Se cercate un servizio di streaming per la famiglia in modo da trascorrere le serate a guardare tutti insieme film e serie TV di grande successo, dai classici Disney all'universo Marvel per arrivare al nuovissimo adattamento cinematografico La sirenetta e al cartone Elemental, beh allora non cercate oltre Disney Plus. La piattaforma è infatti una delle migliori sulla piazza, vi permette la visione da una vastissima gamma di dispositivi, che siano telefoni, smart TV e dispositivi connessi. Ma come abbonarsi a Disney Plus? Andiamo a scoprirlo insieme, oltre a cercare di capire come regalare l'abbonamento e condividerlo, ma non prima di ricordarvi di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come vedere Disney Plus gratis.

Cos'è Disney Plus

Lanciato nel 2019 ma arrivato in Italia solo a marzo 2020, in poco tempo Disney Plus si è ritagliato uno spazio sempre più importante nel panorama dello streaming video. La piattaforma infatti è un servizio di streaming on-demand creato da The Walt Disney Company, che consente l'accesso a migliaia di film e spettacoli Disney di tutti i marchi dello studio, tra cui Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e 20th Century Studios. E sebbene il suo catalogo non sia paragonabile a quello di Netflix, quello che perde in termini di numeri lo guadagna in qualità, senza nominare i grandi classici dell'azienda. E a proposito di qualità, a seconda dell'abbonamento Disney Plus consente di vedere contenuti fino a 4K UHD e HDR con audio Dolby Atmos. Inoltre come ogni piattaforma di streaming che si rispetti Disney Plus è incredibilmente versatile, e consente ai suoi utenti di accedervi attraverso un ampio spettro di dispositivi, che comprendono browser come Chrome, Edge, Firefox e Safari, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad, tablet Amazon Fire, tablet e computer Windows 10 e 11, oltre a dispositivi connessi come Fire TV Stick, Chromecast, Apple TV, set top box Android e console come PlayStation e Xbox. Non possono ovviamente mancare le smart TV, e tra quelle supportate annoveriamo quelle con Android TV, Hisense, LG con WebOS, Panasonic e Samsung con Tizen. Ma non solo, se cercate altri modi per guardare Disney Plus sulla TV, sappiate che il servizio supporta anche la visione tramite HDMI e AirPlay.

Quanto costa Disney Plus

Disney Plus non offre più una prova gratuita per un periodo limitato di tempo, quindi l'unico modo che avete per provare il servizio è abbonarvi a uno dei piani a pagamento. Ma quanto costa Disney+? Nel momento in cui scriviamo la piattaforma offre tre abbonamenti, diversi per qualità, sia video che audio, possibilità di riproduzioni simultanee, possibilità di visione offline e pubblicità. Il piano Standard con pubblicità costa 5,99 euro al mese e consente di vedere i contenuti in Full HD, con audio surround 5.1, e su un massimo di due dispositivi contemporaneamente, ma senza possibilità di scaricare i contenuti per la visione offline. Come suggerisce il nome, inoltre, il piano mostra della pubblicità agli utenti, nella misura di circa quattro minuti per ogni ora di visione. Il piano Standard costa invece 8,99 euro al mese o 89,90 euro l'anno, se fatturato annualmente, e presenta le stesse caratteristiche del piano Standard con pubblicità, con la differenza che non offre pubblicità e consente la visione offline dei contenuti. In questo caso tenete presente che i contenuti rimarranno sul dispositivo per la durata dell'abbonamento (alcuni potrebbero esserlo solo per un periodo limitato e altri potrebbero non essere disponibili al download), ma dovete connettervi al dispositivo almeno ogni 30 giorni e non potete scaricare contenuti su più di 10 dispositivi. Infine, il piano Premium da 11,90 euro al mese o 119,90 euro l'anno porta la qualità fino a 4K UHD, con supporto all'HDR e al Dolby Atmos, oltre a consentire la visione in contemporanea su un massimo di 4 dispositivi. Potete cambiare piano quando volete e potete disdire senza impegno, tenendo presente che la disdetta avrà effetto solo al termine del periodo di fatturazione in corso.

Abbonamento a Disney Plus: quanti dispositivi

Nel primo capitolo abbiamo elencato i dispositivi supportati da Disney Plus, mentre nel capitolo precedente abbiamo elencato le caratteristiche e i prezzi dei vari piani di Disney Plus. Qui abbiamo accennato al fatto che a seconda del piano di potranno vedere i contenuti in contemporanea su un certo numero di dispositivi. Disney Plus infatti non consente la condivisione dell'account all'esterno del nucleo familiare, ma anche all'interno ci sono delle limitazioni. Il servizio infatti vi consente di creare fino a sette profili per i membri della famiglia, profili che possono essere gestiti dal vostro dispositivo supportato preferito. Per quanto riguarda la visione in contemporanea, però, dipende dal vostro piano. Fermo restando che stiamo sempre parlando di condivisione all'interno del nucleo familiare, con i piani Standard, con e senza pubblicità, potete vedere in contemporanea i contenuti su un massimo di due dispositivi. Se volete avere la possibilità di accedere alla piattaforma in contemporanea su più dispositivi, dovete passare al piano Premium, che consente di farlo su un massimo di quattro.

