Ma cosa rende ChatGPT un compagno così innovativo? Questa guida ti accompagnerà attraverso molteplici risposte, dimostrandoti come sfruttare ogni giorno il potenziale dell'IA. Non parliamo di teorie astratte, ma di consigli pratici , frutto di esperienze reali , per impiegare ChatGPT a tuo vantaggio . Attenzione però, perché è bene chiarire subito un concetto molto importante: l'intelligenza artificiale può diventare un'estensione delle tue capacità, non un sostituto . La mente umana (per ora) è impareggiabile!

Dai professionisti ai principianti chiunque può beneficiarne inserendolo nelle proprie routine quotidiane. Che tu stia cercando di ottimizzare dei compiti ripetitivi o di iniettare una nuova dose di creatività nei tuoi progetti, ChatGPT può essere la risposta. Perciò capire l'importanza di questa nuova tecnologia è cruciale, perché tra qualche tempo l'intelligenza artificiale sarà davvero ovunque, e per usarla da protagonisti non è mai troppo presto per iniziare.

Cosa è ChatGPT e Come Funziona

Inoltre, le sue risposte non sono mai univoche : dandogli 100 volte lo stesso input otterrete 100 risposte diverse; simili magari, ma diverse. Sono due concetti che è fondamentale tenere sempre a mente, perché ChatGPT non è (ancora) infallibile. È piuttosto un aiuto da usare in modo critico , e non prendendo per "oro colato" ogni sua risposta.

Prima di andare oltre, una premessa importante che varrà per il resto della guida: ChatGPT non "capisce" in senso letterale , interpreta sempre ciò che gli viene detto, e pertanto potrebbe sbagliare anche nella compressione dei "prompt" (il testo che fornite a ChatGPT).

La capacità di GPT-3 di generare testi coerenti e contestualmente appropriati ha segnato un significativo passo in avanti nell'ambito dell'elaborazione del linguaggio naturale ( NLP - Natural Language Processing), posizionandolo come uno strumento fondamentale per una vasta gamma di applicazioni, dalla generazione automatica di contenuti , alla risposta a domande, fino alla traduzione di lingue e la creazione di codice di programmazione .

Il termine "GPT" ( Generative Pre-trained Transformer ) fa infatti riferimento a un modello di apprendimento automatico che utilizza tecniche di trasformazione pre-addestrate per generare testo, basandosi su un'enorme quantità di dati testuali, per imparare a prevedere la sequenza più probabile di parole. Col tempo poi le capacità di ChatGPT sono andate ben oltre la "semplice" generazione di testo, consentendogli di creare immagini (tutte le illustrazioni di questa guida le ha create ChatGPT) e, nel prossimo futuro, anche video , grazie ad altri modelli sviluppati sempre da OpenAI (rispettivamente Dall-E , per le immagini, e Sora , per i video).

La tutela del diritto d'autore è infatti un tema fondamentale e ricorrente nella IA generativa , che diventerà sempre più critico col passare del tempo. E se ChatGPT, finanziato da nomi e società molto in vista (non da ultima Microsoft ), ha dimostrato di aver messo in atto diversi "paletti" per evitare la generazione di contenuti che potrebbero infrangere dei copyright , altrettanto non si può dire per la miriade di strumenti simili che fioriscono con ben minore controllo.

Continuando a evolversi, ChatGPT e i suoi successori promettono di portare avanti la missione di OpenAI di garantire che i benefici dell'intelligenza artificiale avanzata siano accessibili a tutta l'umanità, ma rimangono tutt'oggi dei dubbi sull'origine dei dataset utilizzati per addestrarlo, in merito ai quali non c'è mai stata troppa chiarezza .

Il cuore della capacità di generazione del testo di ChatGPT risiede nella sua architettura di trasformatori , che utilizza meccanismi di attenzione per analizzare l'importanza relativa di ciascuna parola nell'input, valutando come ogni termine si relaziona agli altri all'interno di una frase o di un passaggio. Questo approccio permette a ChatGPT di determinare quale sequenza di parole sarà la più probabile e appropriata come risposta al prompt dell'utente.

