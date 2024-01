Anche su TikTok è disponibile una comoda modalità di scorrimento automatico . Quando è attivata, la piattaforma automatizzerà la fruizione dei video TikTok , senza che l'utente debba compiere alcun gesto, come scorrere verso l'alto per riprodurre un nuovo contenuto multimediale all'interno del social network. Vediamo, quindi, come abilitare lo scorrimento automatico su TikTok per vedere i video, funzione, peraltro, tanto attesa dagli utenti di lunga data. E visto che parliamo della rinomata app di proprietà di ByteDance, vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento sulle migliori app per editare video TikTok . Buona lettura!

Come attivare scorrimento automatico TikTok

Se siete appassionati di TikTok e non volete perdervi i video pubblicati dagli utenti, non potete non abilitare lo scorrimento automatico. Si tratta di un'opzione disponibile nelle app per Android e iOS ed è facilmente accessibile da qualsiasi utente, anche dai meno esperti. A differenza del passato, quando questa funzione non era stata ancora implementata dagli sviluppatori della famosa piattaforma, non occorre installare alcuna app di terze parti, essendo tale opzione inclusa direttamente nelle impostazioni di TikTok.

Prima di procedere è importante assicurarsi di avere aggiornato TikTok all'ultima versione disponibile. Potete procedere cliccando sui badge riportati sopra, oppure entrando direttamente nell'App Store (iOS) o Play Store (Android) del vostro dispositivo mobile (smartphone o tablet) e controllare la disponibilità di nuovi aggiornamenti alle applicazioni. Si tratta di un passaggio importante, in quanto questa funzione è di recente implementazione ed è stata introdotta a "piccole dosi" dagli sviluppatori per poi essere messa a disposizione in versione generalizzata.

Grazie alla funzionalità di scorrimento automatico, TikTok vuole mantenere vivo l'interesse degli utenti verso i contenuti multimediali pubblicati dai "tiktokers" anche quando sono occupati e non possono, quindi, effettuare alcuno swipe per far partire un nuovo video.

Fatta questa premessa, procedete come segue:

Aprite l'app TikTok Dalla schermata principale, spostatevi nella sezione "Per te", effettuando uno swipe con il dito verso destra (è l'ultima sezione dopo "Seguiti") A questo punto, tenete premuto il dito sullo schermo mentre viene riprodotto un video, così da fare apparire le impostazioni correlate alla visualizzazione del contenuto multimediale (quella, per inciso, per segnalare il contenuto, per modificare la velocità di riproduzione, oppure per far sapere a TikTok che contenuti similari non sono di proprio gradimento. Come forse si saprà, infatti, la piattaforma di proprietà di ByteDance consiglia video basati sulle riproduzioni precedenti (ossia su ciò che si è guardato finora) e con cui si è interagito in precedenza Fate tap sulla quinta icona nell'elenco, corrispondente, per l'appunto, all'opzione Scorrimento automatico D'ora in avanti, il prossimo post verrà mostrato automaticamente.

Come disattivare scorrimento automatico TikTok

E per tornare indietro? Nessun problema: per disattivare lo scorrimento automatico su TikTok è sufficiente seguire il percorso inverso rispetto a quello appena illustrato, e quindi:

Sbloccare il dispositivo Android o iOS Cliccare sull'icona dell'app TikTok nell'elenco delle applicazioni (a proposito, sapete come nascondere app iPhone ?) Entrate nella schermata principale dell'app Spostatevi nella sezione "Per te", effettuando uno swipe con il dito verso destra Attendete la riproduzione di un video Pigiate e tenete premuto su un video mentre è in riproduzione, così da fare apparire il menu delle Impostazioni Fate tap su Scorrimento manuale, che corrisponde, per inciso, alla quinta voce nell'elenco in alto D'ora in avanti, bisognerà scorrere verso l'alto per vedere nuovi video TikTok.

Questa era la guida per attivare scorrimento automatico TikTok. Vi suggeriamo di dare un'occhiata alle nostre guide su TikTok, di cui abbiamo riportato qualche articolo di esempio nelle righe successive.