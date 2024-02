Come chattare con Gemini su Chrome

Per chattare, invece sarà sufficiente inserire @gemini nella barra degli indirizzi e premere sull'opzione "Chat with Gemini". Successivamente l'utente dovrà inserire il testo da destinare a Gemini e premere invio. A questo punto, se si ha un account registrato si riceverà una risposta da Gemini. In alcuni casi, però, potrebbe apparire la pagina iniziale di Chat With Gemini: questo significa che il colosso di Mountain View sta ancora in fase di implementazione della funzionalità.

Difatti, gli sviluppatori di Google stanno rilasciando questa novità proprio negli ultimi giorni. Dunque, è possibile che la richiesta inviata tramite la barra degli indirizzi non sia ancora attivata per tutti. In questo caso, quindi, occorrerà pazientare ancora un pò di tempo prima di mettere le mani su Gemini.