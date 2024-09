Accedere a Prime Video. Ecco come farlo da TV, telefono o qualsiasi altro dispositivo

Vediamo quindi come accedere a Prime Video , da TV, telefono, PC o altri dispositivi, oltre a scoprire come farlo su Sky, TIMVision e persino senza account.

Lo sai che puoi vedere i tuoi film e serie TV preferite su Prime Video da una quantità di dispositivi? Che sia smart TV, telefono, tablet, computer o persino console di gioco, la piattaforma di streaming di Amazon è estremamente versatile ed è difficile non avere in casa neanche un apparecchio da cui accedervi.

Indice

Come accedere a Prime Video dalla TV

L'altro modo per accedere a Prime Video da TV è usare il codice: questo sistema può essere usato per accedere non solo da telefono o tablet, ma anche da computer.

Per procedere, installa Prime Video sul tuo televisore, se necessario (in molte smart TV è già preinstallato). Per farlo, vai nel marketplace dei tuo TV, cerca Prime Video e clicca su Installa.

Il modo più semplice per accedere a Prime Video su smart TV è usare il codice QR , ma per farlo dovrai sfruttare uno smartphone (o un tablet).

Vuoi vedere i contenuti di Prime Video da una smart TV? In questo caso hai due opzioni per accedere, ma prima devi collegare il tuo account al telefono o al computer.

Come accedere a Prime Video dal PC

Clicca sul pulsante Accedi e potrai iniziare a vedere i contenuti del servizio. Nel caso tu non abbia ancora un abbonamento Amazon Prime, puoi cliccare invece sul pulsante Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni .

Come accedere a Prime Video da telefono

Nel caso invece tu non abbia ancora un account Amazon, nella schermata di accesso tocca in alto Creare account , inserisci i tuoi dati, ovvero nome e cognome, numero di cellulare o email e password, poi tocca Continua e potrai completare la registrazione.

In quest'ultimo caso, non devi fare altro che avviare l'app, dopo averla scaricata e installata, e inserire l'email del tuo account Amazon.

Vuoi vedere i tuoi film e serie TV preferiti da telefono o tablet? In questo caso hai due alternative: accedere al servizio da browser, seguendo le indicazioni che abbiamo visto nel capitolo precedente, oppure installare la comoda app per Android o iOS / iPadOS .

Come accedere a Prime Video da PlayStation e altri dispositivi

Adesso effettua l'accesso utilizzando un altro dispositivo, tramite codice QR o codice numerico, come abbiamo visto per accedere da smart TV.

Come accedere a Prime Video su Sky

Come accedere a Prime Video su TIMVision

Come accedere a Prime Video con un altro account

Può capitare di aver effettuato l'accesso a Prime Video con un account e poi decidere di volerne usare un altro: come fare in questo caso? Sappi che Prime video consente di creare fino a sei profili utente (il profilo predefinito, più fino a cinque profili aggiuntivi, che possono essere profili per adulti o bambini) su un singolo account Amazon.

Per creare un profilo Prime Video tramite l'app Prime Video, seleziona l'icona dei profili in alto a destra, tocca il nome del profilo attuale e poi clicca su Nuovo. Adesso crea un nuovo profilo assegnandogli un nome, e potrai sceglierlo a ogni avvio dell'app o cambiarlo tornando a questa schermata.

Se invece vuoi aggiungere un altro account, tieni presente che Prime Video supporta un solo account per volta, quindi dovrai uscire e poi effettuare l'accesso con l'altro account.

Per uscire, da browser sposta il cursore del mouse in alto a destra sull'icona a forma di omino, poi clicca su Esci. Da app per dispositivi mobili, dovrai invece toccare l'icona a forma di omino in alto a destra, poi l'icona a forma di ingranaggio, sempre in alto a destra e in basso toccare Esci.

Infine, se vuoi uscire dalla TV, spostati a sinistra e clicca su Impostazioni, poi scorri in basso e clicca su Esci.

Adesso potrai effettuare l'accesso con l'altro account nelle modalità che abbiamo descritto nei capitoli precedenti.