Perché online ci sono una serie di strumenti in grado di accorciare i link, ma magari non sapete che per alcuni casi specifici non avete bisogno di utilizzarli e potete fare tutto direttamente dal servizio che state utilizzando. Andiamo a scoprirli, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come mettere i link nelle storie di Instagram .

Ecco perché potrebbe interessarvi sapere come abbreviare un indirizzo web per condividere un link gratis, che si tratti di un collegamento di YouTube, Spotify, Amazon o altro.

In genere non facciamo granché caso agli indirizzi dei siti, ovvero i loro URL, ma spesso e volentieri possono diventare lunghi e difficili da ricordare. Questo non è un gran problema se nascosti dietro quello che si chiama in gergo anchor text, ovvero un testo che contiene il link stesso, ma cosa fare se dobbiamo condividere il collegamento in sé?

Indice

Come abbreviare un indirizzo web

Ma come utilizzare Bitly? Semplicissimo, tutto quello che dovete fare è recarvi sul sito del servizio e cliccare in alto a destra su Sign up Free (dovete cliccarci sopra due volte).

Bitly è tra i servizi online per accorciare un indirizzo Web più popolari. Gratuito, ma dotato anche di una versione a pagamento, lo strumento consente di creare link brevi (parzialmente) personalizzabili in maniera incredibilmente veloce.

Andiamo a vedere quindi come fare, a partire dal servizio più popolare sul mercato, Bitly, che serve per qualunque circostanza, per andare vedere soluzioni più particolari, anche integrate nei diversi servizi.

Ecco perché gli strumenti per accorciare gli URL sono così comuni: prendono un collegamento lungo e incomprensibile e lo convertono in un indirizzo web compatto con pochi clic, volendo anche personalizzandolo.

Se state leggendo queste righe è perché avete un problema: volete sapere come abbreviare un'URL per condividere il link che rimanda a un vostro contenuto.

Volendo potete anche prima creare il link: inserite o incollate il collegamento che volete accorciare nel campo al centro, sotto Paste a long URL, poi se volete personalizzate la seconda metà del link digitando il nome di vostro gradimento e cliccate sul pulsante Sign up and get your link (il link potrebbe non essere disponibile se avete inserito un nome personalizzato, quindi potreste doverlo reinserire).

Ora potete registrarvi utilizzando il vostro account Google, oppure inserendo nei campi relativi la vostra email e il nome, per poi cliccare sul pulsante Create free account.

Ora se avete creato il link dalla Home del sito verrete rimandati direttamente alla sezione di creazione, altrimenti cliccate in alto a sinistra sul pulsante Create new e selezionate Link.

Successivamente, inserite il collegamento sotto Destination, se volete dategli un titolo e nella sezione successiva potete personalizzare la seconda metà del link con un nome a piacere. Tenete presente che se si tratta di un link a una pagina di Amazon potete scegliere se impostare la prima metà del link come bit.ly o amzn.to, ma in quest'ultimo caso non potete personalizzare la seconda parte del link.

Poi cliccate sul pulsante Create in basso a destra e dopo pochi istanti il link verrà creato e copiato negli appunti del dispositivo. Potete comunque copiarlo cliccando sul pulsante Copy in alto a destra, alla destra del nome del link e potete sempre recuperarlo dal sito di Bitly, cliccando sulla voce Links nel pannello di sinistra, dove potete copiarlo di nuovo, modificarlo o anche eliminarlo, cliccando sulle icone a destra del nome, Copy, matita e tre puntini, per poi selezionare Delete.

Su Twitter

Se volete sapere come accorciare un link su X (Twitter), sappiate che la piattaforma è dotata di una sua soluzione automatica integrata.

Come infatti indicato nella sezione dedicata al supporto sulla piattaforma, i link condivisi su X, inclusi quelli condivisi nei Messaggi diretti, vengono automaticamente elaborati e abbreviati in un link del tipo http://t.co, e quando si visualizza il post su x.com verrà visualizzato l'URL originale (o la versione abbreviata dell'URL originale).

Tutto quello che dovete fare è digitare o incollare l'URL nella casella del post su x.com. Questo, qualsiasi lunghezza sia, verrà modificato in 23 caratteri, anche se è lungo meno di 23 caratteri. Successivamente potete cliccare su Pubblica per pubblicare il post e il link.

A questo punto ci sono però alcune considerazioni da fare. La più importante è che non potete non utilizzare il servizio di accorciamento dei link t.co. Il motivo è che il servizio di link della piattaforma misura informazioni come quante volte un link è stato cliccato, un importante segnale di qualità nel determinare quanto sia rilevante e interessante ogni post rispetto a quelli simili.

Questa soluzione inoltre protegge gli utenti da siti dannosi che potrebbero diffondere malware, attacchi di phishing e altre attività dannose. Per questo il sistema che converte il link controlla che non rimandi a siti potenzialmente pericolosi, e in caso il collegamento risulti nell'elenco a disposizione di X gli utenti vengono avvertiti con un messaggio di errore quando ci cliccano sopra, e non possono visitare il sito.

Se volete comunque usare uno strumento come Bitly, potete farlo, e le metriche continueranno a funzionare, come conferma X.

Con Moduli Google

Google Moduli è lo strumento di Google per raccogliere il feedback degli utenti con quiz o sondaggi. Questa soluzione può essere utilizzata per raccogliere le opinioni degli amici su un argomento, creare test di valutazione in ambiente scolastico (con l'assegnazione di punteggi) e valutare il grado di apprezzamento dei clienti.

Lo strumento include anche una funzione integrata per l'accorciamento dei link, ma come utilizzarla?

Per prima cosa, andate sul sito di Google Moduli e se necessario effettuate l'accesso inserendo l'email del vostro account Google, cliccando su Avanti e poi inserendo la password.

A questo punto, cliccate sulla scheda "+" in alto a sinistra per creare un nuovo Modulo (o potete utilizzare uno dei modelli a disposizione), dategli un nome e se volete una descrizione, poi cliccate su Domanda senza titolo.

Date un titolo alla domanda, poi dal menu a tendina di fianco scegliete il tipo di modulo che volete creare. Per impostazione predefinita è impostata la scelta multipla, ma potete scegliere quello che volete tra le opzioni disponibili.

Aggiungete le domande cliccando sul pulsante "+" nel cerchio in alto a destra nel pannello di destra, ripetendo la procedura, e quando avete finito siete pronti a inviare il modulo per condividerlo.

Cliccate in alto a destra su Invia e apparirà una finestra: cliccate in alto a destra sul simbolo del link (una sorta di "pillola" a destra dell'icona a forma di busta). Sotto vedrete il link al modulo, che sarà lungo, ma potete accorciarlo mettendo la spunta alla voce Abbrevia URL, in basso a sinistra.