tramite la CIE. La Carta d'identità elettronica non si limita ai servizi della pubblica amministrazione. Può essere utilizzata per diverse altre funzionalità. Può sostituire biglietti e pass per bike sharing, car sharing e altri servizi di mobilità. È utile per processi di registrazione a servizi di telefonia e alberghi. Può sostituire i biglietti per musei ed eventi sportivi. Può essere utilizzata come badge per l'accesso al luogo di lavoro. Consente di firmare documenti elettronici in formato PAdES e CAdES, garantendo autenticità e sicurezza.

Carta d’identità elettronica, come fare a richiederla

Ci sono più opzioni per prenotare la CIE Fonte: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/

Per ottenere la CIE bisogna andare in un ufficio comunale o un ufficio postale abilitato. Per la richiesta della CIE, è necessario presentarsi con i seguenti documenti: un documento di riconoscimento valido (carta d'identità, passaporto, patente di guida);

una fototessera recente (formato 35x45 mm su fondo bianco);

la carta di soggiorno, se si è cittadini stranieri;

il codice fiscale, se posseduto;

la ricevuta del pagamento della somma di 16,79 euro. oltre ai diritti fissi e di segreteria eventualmente previsti. I minorenni devono presentarsi insieme a uno dei genitori o a un tutore legale, che deve portare con sé un proprio documento di riconoscimento valido. Il tempo di rilascio della CIE è di circa 15 giorni lavorativi. La carta può essere consegnata direttamente allo sportello o spedita al domicilio tramite raccomandata. Al momento della richiesta viene rilasciata la prima parte del PIN e del PUK della carta (le prime 4 cifre). Occorre conservare con cura questo documento. La seconda parte dei codici viene fornita al momento del ritiro della carta o nella busta di consegna. Il PIN serve per accedere alla propria identità digitale. Il PUK serve per recuperare l'accesso in caso di errore nell'inserimento del PIN per tre volte. Una volta ottenuti tutti i codici, è possibile procedere con l'attivazione della CIE e utilizzare la carta per accedere ai servizi online. Per farlo, visitare il portale del servizio richiesto (ad esempio, Inps, Agenzia delle entrate, Aci) e selezionare l'opzione di accesso tramite CIE. Quindi avvicinare la carta al lettore NFC o allo smartphone per la lettura dei dati. Infine, seguire le istruzioni sullo schermo per completare la verifica.

Come abilitare la CIE ai servizi online?

Per accedere ai servizi online con la Carta d'identità elettronica, gli utenti hanno a disposizione due modalità tramite l'app CieID: l'accesso tramite username e password e l'accesso tramite la scansione della carta con tecnologia NFC. Entrambe le opzioni offrono praticità e flessibilità e consentono agli utenti di scegliere la modalità più adatta alle loro esigenze. Di seguito, una guida su come configurare e utilizzare entrambe le modalità di accesso. Per iniziare, l'utente deve registrarsi sul sito ufficiale della Carta d'identità elettronica. Durante la registrazione, è necessario fornire i dati personali e creare un username e una password. Poi scaricare e installare l'app CieID, disponibile per dispositivi Android e iOS, dal rispettivo store. Dopodiché aprire l'app CieID e seguire le istruzioni per configurare l'account. Inserire l'username e la password creati durante la registrazione. A questo punto, l'utente deve verificare la propria identità utilizzando la CIE. È possibile che venga richiesto di inserire il PIN della carta o di scansionare la carta con NFC per confermare l'identità. Una volta configurata, l'utente può accedere ai vari servizi online semplicemente inserendo l'username e la password quando richiesto. L'accesso tramite scansione NFC sfrutta la tecnologia Near Field Communication presente in molti smartphone e propone un accesso rapido e sicuro ai servizi online. Scaricare allora e installare l'app CieID dal Google Play Store o dall'Apple App Store. Assicurarsi che la funzione NFC sia attivata sullo smartphone. Questa opzione si trova solitamente nelle impostazioni di connessione o di rete del dispositivo. Aprire l'app CieID e seguire le istruzioni per configurare l'account. Verrà richiesto di avvicinare la Carta d'Identità Elettronica al retro dello smartphone per effettuare la scansione tramite NFC. Dopo la scansione, sarà necessario inserire il PIN della CIE per completare la verifica dell'identità. Con la CIE configurata tramite NFC, l'utente può accedere ai servizi online semplicemente avvicinando la carta allo smartphone quando richiesto, senza dover inserire username e password.

