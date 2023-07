Tra le molte funzionalità di cui può usufruire chi ha un dispositivo Echo di Amazon c'è quella di fare acquisti usando la voce. Vediamo come fare

Tra le molte funzionalità di cui può usufruire chi ha un dispositivo Echo di Amazon c'è quella di poter effettuare acquisti sul sito del colosso dello shopping online sfruttando Alexa. Gli altoparlanti Echo utilizzano la tecnologia di riconoscimento vocale per interagire con gli utenti e fornire una serie di funzioni e servizi, e fare shopping è uno di questi. Vediamo allora come abilitare l'acquisto a voce su Alexa, e cosa serve per farlo.

Cosa serve per fare acquisti con Alexa

Alexa utilizza le impostazioni predefinite per pagamento e indirizzo di spedizione specificate in "Il mio account". Per effettuare gli ordini attraverso Alexa, è necessario: Una modalità di pagamento valida

Un account Amazon

Un dispositivo con accesso ad Alexa Ovviamente è necessario avere un dispositivo Alexa compatibile con la funzione di acquisto a voce, e verificare le specifiche del proprio dispositivo per confermare la compatibilità.

Come abilitare l'acquisto con la voce su Alexa

Una volta verificato di avere tutto ciò che è necessario, è possibile abilitare l'acquisto con la voce su Alexa. Per farlo bisogna: Aprire l'app Alexa sullo smartphone o tablet

Toccare l'icona del menu nella parte superiore sinistra dell'app per aprire il menu di navigazione

Selezionare "Impostazioni"

Scorrere verso il basso e selezionare "Account Alexa".

Toccare "Acquisti in-app" e successivamente "Voci di acquisto"

Nella schermata successiva, sarà necessario inserire il tuo codice di sicurezza vocale, un codice numerico che bisogna pronunciare per confermare gli acquisti vocali

Seguire le istruzioni per impostare il proprio codice di sicurezza vocale, assicurandosi di scegliere un codice che si ricorda facilmente ma che sia difficile da indovinare per gli altri Dopo aver impostato il codice di sicurezza vocale, si avrà la possibilità di attivare o disattivare gli acquisti vocali. Assicurarsi, quindi, che l'opzione per gli acquisti vocali sia attivata. Per fare gli acquisti, dunque, sarà sufficiente attivare Alexa dicendo: "Alexa, acquista [nome del prodotto]" o "Alexa, ordina [nome del prodotto]". Alexa cercherà il prodotto nella cronologia degli acquisti o presenterà le opzioni disponibili per l'acquisto, fornendo i dettagli del prodotto, come il prezzo e il venditore. A quel punto sarà sufficiente confermare l'acquisto.

Come creare un ID vocale su Alexa

Se si vuole essere certi che nessuno possa fare acquisti tramite Alexa usando la voce, si può utilizzare l'app Alexa per attivare o disattivare su un ID vocale Alexa la possibilità di effettuare ordini. La gestione di un ID vocale Alexa assicura che solo i membri riconosciuti del nucleo familiare possano effettuare ordini con Alexa. Prima di impostare un determinato ID vocale come predefinito per gli acquisti, bisogna però prima crearlo, così da consentire ad Alexa di riconoscere la voce. Con un ID vocale, Alexa può chiamare per nome e fornire una migliore personalizzazione durante l'utilizzo, consentendo tra le altre cose di: Inviare e ricevere i messaggi personali

Saltare le storie e le notizie che sono già state ascoltate

Collegare il proprio account al dispositivo Echo idoneo di un amico. Una volta stabilita la connessione, Alexa utilizza il riconoscimento vocale per consentirci di accedere alla musica e alle notizie quando siamo fuori casa

Se si possiede un abbonamento Family ad Amazon Music Unlimited, Alexa personalizza la riproduzione musicale in base alla voce dell'ID vocale

Allo stesso modo, se appunto è stato abilitato un codice vocale, non bisogna pronunciarlo ogni volta che si completa un acquisto, perché la voce viene riconosciuta Per creare un'ID vocale bisogna seguire questi passaggi: Aprire l'app Alexa

Aprire "Altro" e seleziona "Impostazioni"

Selezionare "Il tuo profilo e la tua famiglia"

Selezionare "Il tuo profilo"

Selezionare "Aggiungi la tua voce" Per attivare l'ID vocale bisogna invece: Aprire l'app Alexa

Aprire "Altro" e selezionare "Impostazioni"

Selezionare "Impostazioni account"

Selezionare "Acquisti tramite comando vocale"

Accedere a "Controlli di acquisto"

Selezionare "Solo voci riconosciute"

Selezionare chi può effettuare acquisti vocali