Come abbandonare gruppo WhatsApp

Oltre alle chat individuali, su WhatsApp è possibile scambiare messaggi tra più utenti iscritti in uno stesso gruppo. Quello del calcetto, dei vecchi compagni di scuola, dei colleghi di lavoro e della famiglia, ma potremmo proseguire all'infinito lasciando viaggiare semplicemente la fantasia o dando spazio alla realtà quotidiana. Se qualcuna di queste "stanze" è ormai abbandonata, magari perché i partecipanti non hanno più interesse a condividere qualcosa con gli altri membri, è possibile abbandonare gruppo WhatsApp in modo semplice e veloce. Ecco come fare. Prima di iniziare, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo di approfondimento su come creare un canale WhatsApp, altra novità di "punta" dell'applicazione di messaggistica istantanea.

Indice

Come abbandonare un gruppo WhatsApp su Android

Per abbandonare un gruppo WhatsApp su Android è necessario entrare nella chat collettiva e cliccare sull'apposita voce per congedarsi dagli altri partecipanti. Ma procediamo con ordine. Sbloccate, innanzitutto, il vostro dispositivo e aprite l'app WhatsApp. Nella schermata iniziale, individuate la chat del gruppo che desiderate lasciare ed entrate nella stanza, dopodiché fate tap sul nome del gruppo in alto per accedere alla pagina dedicata: da qui potrete avviare una chiamata, una videochiamata o cercare qualcosa, nonché silenziare gruppo WhatsApp e visualizzare i membri. Per lasciare gruppo WhatsApp, scorrete verso il basso e pigiate sul tasto rosso "Abbandona gruppo", confermando la volontà di procedere in tal senso. Ecco fatto. La chat continuerà ad esistere anche senza la vostra presenza. Ma attenzione: trattandosi di una decisione definitiva e irrimediabile, non potrete tornare sui vostri passi, annullando la procedura appena descritta. Per rientrare nella chat, dovrete chiedere agli amministratori del gruppo di aggiungervi nuovamente. E se siete voi gli amministratori del gruppo? In questo caso bisognerà prima nominare un nuovo amministratore al vostro posto. Entrate quindi nella chat e fate tap sull'oggetto del gruppo, dopodiché cliccate sulla voce Impostazioni gruppo. Nella schermata successiva, premete su Modifica amministratori del gruppo e selezionate il contatto che desiderate nominare come amministratore, apponendo il segno di spunta in basso a destra per confermare la vostra decisione. In assenza di un riscontro, non potendo esistere un gruppo WhatsApp senza amministratori, sarà la stessa app a nominare un admin in maniera casuale al vostro posto.

Come abbandonare un gruppo WhatsApp su iPhone

La procedura per lasciare gruppo WhatsApp su iPhone riprende per filo e per segno i passaggi appena illustrati. Sbloccate, quindi, il vostro device e aprite l'app di messaggistica istantanea, individuando successivamente la chat di gruppo nell'elenco delle conversazioni. A questo punto avete due opzioni: Premere e tenere premuto sulla chat di gruppo direttamente nella schermata principale di WhatsApp per aprire il menu contestuale, dal quale occorrerà fare tap sulla voce " Abbandona gruppo " in rosso, confermando la decisione

" in rosso, confermando la decisione Oppure entrare direttamente nella chat, cliccare sull'oggetto nella parte superiore della schermata e, nella nuova finestra, scorrere verso il basso fino a trovare il tasto rosso "Abbandona gruppo": cliccate su di esso e confermate la vostra volontà di procedere in tal senso. Anche in questo caso si tratta di una modifica irrimediabile, pertanto non sarà possibile annullare la procedura appena descritta. Per rientrare nella chat, dovrete chiedere agli amministratori del gruppo di aggiungervi nuovamente. Se desiderate abbandonare gruppo WhatsApp e siete anche amministratori del gruppo, è opportuno nominare prima un nuovo amministratore al vostro posto. La procedura è la stessa già vista nel precedente paragrafo. Entrate nella chat e fate tap sull'oggetto del gruppo, cliccando successivamente sulla voce Impostazioni gruppo. Nella schermata successiva, premete su Modifica amministratori del gruppo e selezionate il contatto che desiderate nominare come amministratore, apponendo il segno di spunta in basso a destra per confermare la vostra decisione. In assenza di una decisione, sarà la stessa app a nominare un admin in maniera casuale

Come abbandonare gruppo WhatsApp senza farlo sapere

Quando si decide di abbandonare un gruppo WhatsApp, all'interno dell'applicazione di messaggistica istantanea campeggerà la scritta "X ha abbandonato il gruppo", dove X è il numero di telefono o il nome utente del membro che si è congedato. Tale informazione resterà visibile agli altri partecipanti. E se volessimo abbandonare gruppo WhatsApp senza farlo sapere, in modo da evitare la comparsa di tale messaggio? Purtroppo non è possibile, almeno nel momento in cui scriviamo. Ad ogni modo, ci sono però alcuni stratagemmi da seguire per "limitare i danni": potete, ad esempio, silenziare gruppo WhatsApp. In questo modo, non abbandonerete la stanza collettiva, ma ne limiterete le notifiche, evitando di essere disturbati nell'eventualità di nuovi messaggi. Vediamo come fare. Come silenziare gruppo WhatsApp Aprite l'app WhatsApp Cliccate sulla chat che desiderate silenziare Cliccate sull'oggetto in alto Scorrete fino a cercare la voce Silenzia Fate clic su di essa e impostate il tempo, potendo scegliere tra otto ore, una settimana e sempre. Altrimenti potete archiviare le chat WhatsApp seguendo i passaggi riportati in un altro articolo.