Il processo di generazione del testo inizia quando ChatGPT riceve un input , o prompt , dall'utente. Utilizzando i dati acquisiti durante una precedente fase di addestramento su un vasto corpus testuale, che include libri, articoli, e siti web (come già accennato, la natura precisa di questo insieme di dati non è nota al grande pubblico), il modello ha appreso non solo la struttura grammaticale e sintattica della lingua (italiano incluso), ma anche contesti, toni e stili vari. Questa ricca base di conoscenza permette a ChatGPT di comprendere l'input ricevuto e di generare una risposta coerente e contestualmente pertinente, anche se il risultato è condizionato anche dalla qualità del prompt stesso.

ChatGPT si distingue anche per la sua capacità di mantenere il contesto in conversazioni prolungate, una caratteristica che molti altri modelli di IA non possiedono allo stesso livello. Questa abilità lo rende particolarmente efficace per applicazioni che richiedono un dialogo interattivo e personalizzato , come possono essere i chatbot per il servizio clienti o gli assistenti virtuali, o anche semplicemente per dei brainstorming, in cui la creatività umana e quella della IA si mescolano.

Perché Utilizzare ChatGPT nella Vita Quotidiana e nel Lavoro

La sua versatilità lo rende adatto a una gran varietà di applicazioni. Di fatto è come avere sempre al proprio fianco un esperto nel campo di cui avete bisogno in quel momento. Basta ricordarsi, come sempre, di non prendere per infallibili le sue risposte.

Non parliamo di " rubare il lavoro " agli uomini per darlo alle macchine, ma piuttosto di dare ai lavoratori un assistente che li può sì aiutare, ma che dovranno anche tenere d'occhio, come approfondiremo a breve.

In sintesi, l'adozione di strumenti di questo tipo nel lavoro e nelle aziende apre prospettive non solo di migliore efficienza e produttività, ma anche nuove vie per la formazione, l'innovazione, e l'interazione cliente.

Come Iniziare con ChatGPT

Inoltre, discuteremo alcune best practice per massimizzare i benefici derivanti dall'uso di ChatGPT, includendo consigli su come formulare prompt efficaci e come interpretare le risposte generate .

Un aneddoto che vale la pena tenere sempre a mente è questo: ChatGPT è come un bambino prodigio . Cosa significa? Che è un prodigio. E che è un bambino. Questo vuol dire che è in grado di risposte strabilianti, ma per ottenerle dovrete sempre considerare che state parlando con un bambino, e quindi dovrete chiederglielo nel modo giusto e con il linguaggio più opportuno.

Per avviare la vostra prima chat vi basta scrivere qualcosa nella casella di testo in basso al centro (quella dove c'è scritto "Message ChatGPT..."). Da dispositivi mobili, potete scaricare l'app di ChatGPT per Android o iPhone : sarà tutto sincronizzato con la versione desktop. Ma non abbiate fretta e leggete prima i nostri consigli e alcune importanti informazioni sulla privacy: non ve ne pentirete!

Formulazione chiara dei Prompt . Se dite a ChatGPT di scrivervi un romanzo giallo di successo, lui partirà come un razzo a farlo, ma quello che tirerà fuori sarà al più un canovaccio che non vi farà vincere nemmeno la coppa del nonno. Occorre procedere per gradi, e fornire quante più informazioni possibile. Un prompt chiaro non è un prompt breve, è uno che non può essere frainteso . Usate quindi tante frasi (brevi) per spiegarvi (meglio).

. Se dite a ChatGPT di scrivervi un romanzo giallo di successo, lui partirà come un razzo a farlo, ma quello che tirerà fuori sarà al più un canovaccio che non vi farà vincere nemmeno la coppa del nonno. Occorre procedere per gradi, e fornire quante più informazioni possibile. . Usate quindi tante frasi (brevi) per spiegarvi (meglio). Dialogate con lui . Se la risposta che attendente è particolarmente lunga, date voi un paletto a ChatGPT (es. "fermati dopo i primi 10 paragrafi e aspetta un mio commento"). In ogni caso non aspettatevi che il primo risultato sia già ottimo: se la risposta non vi soddisfa, spiegate a ChatGPT come mai non va bene e cosa dovrebbe fare per migliorarla. I risultati migliori li avrete alla centesima replica, non alla prima, e dovete essere voi a "stimolarlo".

