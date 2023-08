Come abilitare pop-up su Safari

Non bisogna essere esperti di informatica per capire cosa sono i pop-up: basta iniziare a navigare su Internet per rendersene conto. Vale a dire finestre del browser che vengono generate e aperte da un sito, in taluni casi per funzionalità utili, ma molto spesso per pubblicità fastidiose, oppure (ed è certamente la questione peggiore), per reindirizzare a siti web malevoli aventi l'esclusivo scopo di installare malware nel dispositivo e, perciò, compromettere la sicurezza dell'utente.

I browser moderni come Safari hanno già un blocco pre-impostato, ma disattivare tale opzione non è di certo una procedura irreversibile, nel senso che si può sempre tornare sui propri passi, a prescindere dalla versione del browser di Apple (iPhone, iPad e Mac).

Così, se state cercando un modo per abilitare pop-up Safari disattivati di fabbrica o precedentemente disattivati (magari perché avete bisogno di effettuare una funzionalità utile) ma non sapete come fare, siete nel posto giusto.

