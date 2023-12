E se il nome Prime Video vi facesse venire in mente Amazon Prime , sappiate che siete sulla strada giusta: non perdiamo altro tempo e vediamo fino a quanto, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come noleggiare e acquistare film su Prime Video .

Cosa significa questa affermazione? Andiamo a scoprirlo insieme, oltre a vedere quanto costa e come abbonarsi a Prime Video da sito, app o TV.

Prime Video è un servizio di streaming un po' particolare, perché è vero che offre un ampio catalogo di film e serie TV , anche Amazon Originals, oltre a partite della Champions League , ma non vi dovete "abbonare" nel vero senso della parola (a parte un'eccezione).

Indice

Quanto costa abbonarsi a Prime Video

Poche righe sopra abbiamo anticipato che Prime video è sì un servizio di streaming per film, serie TV e persino partite in diretta della Champions League, ma non necessita di sottoscrizione. Cosa significa? Il fatto è che Prime Video fa parte del grande "ombrello" dei prodotti Prime, quindi destinati agli utenti dell'abbonamento di Amazon.

Amazon Prime infatti vi permette di avere spedizioni gratuite anche in un giorno su milioni di prodotti venduti sulla piattaforma del gigante dell'eCommerce e accesso esclusivo alle offerte del Prime Day, ma vi consente anche di accedere a una serie di servizi digitali, tra cui Amazon Photos, Prime gaming, Amazon Music Prime e, appunto Prime Video.

Quindi per accedere a Prime Video dovete abbonarvi ad Amazon Prime, che costa 4,99 euro al mese o 49,99 euro l'anno, mentre per gli studenti c'è Prime Student, che costa 2,49 euro al mese o 24.95 euro all'anno. Tenete inoltre presente che per i nuovi abbonati ci sono sempre 30 giorni di prova gratuita, che vi consentono di accedere a tutti vantaggi del servizio gratuitamente (al termine dei 30 giorni verranno addebitati 4,99 euro al mese).

Amazon Prime è anche incluso, gratuitamente (per un certo periodo) in offerte di altre aziende, come TIMVision che può regalare 6 mesi di abbonamento, o iniziative simili.

Una volta effettuato l'abbonamento ad Amazon Prime (ecco come fare) avete quindi l'accesso a Prime Video e ai suoi contenuti. Tra questi trovate serie TV e film, tra cui gli Amazon Originals, ovvero quelli prodotti dall'azienda, e, come dicevamo, alcune partite della Champions League in diretta.

Inoltre ci sono i contenuti che potete acquistare e noleggiare direttamente, a pagamento, e i canali (Prime Video Channels), una selezione di contenuti accessibili a costo aggiuntivo, tra cui potete trovare Paramount+, Discovery, CG Collection, Infinity Selection e molti altri.

Perché nell'introduzione parlavamo di eccezione? Perché se siete utenti Apple potete accedere a Prime Video anche senza essere utenti Prime, e pagando un abbonamento mensile per i soli contenuti in streaming.

La funzione, disponibile da iPhone, iPad, Mac e Apple TV, costa 3,49 euro al mese (con 30 giorni gratuiti per i nuovi utenti), e in questo caso il pagamento avviene direttamente tramite il sistema di fatturazione della mela (quindi associato al vostro ID Apple).

Ma da quali dispositivi si può accedere a Prime Video? La soluzione è estremamente versatile, e vi si può accedere da uno dei seguenti browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera. Da browser la qualità video arriva fino a HD ma se il vostro sistema operativo è diverso da Windows o macOS, la riproduzione è limitata alla definizione standard.

In alternativa, si può accedere tramite app per computer Windows e Mac, dispositivi mobili come Android, iOS / iPadOS, e Kindle Fire, dispositivi HDMI come Chromecast, Apple TV e Fire TV Stick, dispositivi Echo come Echo Show 5, 8, 10 e 15 (su questi con definizione standard) e persino Android Automotive.

Inoltre il servizio è accessibile da smart TV (anche Fire TV ovviamente), se supporta l'app (questi i marchi supportati, che potete trovare a questo indirizzo: Sony, Samsung, LG, Xiaomi, JVC, Vizio, TCL, Konka, HiSense, Philips, Sharp, AOC, Changhong, Haier e Vestel) e console come PS4 / PS5 e Xbox. È interessante inoltre notare che la qualità è sempre fino a HD a parte su smart TV (a parte i marchi Vestel e Konka), Fire TV / Fire TV Stick, su dispositivi Android e su Android Automotive, dove arriva fino a Ultra HD.

Prima di vedere come abbonarsi, aggiungiamo un appunto. Nel momento in cui scriviamo Amazon ha annunciato che a partire dal 2024 Prime Video mostrerà la pubblicità ai suoi abbonati, e chi non vorrà vederla dovrà pagare un sovrapprezzo di 2,99 dollari al mese (negli Stati Uniti, dove arriverà subito).

La novità arriverà dall'inizio del 2024 negli Stati Uniti, Canada, Germania e Regno Unito, per poi arrivare successivamente anche in Italia, Francia, Spagna, Messico e Australia, anche se non si sa ancora quando.