. Se la risposta che attendente è particolarmente lunga, date voi un paletto a ChatGPT (es. "fermati dopo i primi 10 paragrafi e aspetta un mio commento"). In ogni caso non aspettatevi che il primo risultato sia già ottimo: se la risposta non vi soddisfa, spiegate a ChatGPT come mai non va bene e cosa dovrebbe fare per migliorarla. I risultati migliori li avrete alla centesima replica, non alla prima, e dovete essere voi a "stimolarlo". Contesto . Chi volete che sia ChatGPT? Un esperto di fitness? Un mago della finanza? Un giullare di corte? Iniziate ogni vostro prompt dal contesto . Specificate subito in che ambito il chatbot dovrà muoversi, e otterrete risposte molto più pertinenti e anche competenti.

. Chi volete che sia ChatGPT? Un esperto di fitness? Un mago della finanza? Un giullare di corte? . Specificate subito in che ambito il chatbot dovrà muoversi, e otterrete risposte molto più pertinenti e anche competenti. Compito . Cosa deve fare ChatGPT per voi? Spiegateglielo in modo semplice e diretto. Dovete dirgli apertamente cosa volete che faccia e come lo deve fare . Se dovete comparare risultati diversi potrebbe farvi comodo una tabella. Se volete una guida passo-passo è senz'altro meglio strutturarla per punti. E non dimenticate di chiedergli le fonti (le metterà sotto forma di link) di ciò che scrive, soprattutto in quei casi in cui la precisione dei dati è fondamentale.

. Cosa deve fare ChatGPT per voi? Spiegateglielo in modo semplice e diretto. Dovete dirgli apertamente . Se dovete comparare risultati diversi potrebbe farvi comodo una tabella. Se volete una guida passo-passo è senz'altro meglio strutturarla per punti. E non dimenticate di chiedergli le fonti (le metterà sotto forma di link) di ciò che scrive, soprattutto in quei casi in cui la precisione dei dati è fondamentale. Vincoli . Oltre a ciò che deve fare, può essere utile dire a ChatGPT ciò non deve fare. In gergo si chiamano negative prompt , e possono essere molto utili sia nella generazione di testo che di immagini.

. Oltre a ciò che deve fare, può essere utile dire a ChatGPT ciò non deve fare. In gergo si chiamano , e possono essere molto utili sia nella generazione di testo che di immagini. Dategli degli esempi . Il modo migliore per far capire a ChatGPT cosa volete ottenere è fornirgli un esempio. Se volete che generi un'immagine in stile cubismo, ditegli di ispirarsi a Picasso. Se volete che scriva con un certo stile, fornitegli un testo da cui apprendere. Se vi fa comodo avere una risposta sotto forma di tabella: diteglielo! Più paletti metterete, più la risposta sarà in linea con le aspettative.

. Il modo migliore per far capire a ChatGPT cosa volete ottenere è fornirgli un esempio. Se volete che generi un'immagine in stile cubismo, ditegli di ispirarsi a Picasso. Se volete che scriva con un certo stile, fornitegli un testo da cui apprendere. Se vi fa comodo avere una risposta sotto forma di tabella: diteglielo! Più paletti metterete, più la risposta sarà in linea con le aspettative. Usate nuove chat per nuove idee. Se avete iniziato un dialogo con ChatGPT su un dato argomento, non usate quella stessa chat per parlare di altro. Abbiamo ripetuto più volte che i paletti sono fondamentali: se saltate di palo in frasca non farete altro che confonderlo. Separare le conversazioni (basta premere il alto a destra su "New chat" per avviarne una nuova) è importante perché potete riprenderle in qualsiasi momento dal punto in cui le avevate interrotte, anche a mesi di distanza. ChatGPT si ricorda quello che avete scritto in ogni singola chat, non da una all'altra, e dovete sfruttare questo a vostro vantaggio, per far sì che passi dall'essere cuoco all'essere personal trainer nel giro di un clic.

