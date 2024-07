Come vedere tutto il catalogo di film e serie TV Netflix

Questa funzione interpreta le tue preferenze in genere in modo piuttosto preciso ma potrebbe non essere perfetta. Negli anni, Netflix ha fatto alcuni passi avanti nel rendere disponibili altri strumenti per scoprire nuovi film o serie TV, come i 10 contenuti più visti , ma trovare la lista completa potrebbe non essere immediato. Vediamo come fare.

All'avvio del servizio, infatti, ti verrà proposto quello che l'algoritmo pensa sia il contenuto che potrebbe interessarti maggiormente, oltre a schede come Top 10 oggi e Scelti per te oggi .

Ecco perché potrebbe interessarti sapere come vedere il catalogo di film e serie TV su Netflix , in modo da poter selezionare quello che più ti piace.

Orientarsi nel catalogo di Netflix può essere un'impresa per chiunque. Con ben oltre 7.000 titoli tra film e serie TV (in continua crescita), rischi di perdere più tempo a scegliere tra i contenuti da guardare che a vederli effettivamente.

Indice

Come vedere tutto il catalogo di Netflix

Vediamo come esplorare il catalogo di Netflix. Innanzitutto, come forse saprai, i contenuti del servizio non sono gli stessi per tutti i Paesi.

Per questioni legate ai diritti, alcuni contenuti potrebbero essere disponibili in un Paese piuttosto che in un altro, e per questo motivo alcuni utenti si affidano alle VPN, in modo da poter accedere a film o serie TV presenti nel catalogo di Netflix negli Stati Uniti, per esempio, e non in Italia.

C'è un altro aspetto. Netflix vuole assicurarsi che ti vengano mostrati solo i titoli che potrai goderti, quindi la lingua del profilo ha un effetto sui contenuti in elenco. Cambiando la lingua del profilo, potrai vedere tutti i titoli disponibili nella tua regione, indipendentemente dall'audio o dai sottotitoli disponibili.

Chiarito questo aspetto, come si esplora il catalogo di Netflix? Prima di tutto, sappi che il punto migliore da cui partire è il sito del servizio, in quanto l'app per dispositivi mobili non è così versatile.

Vai quindi da browser sul sito Netflix e se necessario effettua l'accesso con il tuo account, per poi scegliere il profilo corretto. Adesso clicca in alto su Film, per vedere il catalogo dei film, o su Serie TV, per vedere il catalogo delle serie TV disponibili.

A questo punto clicca in alto a destra sull'icona a forma di griglia (quattro quadrati pieni), e tutti i film disponibili in catalogo verranno presentati come una griglia.

Per impostazione predefinita, l'ordinamento è in base alla percentuale di compatibilità prevista dagli algoritmi con i tuoi gusti (prima vengono mostrati quelli più compatibili e in fondo quelli meno). Netflix chiama questa funzione Suggerimenti per te.

Se invece vuoi vedere il catalogo ordinato in ordine alfabetico, non devi fare altro che cliccare in alto a destra sul menu a tendina, sulla voce Suggerimenti per te, e selezionare A-Z.

L'ordinamento dei film cambierà, e potrai scorrerli tutti dalla A alla Z. Se preferisci, puoi invece ordinarli dalla Z alla A, o anche dall'anno di uscita.

L'elenco che ti verrà mostrato include tutti i film o le serie TV in catalogo, ma puoi anche filtrarli per genere. Per farlo, clicca in alto a sinistra sul menu a tendina con la scritta Generi e seleziona il genere tra quelli disponibili, come Anime, Drammi, Italiani e altro.

In questo modo ti verranno mostrati solo i contenuti che vi interessano.

In alternativa, puoi anche esplorare il catalogo di Netflix usando lo strumento di ricerca. Per usarlo, clicca sull'icona a forma di lente d'ingrandimento in alto a destra.

Adesso digita un titolo, il nome di un attore o un genere, per esempio fantascienza.

Netflix filtrerà i contenuti in base alla tua richiesta e te li mostrerà in una griglia. È interessante notare che in alto, sopra alle locandine, troverai una serie di voci che corrispondono ai filtri selezionati per mostrarti i contenuti.

Cliccando su uno dei filtri, per esempio Fantascienza e alieni, potrai raffinare ulteriormente la ricerca e vedere solo quei contenuti.

Un altro modo per vedere il catalogo di Netflix è utilizzare uno strumento di terze parti. JustWatch è uno dei siti più famosi per questo scopo: per usarlo, vai sul sito della piattaforma e in basso clicca sull'icona di Netflix (la "N" rossa su fondo nero).

Se vuoi, clicca su Film o Serie TV per vedere solo un tipo di contenuti, oppure per vederli tutti clicca su Catalogo. Qui ti verrà mostrato il numero totale di elementi in catalogo, con in alto a sinistra il numero di contenuti totale (nel momento in cui scriviamo sono 7.668).

Per impostazione predefinita sono ordinati per popolarità, ma puoi ordinarli in ordine alfabetico cliccando su Popularity e selezionando Alphabetical.

Cliccando su Tutti i filtri puoi attivare uno specifico filtro, come Anno di produzione o Genere, mentre cliccando in alto su Novità in alto a sinistra e poi nuovamente sull'icona Netflix potrai vedere solo le recenti aggiunte al catalogo.