Come accedere a Whatsapp Web, anche senza QR code o telefono

Vediamo come fare, sia in caso possiate utilizzare il cellulare per la configurazione iniziale , sia nel caso in cui dobbiate farne a meno o non possiate accedere alla fotocamera per leggere il codice QR . Ma prima di tuffarci in questo approfondimento, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come andare a capo su WhatsApp Web .

Vi siete mai trovati nella terribile situazione di dover accedere a WhatsApp ma non avete il telefono a portata di mano? Magari non avete voglia di alzarvi per andare a prenderlo, oppure non potete, perché lo avete perso o per altri motivi.

Come accedere a WhatsApp Web

La soluzione inoltre è molto comoda per utilizzare WhatsApp non solo da PC, ma anche su iPad, visto che Meta non ha mai rilasciato un'app per il tablet della mela e ha reso incompatibile la soluzione per iPhone. Quindi questo è l'unico modo per accedere alle proprie chat sfruttando l'ampio schermo del dispositivo (sui tablet Android si può utilizzare l'app per smartphone).

Per utilizzare WhatsApp Web dovete accedere al sito del servizio, leggere un codice QR con la fotocamera del telefono su cui avete attivo l'account WhatsApp principale (il browser verrà considerato da WhatsApp un dispositivo complementare) e utilizzare le funzionalità dell'app, ovvero leggere e inviare messaggi (chiamate e videochiamate non sono ancora disponibili).

è il sito della popolare piattaforma di messaggistica, che vi consente di accedere alle vostre chat da un qualsiasi browser, senza necessità di installare l'app desktop, il che può servirvi quando dovete utilizzareo con sistemi operativi per cui non è disponibile l'app, come

Rivolgete il telefono verso lo schermo del computer, in modo da inquadrare il codice QR sul monitor del PC all'interno del riquadro più chiaro nel telefono. La schermata sul computer mostrerà un simbolo di caricamento e in pochi istanti le vostre chat verranno sincronizzate con quelle sul telefono.

Ora, indipendentemente dal dispositivo, toccate il pulsante in alto Collega un dispositivo (blu su iPhone, verde su Android) e nella schermata successiva vi verrà richiesto di autenticarvi tramite autenticazione biometrica, se attiva, oppure toccate la voce in basso Utilizza PIN (in questo caso dovrete inserire il PIN che utilizzate per sbloccare il telefono).

In ogni caso, visto che WhatsApp Web viene considerato un dispositivo complementare , conterà tra i quattro dispositivi a cui potete collegare il vostro account WhatsApp , quindi se non lo utilizzerete almeno una volta ogni 14 giorni l'app di messaggistica lo disconnetterà.

WhatsApp Web avvierà una sessione sincronizzata con il vostro account in ogni senso, e alla fine potete decidere se mantenere o meno la sessione attiva sul browser. Se però state operando da un computer condiviso tenete presente che chiunque apra quella pagina (a meno che non stiate utilizzando una finestra anonima) potrà accedere alle vostre chat senza bisogno di inserire password o altro, quindi in questa situazione forse è consigliato uscire dalla sessione e al limite ripristinarla.

Toccandola e poi toccando la voce Disconnetti, potrete disconnettere il vostro account da WhatsApp Web, operazione che è consigliato fare se state utilizzando un computer condiviso. Oppure potete farlo direttamente dalla pagina Web cliccando sull'icona con tre puntini che vedete nel pannello di sinistra, quello con l'elenco delle chat, in alto a destra (non in alto a destra in tutta la pagina).

Adesso se prendete il telefono in mano noterete che nella schermata Dispositivi collegati sarà apparsa una nuova voce che indica il browser e il sistema operativo del computer che avete usato per collegare l'account. In basso sarà invece indicata l'ultima attività, con la data e l'ora in cui avete effettuato l'accesso.

Come accedere a WhatsApp Web senza telefono

Ma come utilizzare WhatsApp Web se non avete a portata di mano il cellulare?