Detto ciò, è chiaro che gli ambiti in cui ChatGPT può muoversi sono così eterogenei che è impossibile creare un buon prompt in generale.

Possiamo comunque darvi un traccia, che dovrete per forza di cose modificare e adattare alle vostre esigenze, accorciandola o allungandola dove necessario.

Sei un esperto di [...] con particolare enfasi su [...].

Devi aiutarmi a [...] con l'obiettivo di [...].

Usa un linguaggio [...] comprensibile da un pubblico di [...], e uno stile [...].

Forniscimi link alle fonti da cui ti sei informato.

Il risultato dovrebbe avere questa forma [...] e non dovrebbe [...].

Tieni conto di questi esempi [...] nel formulare la tua risposta.

Ricordate che, se una risposta di ChatGPT non dovesse piacervi, potete sempre rigenerarla tramite l'icona a forma di freccia in senso antiorario, posta sotto a ogni risposta (ma meglio spiegargli cosa c'è che non va). Se poi la risposta fosse terribile, potete fare un dislike con l'icona al suo fianco. E già che siamo lì, per copiare tutto il testo di una risposta è sufficiente premere l'icona a forma di cartellina.

Consiglio finale, che può sembrare in controtendenza a quanto detto finora: dubitate di tutto ciò che fa ChatGPT.

A volte può sbagliare anche su un singolo numero, altre in modo ben più grossolano. Il punto è che ChatGPT cercherà sempre di rispondervi, e le sue risposte sembreranno sempre competenti, anche quando non lo sono. Per questo è utile chiedergli se i dati che vi fornisce sono aggiornati e da dove provengano, almeno potrete verificarli in prima persona. Non fidatevi mai di un risultato importante senza verificarlo.

Sicurezza e Privacy nel Utilizzo di ChatGPT

Prima di iniziare a usare intensamente ChatGPT è bene chiarire un punto importante riguardo la privacy e il trattamento dei vostri dati. Per impostazione predefinita, ChatGPT salva le varie conversazioni che intrattenete col chatbot, in modo da farvi proseguire facilmente anche una chat vecchia di mesi dal punto in cui l'avevate interrotta. Trovate la cronologia sulla colonna di sinistra, assieme a opzioni per archiviare o cancellare quella specifica chat. Questa funzione è utilissima perché, come abbiamo già detto, è comodo e utile dividere gli argomenti di conversazione.

C'è però un rovescio della medaglia. Tutti i vostri dialoghi con ChatGPT verranno usati per migliorare i modelli di OpenAI, a meno che non disattiviate la cronologia delle chat (che abbiamo appena detto essere molto importante). Tutte le informazioni che condividerete, anche le più personali e sensibili, saranno gettate nel mare magnum tramite cui il modello linguistico viene migliorato (in passato c'è anche chi ha ipotizzato che sia diventato "più stupido" proprio a causa di ciò che scriveva la gente).

L'unico modo per preservare la cronologia ma impedire che i vostri dati siano usati per l'addestramento di ChatGPT consiste o nell'abbonarsi a ChatGPT Team / Enterprise, oppure nel visitare il privacy portal di OpenAI è cliccare su "do not train on my content". In questo modo invierete una richiesta all'azienda, che vi avviserà una volta completata. Ecco infatti il testo della email che riceverete.

Hi there, You've recently submitted a do not train on my content request to OpenAI. We are working on the request and will notify you by email when the request is complete. Visit our Privacy Request Portal at https://privacy.openai.com/ to check the status of your request or cancel it at any time. Thanks! The OpenAI Privacy Team

Potrebbe volerci del tempo affinché la modifica sia attiva, ma dal quel punto in poi i vostri dati saranno solo vostri.