Come abbonarsi a Disney Plus

Chiariti questi aspetti, vorrete finalmente sapere come abbonarvi a Disney Plus. La procedura può essere effettuata da sito Web, telefono e da dispositivo connesso come Chromecast con Google, Fire TV Stick o altro. Andiamo a scoprire come fare, anticipandovi che la procedura è molto simile per tutti, in quanto prevede la registrazione alla piattaforma, la sottoscrizione di uno dei piani, con fatturazione mensile o annuale (potete farlo anche in un secondo momento), e l'inserimento dei dati per il pagamento. Da browser Se agite da computer o comunque un dispositivo dotato di browser, potete registrarvi facilmente attraverso il sito di Disney Plus. Avviate un browser e andate a questo indirizzo, poi nel campo al centro della pagina inserite il vostro indirizzo email e cliccate sul pulsante blu Abbonati ora. Nella pagina successiva, scegliete se ricevere o meno comunicazioni da Disney Plus mettendo la spunta nella casella apposita, poi cliccate su Continua, al che dovrete accettare i termini di servizio (Condizioni Generali di abbonamento). Cliccate su Accetta e Continua e inserite una password per il vostro account nel campo apposito, poi cliccate nuovamente su Continua. Ora apparirà la schermata che vi permetterà di scegliere il piano da sottoscrivere. Cliccate su quello di vostra scelta tra Standard con pubblicità, Standard e Premium, poi potrete procedere al pagamento. Inserite i dati della vostra carta di credito oppure quelli di PayPal, poi cliccate su Inizia a guardare per completare la procedura, al termine della quale il vostro abbonamento sarà attivo e potrete iniziare a vedere i contenuti della piattaforma dai dispositivi di vostra scelta, accedendo con l'account appena registrato. Da telefono Preferite abbonarvi a Disney Plus da telefono o tablet? In questo caso dovete per prima cosa installare l'app da App Store o Play Store, poi avviatela e scegliete le vostre impostazioni preferite per quanto riguarda la privacy. Nella schermata successiva, cliccate sul pulsante Abbonati ora, poi potrete inserire la vostra email e decidere se ricevere o meno offerte speciali e aggiornamenti sulla piattaforma.

Toccate Continua e nella pagina che appare create una password. Toccate il pulsante Continua e dovrete accettare i termini di servizio. A questo punto selezionate il tipo di abbonamento che preferite e potrete effettuare l'acquisto in app utilizzando il servizio di pagamento preimpostato (Play Store o App Store). Completata la procedura, verrete notificati dell'avvenuta attivazione dell'abbonamento e potrete iniziare a guardare i contenuti della piattaforma. Andiamo a vedere come fare dai vari dispositivi. Da dispositivo connesso Infine, potrete abbonarvi a Disney Plus anche da un dispositivo connesso, che sia una Fire TV Stick, Chromecast con Google TV, una console o Apple TV. La procedura cambia a seconda del tipo di dispositivo, che potrebbe completare registrazione e abbonamento tramite lo store oppure rimandarvi al sito di Disney Plus per accedere tramite il computer o telefono. Andate sul dispositivo ed entrate nello store di app (questa è la procedura che potrebbe avvenire su Apple TV). Qui cercate e scaricate l'app Disney Plus, poi avviatela e cliccate sul pulsante Abbonati ora. Se il dispositivo vi consente di abbonarvi direttamente, potrete inserire la vostra email, poi scegliete se ricevere aggiornamenti da Disney Plus selezionando la spunta relativa, cliccate su Continua e inserite una password. Cliccate su Continua, accettate i termini di servizio ed effettuate un acquisto in app. In alternativa, il dispositivo potrebbe indicarvi delle istruzioni per registrarvi, con un'URL che dovrete inserire nel browser del computer o del telefono. A questo punto sul dispositivo (computer o telefono) inserite il codice a 8 cifre che vedete sulla TV, poi inserite il vostro indirizzo email. Scegliete se iscrivervi alla newsletter di Disney Plus, cliccate su Continua e create una password, poi cliccate nuovamente su Continua e accettate i termini di servizio. Adesso inserite i vostri dati di pagamento, carta di credito o PayPal, cliccate su Abbonati e sarete abbonati a Disney Plus. Il dispositivo connesso alla TV sarà sincronizzato al servizio e potrete iniziare immediatamente a guardare i contenuti disponibili. In caso vogliate disdire l'abbonamento, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata. Da Sky Volete sapere come abbonarvi a Disney Plus da Sky? Sappiate che in questo caso la procedura è identica a quella indicata nel primo paragrafo di questo capitolo, ovvero da browser. Disney Plus infatti non è un servizio offerto da Sky, ma è un'app che potete utilizzare da Sky Q e Sky Glass dopo aver attivato l'abbonamento, mentre su Sky Go non è disponibile. Per farlo, andate sul sito di Disney Plus, registratevi e sottoscrivete un piano. Dopo, potete aprire l'app Disney Plus sul vostro dispositivo Sky. Su Sky Q la trovate all'interno della My Q e nella sezione App, oppure potete accedervi utilizzando il controllo vocale di Sky Q premendo il tasto microfono e pronunciando il comando "Apri Disney Plus". Successivamente, accedete con il vostro account e iniziate a vedere i contenuti. Se avete Sky Glass, trovate Disney Plus dopo essere andati nel menu, all'interno della sezione App, input e digitale terrestre, oppure potete accedervi utilizzando l'assistente vocale di Sky Glass pronunciando "Ciao Sky" e poi dicendo "Apri Disney Plus".

