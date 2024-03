Come acquistare su Amazon con 18app: cosa comprare prima che finisca!

Inoltre è possibile annullare il buono, o riconvertire il codice promozionale Amazon, anche parziale, in modo da sfruttarlo in altro modo. E se vi state chiedendo se potete usare ancora il vostro buono 18app, la risposta è positiva.

Andiamo a vedere quindi come ottenere questo buono e cosa si può comprare. Perché per richiedere il bonus e sfruttarlo bisogna non solo soddisfare certi requisiti, ma anche seguire una procedura.

Per chiederlo, è stato istituito un portale, 18app. Ma come acquistare su Amazon con 18app ? Il sito del gigante dell'eCommerce è infatti il luogo più popolare per sfruttare appieno questo contributo.

Negli ultimi anni, i Governi di diverso colore politico si sono impegnati per garantire ai più giovani l'accesso a risorse culturali. Che sia per acquistare libri, vedere mostre o altro, dal 2016 chi ha compiuto 18 anni ha diritto a un bonus di 500 euro .

Indice

Cos'è 18app

Il Governo, a inizio 2024 , ha istituito due nuovi strumenti per permettere ai giovani di accedere alla cultura . Questi sono la Carta della cultura giovani , che funziona come 18app, e la Carta del merito. Quest'ultimo è un bonus destinato a chi eccelle negli studi.

O in alternativa essere in possesso di permesso di soggiorno valido.

Per poterlo richiedere, è necessario aver compiuto 18 anni ed essere residenti in Italia.

Con questa iniziativa, rinnovata fino al 2023, si è lanciato un contributo per i giovani inteso a promuovere la fruizione di contenuti culturali. Questi possono essere attività culturali e formative o l'acquisto di alcuni prodotti come libri o dischi.

Cosa si può comprare con 18app

Non potete acquistare musica in formato digitale o usare il buono per attivare uno dei servizi in abbonamento di Amazon. Quindi non potete usarlo per abbonarvi a Kindle Unlimited o Music Unlimited.

In alternativa, potete usare il buono per acquistare dei prodotti fisici, come prodotti dell'editoria audiovisiva, musica registrata o libri. Questi sono i prodotti che interessano a noi e che potrete acquistare su Amazon. Andiamo a specificarli meglio

Tra le attività ci sono i biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche o spettacoli dal vivo. Potete usare il buono di 500 euro anche per corsi, di teatro, musica o di lingua straniera, o per accedere a musei, mostre o eventi.

Con il buono 18app non potete comprare quello che volete, ma potete spenderlo solo per un certo tipo di prodotti o attività.

Come ottenere il buono 18app

Questa procedura ormai è inutile, perché 18app è stato eliminato. I nati nel 2004 avevano tempo fino al 31 ottobre 2023 per registrarsi e chiedere il bonus. Per i nati nel 2005 c'è invece la Carta della cultura giovani e del merito .

Quindi con 18app si può ottenere un buono da spendere per l'acquisto di attività o prodotti culturali. Ma come si riceve questo buono? Bisogna registrarsi sulla piattaforma e poi richiedere il buono: vediamo come fare.

Adesso inserite l'importo del buono da creare in Importo del buono . Su Amazon potete usare solo buoni di importo intero , quindi solo 30 euro e non 30,90, ad esempio.

Come acquistare su Amazon con 18app

Adesso che avete il buono, potete convertirlo in un codice Amazon e usare quest'ultimo per effettuare gli acquisti.

Adesso che avete convertito il buono in codice Amazon , potete utilizzare quest'ultimo per comprare sulla piattaforma .

Mettete il segno di spunta per dare il consenso per il trattamento dei dati personali e cliccate su Inizia. Nella pagina successiva, mettete il segno di spunta di fianco a Non sono un robot e cliccate sul pulsante Continua.

Una volta creato il buono su 18app, dovete convertirlo in un codice Amazon . Per farlo, potete cliccare sul sito 18app su Buono Amazon in basso.

Una volta trovato, toccate Aggiungi al carrello e ripetete la procedura per eventuali altri prodotti. Infine toccate l'icona del carrello in basso e toccate Procedi all'ordine . Qui inserite i codici Amazon che avete generato nel campo Inserisci o scansiona il codice . Poi toccate il pulsante Acquista ora .

In alternativa, potete acquistare con 18app sull'app Amazon per Android o iOS . Avviatela ed effettuate l'accesso con il vostro account Amazon, poi cercate il prodotto da acquistare.

In caso di credito residuo, per esempio perché il codice è di valore superiore a quello del prodotto, potete utilizzarlo per altri prodotti. Basta aggiungerli al carrello e troverete il credito residuo nella pagina di acquisto, sotto Sconto promozionale .

Assicuratevi che ci sia il bollino 18pp e cliccate in alto a sinistra su Aggiungi al carrello . Ripetete la procedura per tutti i prodotti che volete acquistare.

Come annullare un buono 18app

Se avete creato un buono per errore o che non avete usato potete annullarlo per poterlo utilizzare in altro modo . Per farlo, andate sul sito 18app ed effettuate l'accesso con SPID o CIE.

Come riconvertire un codice promozionale Amazon in saldo 18app

Ricordate che non è possibile riconvertire i codici sostitutivi Amazon emessi in caso di reso. Ovviamente per un prodotto acquistato con codici promozionali 18app.

Se non volete più utilizzare il codice Amazon che avete convertito su amazon.bonus18.it , è possibile riconvertirlo in saldo 18app . In pratica la procedura prevede la compilazione di un modulo online per chiedere la riconversione del codice sul saldo 18app.

Per farlo, andate sul sito dedicato di Amazon e inserite nel campo Codice Amazon il codice Amazon da riconvertire. Successivamente, digitate in basso in Buono 18app il codice del Buono 18app associato. Se in fase di conversione il buono di spesa è stato convertito in più Codici Amazon, è necessario inserire solo un Codice Amazon per la riconversione.

Il sistema automaticamente richiamerà nell'apposita sezione tutti i Codici associati al buono di spesa che non sono ancora stati utilizzati.

Mettete la spunta a Non sono un robot e cliccate su Inizia. Visualizzerete l'indirizzo email che avete inserito in fase di conversione: potete modificarlo, se non corretto.

Cliccate su Invia richiesta e il sistema prenderà in carico la richiesta. Riceverete un'email di conferma.

Quali sono i tempi di riaccredito del Buono 18app?

I tempi di riaccredito non sono immediati e necessitano di tempi tecnici per la verifica e l'elaborazione della richiesta. Se andate sul sito 18app, potete trovare lo stato aggiornato della vostra richiesta di riconversione nella sezione Buoni già spesi.

Una volta effettuato il riaccredito degli importi da parte del MIC, potrete visualizzare il saldo 18app aggiornato.