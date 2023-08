La PEC (posta elettronica certificata) è il sistema che consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, ed è attivabile utilizzando diversi provider, tra cui Poste Italiane. Ma una volta creato un proprio indirizzo, come accedere alla PEC di Poste Italiane? Vediamo le diverse possibilità a nostra disposizione, per esempio da Webmail, PC o smartphone, oltre a come fare se non si ha l'email o la password. Ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come fare una PEC gratis o con pochi soldi.

Come accedere alla PEC di Poste Italiane da webmail

La PEC di Poste Italiane è un servizio di posta elettronica certificata con dominio @postecert acquistabile solo online e che parte da 6,71 euro all'anno IVA inclusa. Il servizio offre uno spazio casella di 100 Mb espandibile fino a 1 Gb e massimo 200 invii al giorno. Le modalità di accesso, come abbiamo anticipato nell'introduzione, sono tramite Webmail (ovvero un sito web che consente l'accesso diretto alla casella di posta elettronica) o client di posta elettronica, su PC o dispositivi mobili. Controllare la propria PEC di Poste Italiane da Webmail è la soluzione più immediata, perché non necessita la configurazione dell'app di posta ma richiede solo l'inserimento delle chiavi di accesso, email e password, in una pagina web. Vediamo come fare. Avviate un browser (come Chrome, Edge, Firefox o Safari) e collegatevi alla pagina Webmail del servizio. Qui inserite i vostri dati di accesso, l'indirizzo della vostra PEC nello spazio nomecasellapec@dominio, e la password, poi decidete se effettuare l'accesso automatico mettendo la spunta alla voce Resta connesso (in questo modo non dovrete inserire le credenziali la prossima volta, ma non fatelo su computer condivisi).

Sotto, potete scegliere alcune opzioni tramite due menu a tendina. Nel primo potete impostare la lingua del sito, mentre nel secondo potete impostare una scadenza della sessione dopo un certo tempo, 30, 45 o 60 minuti. Questo significa che passato quel periodo verrete disconnessi automaticamente dal servizio, e per impostazione predefinita è settato su Nessuna. Infine, cliccate su Entra e sarete all'interno del servizio.

Come accedere alla PEC di Poste Italiane su PC

Se volete accedere alla vostra PEC di Poste Italiane da PC, oltre alla Webmail potete utilizzare il vostro client di posta elettronica preferito, ovvero l'app che normalmente utilizzate per controllare le vostre email. Windows ne ha uno integrato, chiamato Posta, mentre quello di Apple è Mail. In alternativa, potreste utilizzare app di terze parti come Outlook o altri. A seconda dell'app in questione la procedura potrebbe essere diversa, ma quello che dovete fare è aggiungere un account ed effettuare la configurazione manuale. Per Mail, ad esempio, dovete cliccare sulla scritta Mail in alto, poi cliccare su Aggiungi account, Altro e poi Account Mail.

Se usate l'app Posta di Windows, dopo averla avviata cliccate su Aggiungi account o, se è la prima volta che la usate, direttamente su Altro account (POP, IMAP). Per Thunderbird, cliccate su Impostazioni account (dopo aver cliccato su Thunderbird in alto a sinistra, nel Mac, o su File, in Windows), da Impostazioni, poi su Azioni account e infine su Aggiungi account di posta. Anche qui dovrete optare per la configurazione manuale, quindi dopo aver inserito il nome dell'account, il vostro nome utente (l'indirizzo email della PEC) e la password, dovrete inserire i seguenti parametri: Server posta in arrivo: mail.postecert.it

protocollo POP3: il server richiede una connessione crittografata (SSL), porta 995 protocollo IMAP: il server richiede una connessione crittografata (SSL), porta 993

in mail.postecert.it Server posta in uscita: mail.postecert.it protocollo SMTP: il server richiede una connessione crittografata (ssl), porta 465 Attivare la funzione: "Server della posta in uscita - Autenticazione del server necessaria"

in mail.postecert.it Inserite suddetti parametri nei rispettivi campi IMAP e SMTP, specificando se necessario le porte e dai menu a tendina selezionando l'opzione SSL/TSL e se richiesto inserendo la password. Quando avete finito cliccate su Fine o Avanti e il client si collegherà alla vostra PEC, sincronizzando i contenuti e permettendo di accedervi.