Come regalare l'abbonamento a Disney Plus

Volete sapere come regalare un abbonamento Disney Plus? Allora le card di abbonamento sono la soluzione per voi. Le card di abbonamento (Gift Card) sono delle carte fisiche o digitali che potete acquistare e regalare ad amici e parenti. Le card non scadono, e consentono di attivare l'abbonamento solo al riscatto, il che consente a chi le riceve di attivarlo quando preferisce. A disposizione due tipi di card che vi consentono di acquistare 1 anno di Disney Plus Standard a 89,90 € oppure 3 mesi di abbonamento a Disney Plus Standard a 26,97 €. Prima di vedere come acquistarle, però, tenete presente che le card di abbonamento presentano dei requisiti di idoneità: Possono essere riscattate solo dai nuovi abbonati o da chi desidera riattivare un abbonamento Disney+. Se avete già un abbonamento Disney+ attivo, non potrete applicare l'importo della card al suddetto abbonamento.

Devono essere riscattate nello stesso Paese in cui sono state acquistate.

terzi ma devono essere riscattate direttamente tramite Disney+. Devono essere riscattate nello stesso Paese in cui sono state acquistate. Per acquistare una card di abbonamento potete andare nei punti vendita selezionati (tenete la ricevuta di acquisto perché contiene il codice di riscatto necessario per attivare l'abbonamento). Per riscattare una Gift Card, invece, se il codice è stampato sullo scontrino dovete andare sul sito apposito e inserire il codice di riscatto (nel campo Inserisci il codice), poi cliccate sul pulsante Riscatta.

Successivamente, seguite le istruzioni sullo schermo per creare o accedere al vostro account e iniziare a guardare Disney Plus. Se invece il codice è stampato sul retro della carta, potete riscattarlo grattando delicatamente il riquadro argentato sul retro della card di abbonamento. Apparirà il codice di riscatto, a questo punto andate sul sito epayworldwide (se appare un avviso, cliccate su Sì, continua) e inserite il codice della card, il vostro indirizzo email, confermatelo, e inserite i caratteri di sicurezza. Successivamente, leggete Termini e condizioni e l'Informativa sulla privacy, per poi mettete la spunta alla voce relativa, infine cliccare sul pulsante arancione Continua. Adesso seguite le istruzioni sullo schermo per creare o accedere al vostro account e iniziare a guardare Disney Plus.

Condivisione abbonamento Disney Plus

Nei suoi Termini e condizioni di utilizzo, Disney Plus dichiara che l'account si può condividere solo all'interno del nucleo familiare, quindi in teoria non si può condividere il proprio piano con persone esterne. Molti utenti però hanno ignorato la regola e la piattaforma non l'ha mai fatta rispettare, ma nel momento in cui stiamo scrivendo i servizi di streaming hanno dichiarato guerra a questa pratica. Per questo hanno introdotto piani con pubblicità e, almeno per quanto riguarda Netflix, la possibilità di acquistare account extra per persone non appartenenti al nucleo familiare. A settembre 2023 anche Disney Plus ha intrapreso questa strada, in quando dal 1° novembre 2023 i controlli sono diventati più stringenti, almeno in Canada, dove gli utenti hanno iniziato a ricevere il seguente messaggio: Stiamo implementando restrizioni alla possibilità di condivisione del tuo account o delle credenziali di login al di fuori del tuo nucleo familiare Non solo, ma gli utenti canadesi hanno scoperto una nuova voce nelle impostazioni dell'app, chiamata Condivisione dell'account, in cui Disney Plus spiega che analizza l'utilizzo dell'account e se dovesse riscontrare anomalie potrebbe limitare il servizio o persino chiudere l'account. Non sappiamo se o piuttosto quando questa misura verrà anche implementata in Italia e se dovessero arrivare gli account extra come per Netflix.

Domande e risposte

Come si fa ad abbonarsi a Disney Plus? Per abbonarsi a Disney Plus basta andare sul sito del servizio, inserire la propria email e cliccare su Abbonati ora. Successivamente, inserite una password, accettate i termini di utilizzo e scegliete un abbonamento tra quelli disponibili, poi inserite un metodo di pagamento ed è fatta. Trovate ogni dettaglio nella nostra guida.