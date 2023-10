Come accoppiare gli AirPods

Come configurare gli AirPods

Come configurare le airpodPrima di poter utilizzare proficuamente i tuoi nuovi AirPods avrai bisogno di configurarli e connetterli ai tuoi dispositivi preferiti, siano essi Apple (per la massima compatibilità) o di altro tipo, come per esempio Android.

Abbinare i propri AirPods significa collegarli via Bluetooth a dispositivi di vario genere, come tablet, smartphone o Mac, per riprodurre musica, messaggi, chiamare, ascoltare podcast e in generale usufruire dell'auricolare per ascoltare l'audio di un film.