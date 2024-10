Quanto costa l'abbonamento a NOW e come abbonarsi

NOW (ex NOW TV) è una delle piattaforme di streaming più complete sul mercato, con contenuti on-demand e live, che siano film, serie TV, show e persino eventi sportivi. Inoltre, grazie a un'offerta organizzata in modo diverso rispetto a concorrenti come Prime Video, Netflix o Disney+, ti consente di ritagliare veramente la sua offerta intorno alle tue preferenze. Vediamo quindi come abbonarsi a NOW TV, che sia da computer, telefono o TV. Non solo, ma scopriremo anche come attivare l'opzione Premium, che consente di eliminare la pubblicità e aumentare il numero di dispositivi da cui vedere i contenuti in contemporanea, e come eventualmente disdire l'abbonamento.

Quanto costa NOW

Come dicevamo nell'introduzione, NOW presenta un'organizzazione diversa rispetto alle altre piattaforme di streaming. I contenuti sono infatti divisi in "pass", ovvero pacchetti che puoi attivare a seconda delle tue necessità. I pass di NOW Ecco i pass di NOW, divisi a seconda dei contenuti che offrono: il Pass Cinema , dedicato ai film , con 1267 contenuti, 15 prime visioni al mese e i canali di Sky Cinema

, dedicato ai , con 1267 contenuti, 15 prime visioni al mese e i canali di Sky Cinema il Pass Entertainment , che offre 1680 contenuti tra serie TV e show e i canali di Sky

, che offre 1680 contenuti tra serie TV e show e i canali di Sky il Pass Sport, dedicato allo sport con il calcio della Serie A Enilive (3 partite su 10 ogni turno), la UEFA Champions League (185 partite su 2023), la Serie C, la Premier League e il meglio della Bundesliga, oltre al tennis con Wimbledon, gli US Open, Australian Open, Roland Garros, i tornei ATP e WTA, i GP di Formula 1 e la MotoGP, la NBA e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 I pass possono essere combinati, e nella versione base contengono pubblicità nei contenuti on-demand, oltre a poter essere visti da un solo dispositivo alla volta. L'opzione Premium Per chi vuole eliminare la pubblicità, vedere i contenuti su due dispositivi alla volta e avere l'audio surround 5.1, c'è l'opzione Premium. Questa costa 5 euro al mese e può essere aggiunta ai piani in qualsiasi momento, in fase di registrazione o anche inclusa in offerte speciali. Quanto costa NOW Al momento, questi sono i prezzi di NOW: Pass Sport : 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure 24,99 euro al mese senza vincoli.

: al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure al mese senza vincoli. Pass Entertainment : 6,99 euro al mese per 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure 8,99 euro al mese senza vincoli.

: al mese per 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure al mese senza vincoli. Pass Cinema + Pass Entertainment : 9,99 euro al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure 11,99 euro al mese senza vincoli.

: al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure al mese senza vincoli. Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium : 11,99 euro al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure 14,99 euro al mese senza vincoli.

: al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure al mese senza vincoli. Pass Cinema + Pass Entertainment + Pass Sport : 24,99 euro al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure 36,99 euro al mese senza vincoli.

: al mese per i primi 12 mesi (permanenza minima 12 mesi), poi al prezzo di listino in vigore a tale data, oppure al mese senza vincoli. Premium: 5 euro al mese

Come si può pagare NOW

NOW accetta come metodi di pagamento le carte di credito e di debito (circuiti VISA e MasterCard, quindi anche PostePay) e PayPal, ma non le carte di credito virtuali. È anche possibile pagare con i codici promozionali. Come impostare il metodo di pagamento Puoi impostare un metodo di pagamento tra quelli accettati in fase di registrazione. Vai sul sito del servizio e clicca sul pulsante in alto a destra Scopri l'offerta. Seleziona un'offerta e una fatturazione (annuale o mensile), poi procedi con la registrazione del tuo account seguendo i passaggi a schermo. A un certo punto potrai scegliere un metodo di pagamento: Carta di credito o PayPal, poi clicca su Continua e Completa l'ordine. Come pagare con PayPal Se selezioni PayPal, dovrai inserire la tua email e password del servizio di pagamento, poi clicca su Accedi e seleziona il metodo di pagamento associato al conto PayPal. Infine, clicca su Accetta e paga adesso. Come pagare con Carta di credito Se invece hai selezionato Carta di credito, inserisci i dati della carta, numero e nome intestatario, data di scadenza e numero di sicurezza (CVV2, CVC2 o 4DBC). Dichiara di aver letto l'informativa e clicca su Paga. Come pagare con codice promozionale Se hai un codice promo, come quello incluso nella NOW Smart Stick, vai a questa pagina e inserisci il codice, poi clicca su Attiva codice. Ora potrai procedere con la registrazione. In alternativa, puoi inserire il codice promo in fase di sottoscrizione. Dopo aver scelto un piano, clicca su Inserisci codice promo, sotto Migliora la tua esperienza con Premium, digita il codice e clicca su Attiva. Se invece sei già registrato, accedi al servizio e clicca su My Account in alto. Poi seleziona Dati account, clicca su Attiva codice e inserisci il codice promo, per poi cliccare su Attiva. Come cambiare metodo di pagamento Vuoi cambiare il metodo di pagamento? In questo caso collegati al sito di NOW, effettua l'accesso e clicca su My Account in alto. Poi seleziona Dati account, clicca su Pagamenti e spedizioni e clicca su Modifica sotto Metodo di pagamento. Ora metti la spunta su Paga con carta di credito o prepagata o Paga con PayPal, clicca su Procedi e imposta il nuovo metodo di pagamento.