Per accedere a WhatsApp Web avete infatti bisogno di un telefono su cui è installato il vostro account WhatsApp principale, e che dovrete utilizzare o per scannerizzare il codice QR necessario per collegarlo all'istanza Web, o per confermare il codice che riceverete come notifica sul numero di telefono indicato (come vedremo nel capitolo successivo).

Se non potete utilizzare il telefono, perché per esempio lo schermo è rotto, potete utilizzare l'accesso tramite OTP (come vedremo nel capitolo successivo) se avete attivato Collegamento al telefono su Windows o Messaggi sul Mac. Questa soluzione vi consente infatti di vedere gli SMS ricevuti sul telefono anche sul computer, il che vi permette di attivare WhatsApp Web e accedere alle vostre chat anche senza telefono.

Per farlo, però, il cellulare deve essere nelle vostre mani e funzionante, anche se con lo schermo rotto.

Ma se non avete a disposizione il telefono, perché lo avete perso o per altri motivi, la situazione è piuttosto complicata, e non potrete accedere a WhatsApp Web con il vostro account, perché questo è indissolubilmente associato al vostro numero di telefono, quindi in mancanza di questo non potrete confermare la vostra identità.

A questo punto, l'unica alternativa che avete a disposizione è accedere a WhatsApp con un numero di telefono fittizio, installare un'app Android emulata sul computer, attivare un account e usarla per confermare la vostra identità (a quel punto potete benissimo usare quella, senza la necessità di attivare anche un'istanza su WhatsApp Web, ma ovviamente avete la scelta).

Inoltre tenete presente che facendo così non avrete il vostro numero di telefono e userete un account WhatsApp diverso, quindi dovrete avvisare i vostri contatti del cambiamento, ma almeno potrete comunicare attraverso la piattaforma.

Questa soluzione potrebbe essere superata nel momento in cui WhatsApp dovesse implementare la possibilità di inserire anche l'email tra i metodi di autenticazione (come sta facendo nelle versioni beta delle app) e aggiungerla tra i metodi di autenticazione di WhatsApp Web, ma al momento non abbiamo alternative.

Per prima cosa, recuperate un numero di telefono valido per ottenere il codice di attivazione di un account WhatsApp, cosa che potete ottenere tramite servizi che vi consentono di ottenere un numero temporaneo necessario per ottenere il codice di verifica (potete cercare su Google siti come quakr o altri mettendo nella ricerca Google temporary phone number).

L'importante è non affidarsi a quelli che chiedono denaro o dati personali, ma tenete presente che i numeri possono già essere stati utilizzati per attivare WhatsApp, quindi non è facile trovare numeri disponibili. Fate diversi tentativi.

Adesso che avete un numero di telefono, potete installare WhatsApp sul computer utilizzando l'app per Android, utilizzando Sottosistema Windows per Android o un Emulatore.

Con Sottosistema Windows per Android

Windows 11, dalla build 22000.526 e superiori, viene fornito con il sottosistema Windows per Android, che consente di installare facilmente app Android sul PC.

La funzione è fondamentalmente un'intera build Android che viene eseguita come istanza di virtualizzazione all'interno di Windows, consentendovi di eseguire app Android su Windows. Sono necessari alcuni passaggi per per farlo.

Aprite il Microsoft Store e cliccate sulla scheda Raccolta nell'angolo in basso a sinistra. Cliccate sull'icona del vostro profilo in alto a destra, selezionate la voce Impostazioni e nella finestra che si apre assicuratevi che il numero di versione del Microsoft Store sia almeno 22110.1402.6.0 o superiore.

Ora assicuratevi che la virtualizzazione sia attivata sul vostro sistema, in genere all'interno delle impostazioni BIOS/UEFI, solitamente chiamate Intel VT-X o AMD-V, a seconda della marca della CPU, poi potete abilitarlo nelle impostazioni di Windows premendo il tasto Windows e scrivendo Pannello di controllo.

Cliccateci sopra e selezionate la voce Programmi, poi cliccate su Attiva o disattiva funzionalità di Windows.

Nella finestra che si apre, abilitate la Piattaforma macchina virtuale e la Piattaforma Windows Hypervisor assicurandovi che le caselle accanto siano selezionate, poi cliccate su OK e riavviate il sistema.