La procedura per la registrazione

Grazie alla CIE, è possibile firmare documenti Word senza doverli stampare, offrendo una soluzione pratica e sicura. Il primo passo è registrare la carta d'identità elettronica sull'app CieID. Questo processo è semplice e richiede solo pochi minuti. Prima di iniziare, assicurarsi di avere con sé la carta d'identità, lo smartphone e il PIN della carta. Iniziare scaricando l'app CieID. Se si ha un dispositivo Android si può trovare sul Google Play Store, mentre per gli utenti iOS è disponibile sull'Apple App Store. Una volta scaricata l'app, aprirla e selezionare l'opzione Registra la tua carta. Bisogna inserire l'intero codice PIN di otto cifre. Le prime quattro cifre si trovano nella documentazione ricevuta al momento della prenotazione della carta, mentre le restanti quattro sono incluse nel foglio allegato alla carta stessa. Dopo aver inserito il PIN, l'app guida attraverso un tutorial su come utilizzare la funzione NFC con la CIE. Assicurarsi di attivare l'NFC sullo smartphone e posizionare la carta d'identità sul retro del dispositivo, attendendo circa 30 secondi per l'abbinamento. Durante questo processo non bisogna rimuovere la carta fino al completamento dell'operazione. Infine l'app chiede di salvare il PIN sul dispositivo utilizzando l'impronta digitale o, per gli utenti iPhone, il Face ID. Una volta completati questi passaggi, la carta d'identità elettronica è registrata e pronta per l'uso. Ora che la CIE è registrata è possibile utilizzarla per firmare documenti Word digitalmente, evitando così di stamparli. Questo processo è comodo e garantisce anche la sicurezza e l'integrità del documento. Iniziare allora aprendo il documento Word da firmare. Assicurarsi di avere un software di firma digitale che supporti l'uso della CIE. Un esempio è Adobe Acrobat Reader che permette di convertire il documento Word in PDF prima della firma. Nel software di firma digitale, selezionare l'opzione per la firma digitale e scegliere il certificato digitale della CIE. Inserire il PIN per confermare la propria identità e procedere con la firma del documento. Una volta firmato, salvare il documento sul dispositivo. Questo documento, firmato digitalmente, è legalmente valido e può essere inviato via email o caricato su piattaforme online senza bisogno di una copia fisica.

Come utilizzare la CIE per accedere ai servizi sul web

Per accedere ai servizi online con la Carta d'identità elettronica è possibile seguire una procedura che, sebbene sembri più complessa rispetto a quella dello SPID, offre una sicurezza aggiuntiva. Per iniziare, visitare il sito o il servizio online desiderato e selezionare l'opzione Entra con CIE. Avvicinare la Carta d'identità elettronica allo smartphone. Quindi seguire la procedura di autenticazione. Inserire il numero di serie della CIE che si trova in alto a destra sulla carta e segue il formato CAXXXXXXX. All'interno dell'app CieID, selezionare l'opzione Entra con QR Code e, se richiesto, concedere il permesso di utilizzare la fotocamera. Utilizzare la fotocamera dello smartphone per inquadrare il QR Code visualizzato sul sito o servizio al quale si sta cercando di accedere. Per completare l'autenticazione utilizzare l'impronta digitale o, se si è un utente iPhone, il Face ID. Dopo questa operazione, appoggiare nuovamente la Carta d'identità elettronica sul retro dello smartphone. Infine inserire il codice OTP (One-Time Password) mostrato sull'app CieID nel campo previsto dal servizio web che si sta utilizzando. Una volta inserito il codice, confermare l'accesso per utilizzare i servizi online della pubblica amministrazione.

L’attivazione dell’accesso con CIE tramite credenziali

Con gli aggiornamenti introdotti nel 2023 per la Carta d'identità elettronica, i cittadini non devono più portare con sé la versione fisica del documento per accedere ai servizi online. Dopo una fase di test su alcune amministrazioni, ora è possibile scegliere tra utilizzare la carta fisica o un sistema basato su email, password e un codice temporaneo inviato via SMS per accedere ai servizi digitali. Esistono tre livelli di sicurezza previsti per l'accesso ai servizi online con la Carta d'identità elettronica. Il primo livello di sicurezza si basa su username e password. Il secondo livello integra l'uso di username, password e un codice temporaneo inviato via SMS. Il terzo livello, il più sicuro, richiede la presenza della carta fisica o la scansione di un QR code tramite l'app CieID. Per quanto riguarda l'username, è possibile utilizzare il Codice Fiscale, il numero di serie della carta o un indirizzo email verificato in precedenza. Di seguito sono illustrati i passaggi necessari per attivare l'accesso tramite credenziali. Per prima cosa, è necessario visitare il sito ufficiale e selezionare la sezione Attiva le tue credenziali. Quindi si deve cliccare sul pulsante blu Attiva. Nella nuova pagina si può scegliere di utilizzare l'app CieID su uno smartphone con NFC e la carta fisica, oppure inserire manualmente i dati della carta, come il Codice Fiscale e il numero della carta. Successivamente, si devono seguire le istruzioni sullo schermo per inserire due cifre del codice PUK. Dopo aver inserito il codice PUK, è necessario procedere con la verifica del numero di telefono e dell'indirizzo email. A seconda del mezzo scelto, si riceverà un SMS o una mail con un codice da inserire sulla pagina. Dopo aver completato questi passaggi, si riceverà un SMS di conferma che informa dell'aggiornamento dell'indirizzo email associato a CieID. A questo punto si può utilizzare come username il Codice Fiscale, il numero della CIE o l'indirizzo email fornito in fase di registrazione. È poi necessario creare una nuova password, seguendo le regole imposte dal servizio. La password deve essere di almeno dieci caratteri, includere una lettera maiuscola, una minuscola, un numero e un simbolo, e non avere più di due caratteri identici consecutivi. Nella schermata successiva, si deve leggere e accettare l'informativa GDPR, cliccare su Prosegui e poi su Continua. Quindi si può scegliere la modalità di autenticazione desiderata per l'accesso ai servizi online, utilizzando l'app CieID o un codice temporaneo ricevuto via SMS. Una volta completata la procedura, il cittadino è pronto per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con la sua Carta d'identità elettronica.