Come accedere alla PEC di Poste Italiane su smartphone e tablet

Se volete sapere come accedere da smartphone o tablet alla vostra PEC di Poste Italiane, avete le stesse opzioni che abbiamo visto da PC, ovvero da browser, tramite Webmail, o tramite un'app di posta elettronica. A differenza di Aruba, ad esempio, Poste Italiane non offre un'app per la gestione della propria PEC, ma ovviamente potete utilizzare l'app che preferite. Nel caso di Gmail su dispositivi Android, ad esempio, avviate l'app e poi toccate l'icona del vostro account in alto a destra. Successivamente, toccate la voce Aggiungi un altro account. Qui selezionate Altro e inserite l'indirizzo email della vostra PEC. Toccate Configurazione manuale in basso e nella pagina successiva toccate IMAP. Poi inserite la password dell'account e toccate Avanti. Nella pagina successiva, potrete inserire le impostazioni del server Posta in arrivo (mail.postecert.it, porta 993 e crittografia SSL), toccate Avanti e inserite le impostazioni del server Posta in uscita, mail.postecert.it con crittografia SSL, porta 465 e autenticazione necessaria. Toccate Fine e l'account sarà attivato. Su iPhone, potete usare Mail. Per aggiungere il vostro account PEC di Poste Italiane, toccate l'icona a forma di ingranaggio nella Home del dispositivo, poi toccate Mail e toccate Account. Qui selezionate Aggiungi account, toccate Altro e toccate Aggiungi account Mail. Nella pagina successiva, inserite il nostro nome, l'indirizzo della PEC e la password, toccate Avanti e potrete inserire i dati di impostazione del server in entrata e in uscita (gli stessi che abbiamo visto sopra). Toccate Avanti e potrete aprire l'app Mail per accedere alla vostra PEC.

Come accedere alla PEC di Poste Italiane senza password

Se volete sapere come accedere alla PEC di Poste Italiane senza password, sappiate che dovete seguire la procedura di cancellazione e ripristino della stessa. Per farlo, andate alla pagina di Webmail di postecert e cliccate sulla voce Hai dimenticato la password?.

Si aprirà una pagina in cui dovrete mettere la spunta alla voce Non sono un robot e poi dovrete inserire l'indirizzo email della vostra PEC nel campo sottostante. Cliccate sul pulsante Invia e riceverete un'email al vostro indirizzo email personale associato a quello della PEC. Apritela e cliccate sul link che troverete. Questo aprirà una pagina Internet sul vostro browser predefinito dove potrete inserire una nuova password. Digitatela seguendo le istruzioni indicate per quanto riguarda lunghezza, numeri, maiuscole e caratteri speciali e confermatela nel campo apposito. Completate la procedura e potrete accedere nuovamente alla vostra PEC di Poste Italiane.

Come accedere alla PEC di Poste Italiane senza email

Se volete sapere come accedere alla PEC di Poste Italiane senza email, perché avete scordato o non trovate più il vostro indirizzo email, sappiate che non c'è una procedura automatizzata per recuperarlo. La prima cosa da fare è controllare nella vostra email personale le email ricevute da Poste Italiane al momento dell'attivazione della PEC. Nella prima di queste, in cui vi si conferma l'attivazione del servizio, troverete sicuramente il nome del vostro account di posta elettronica certificata. Potete effettuare la ricerca utilizzando il campo di ricerca del vostro client di posta (in genere in alto), e se ricordate il periodo in cui l'avete attivata potrete risparmiare del tempo. Se non lo trovate, l'unica soluzione è chiamare l'assistenza dei servizi Postecert. Potete utilizzare il numero gratuito 803.160 da rete fissa, attivo dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, oppure il numero 06.4526.3160 per la rete mobile e fissa (i costi dipendono dal vostro contratto telefonico), attivo dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Perché non riesco ad accedere alla PEC Poste Italiane

Se non riuscite ad accedere alla vostra PEC di Poste Italiane, ci possono essere diversi motivi. Prima di tutto, assicuratevi che i dati di accesso siano corretti, sia l'indirizzo email che la password. Per questo, se avete problemi da un client di posta, fate prima una prova da Webmail utilizzando come browser un'app certificata, ovvero Chrome, Firefox, Edge o Safari. Alcuni dispositivi, sistemi operativi, browser o client di posta non sono infatti supportati. Un altro motivo potrebbe essere che la PEC è scaduta. La PEC di Poste Italiane può essere rinnovata ogni uno, due o tre anni. Assicuratevi di aver pagato il rinnovo controllando le email ricevute al vostro indirizzo di posta elettronica associato alla PEC. Se non l'avete fatto, sappiate che avete 30 giorni di tempo, altrimenti il vostro account sarà disattivato e tutti i dati contenuti nella vostra casella PEC saranno cancellati. Per conferma e gestire il vostro rinnovo, dovete andare alla pagina del servizio, inserire i vostri dati di accesso di Poste e controllare la situazione dell'account. Altri motivi per cui non potete accedere alla PEC sono il blocco della stessa per motivi di sicurezza. Il più semplice potrebbe essere perché avete inserito troppe volte la password errata, oppure perché state provando ad accedere utilizzando una VPN, il che potrebbe far pensare al Provider che non siete chi affermate di essere. In questi casi, potete risolvere velocemente cambiando la password oppure contattando l'assistenza ai numeri di telefono indicati qui.

Domande e risposte

Come recuperare la PEC di Poste Italiane? Se dovete recuperare la password, potete accedere al sito Webmail di Poste Italiane e cliccare su Hai dimenticato la password?. Inserite il vostro indirizzo email PEC e cliccate su invia. Riceverete un'email al vostro indirizzo di posta elettronica associato alla PEC, cliccate sul link e inserite una nuova password nella pagina che si aprirà. Se dovete recuperare l'email e non riuscite a trovarla da nessuna parte, neanche controllando nel vostro account mail standard associato alla PEC, dovrete contattare l'assistenza ai numeri indicati qui