Come abbonarsi a NOW

Abbonarsi a NOW è semplicissimo. Puoi farlo da computer, telefono o tablet, ma tieni presente che qualunque dispositivi utilizzi, dovrai usare il browser. Quindi forse ti conviene usare da un computer. Avvia un browser di tua scelta e vai sulla pagina ufficiale del servizio. Qui clicca su Scopri l'offerta in alto a destra, poi scegli il Pass NOW che preferisci selezionando la scheda Lo Sport di Sky in streaming, Film, Serie TV e Show o Offerta completa. Clicca in basso sull'offerta di tua scelta, scegliendo tra la fatturazione annuale (più conveniente) o mensile senza vincoli. Clicca poi sul pulsante Attiva e nella pagina successiva scegli se aggiungere Premium a 5 euro al mese (in caso non sia già attivo nell'offerta da te scelta). Adesso clicca su Continua a destra. A questo punto potrai fare la registrazione, nel caso tu non l'abbia già fatto, oppure potrai accedere al tuo account cliccando in alto a destra su Accedi o su Sei già iscritto?. Come fare la registrazione Nel caso tu debba creare un account, inserisci i tuoi dati, ovvero Nome, Cognome, Data di nascita, poi digita un'email e una password che ti consentano di accedere al servizio. Se vuoi, puoi anche inserire il tuo numero di cellulare, poi inserisci i caratteri che vedi nella casella e clicca su Avanti. Adesso inserisci il tuo indirizzo, poi decidi se consentire l'invio di comunicazioni a fini di marketing da parte di NOW e clicca su Avanti. Infine, non dovrai fare altro che scegliere il metodo di pagamento: seleziona Carta di credito (sono accettate le carte di credito / debito dei circuiti Visa, MasterCard, American Express e Diners Club, ma non le carte di credito virtuali) o Paypal. Se hai un codice promozionale, potrai inserirlo qui e verrà attivato al termine della registrazione. Ora completa il pagamento con il metodo selezionato, PayPal o Carta di credito, inserendo i dati relativi. Come abbonarsi a un pass Puoi gestire i tuoi pass NOW attivi andando sul sito o nell'app e cliccando su My Account. Clicca su La mia offerta e vedrai i pass attivi. Per aggiungere un pass, clicca su Arricchisci l'offerta e seleziona Scopri tutti i Pass. Seleziona il pass di tuo gradimento e clicca su Scegli, poi verifica la modalità di pagamento (o modificala) e seleziona Completa ordine.

Come attivare NOW Premium

Come abbiamo anticipato nei capitoli precedenti, la versione base di NOW include interruzioni pubblicitarie e permette la visione da un solo dispositivo alla volta. NOW Premium è l'opzione che consente di: eliminare gli annunci pubblicitari nei contenuti on-demand

aggiungere audio immersivo con Dolby Digital 5.1

vedere NOW su due dispositivi in contemporanea Puoi attivare Premium (a meno che non sia già integrata nell'offerta da te selezionata) sia in fase di sottoscrizione che in un secondo momento. Come attivare NOW Premium durante la sottoscrizione Se vuoi attivare Premium durante la sottoscrizione dell'abbonamento, dopo aver scelto un'offerta o un pass arriverai alla schermata di riepilogo. Qui sotto la scheda Migliora la tua esperienza con Premium clicca sul pulsante Aggiungi Premium. Poi inserisci (se ne hai uno) il codice promozionale e clicca su Continua per continuare la registrazione o effettuare l'accesso. In alternativa, puoi scegliere un'offerta che include già Premium, come l'offerta Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium da 11,99 euro al mese per 12 mesi o 14,99 euro al mese con fatturazione mensile. Come attivare NOW Premium in un secondo momento Hai già attivato un'offerta NOW e vuoi integrarla con Premium? In questo caso non devi fare altro che andare sul sito di NOW ed effettua l'accesso. Successivamente, clicca in alto a destra su My Account e seleziona Gestione account. Adesso sotto La tua offerta troverai i passi attivi, mentre sotto Ti potrebbe interessare anche troverai quelli che puoi aggiungere. Clicca su Scegli in corrispondenza di Premium e potrai attivare l'opzione.

Come disdire NOW

Hai deciso che l'offerta di NOW non fa più per te e vuoi sapere come disdire il servizio? Sappi che per farlo dovrai procedere da browser, proprio come l'abbonamento, in quanto da app per dispositivi mobili non si può fare. Come disdire un pass NOW Per questo motivo, nonostante tu possa farlo da qualunque dispositivo con un browser, che sia PC, telefono, tablet o TV, forse ti sarà più comodo farlo dal computer. Qualunque sia la tua scelta, per disdire NOW avvia un browser e vai al sito del servizio, poi effettua l'accesso con il tuo account. Clicca su My Account in alto a destra e seleziona l'opzione La tua offerta, poi di fianco al pass da disattivare clicca su Gestisci pass. Adesso clicca su Disattiva Pass e segui i passaggi per confermare la tua intenzione, poi indica il motivo della decisione e clicca infine su Conferma disattivazione. Ripeti la procedura per tutti i pass attivi. Come disdire NOW da Vodafone Se vuoi disdire NOW da Vodafone, vai sul sito dell'operatore ed effettua l'accesso con i tuoi dati, o apri l'app My Vodafone. Adesso clicca su Vodafone TV e individua l'opzione NOW. Seleziona la voce che ti consente di disattivare il servizio e segui i passaggi a schermo. In alternativa, puoi disdire l'offerta Vodafone TV con NOW scrivendo all'indirizzo PEC disdetta@vodafone.pec.it o mandando una raccomandata C/A a: Clienti Vodafone, c/o Casella Postale 109, 14100 – Asti (TO).