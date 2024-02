In questa guida vedremo come acquistare biglietti Ciaotickets e come registrarsi sulla piattaforma

Finalmente il vostro cantante preferito terrà un concerto nella vostra città: si tratta di un'occasione più unica che rara per ascoltare dal vivo i brani di maggiore successo e condividere momenti di spensieratezza insieme ad altri amici e fan. Dopo un'attenta ricerca sul web, avete letto che i tagliandi per assistere all'evento sono disponibili su Ciaotickets, la piattaforma per comperare biglietti e abbonamenti per le manifestazioni culturali e sportive (tra cui anche le partite di calcio del campionato di Serie C), ma trattandosi del vostro primo acquisto su questo sito, non sapete come perfezionare l'ordine. Niente panico, vi aiutiamo noi. Nelle prossime righe vi spiegheremo, infatti, come acquistare biglietti su Ciaotickets in modo semplice e sicuro, ma prima vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo di approfondimento su come comprare biglietti dei concerti in rete. Preparatela carta di credito e leggete le prossime righe

Indice

Come acquistare biglietti su Ciaotickets

La prima cosa da fare è collegarsi sul sito Ciaotickets da un qualsiasi browser per navigare su Internet, come ad esempio Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge, Opera e affini; potete procedere indifferentemente da un computer o da uno smartphone o tablet. La pagina principale della piattaforma mette subito in bella mostra alcuni degli eventi più attesi, mentre scorrendo in basso è possibile visualizzare le manifestazioni principali disponibili all'acquisto su Ciaotickets ordinate per genere (concerti, teatro, mostre e fiere, festival, clubbing, sport ed esperienze). Sulla sinistra si può filtrare l'evento per categoria, data e località e, volendo, è possibile digitare direttamente il nome dell'artista o della manifestazione, utilizzando l'apposito campo di ricerca in alto a destra, per recuperare "al volo" la pagina dedicata. In essa sono riportate alcune informazioni rilevanti, come il costo del biglietto, la località e la data, oltre che un'anteprima dell'evento. Cliccando su "Info prezzi" viene riportata una panoramica dettagliata dei tickets, ordinati in modo decrescente per settore e, comunque, già comprensivi dei diritti di prevendita.

Adesso che avete scelto quale biglietto acquistare, non vi resta che procedere con l'acquisto. Cliccate dunque sul tasto arancione "Acquista" per procedere. Nella pagina successiva è possibile aggiungere a carrello il ticket, scegliendo ove previsto il settore: se siete in compagnia, modificate la quantità dei biglietti utilizzando le apposite freccette poste a sinistra del suddetto box, cliccando successivamente su "Aggiungi" per andare avanti.

Come registrarsi su Ciaotickets Il sistema vi chiederà adesso di accedere al vostro profilo: infatti, per perfezionare l'ordine su Ciaotickets è necessario essere registrati alla piattaforma. Cliccate, dunque, su "Accedi" per inserire l'indirizzo di posta elettronica e la password associata all'account già esistente (laddove per l'appunto già creato in passato), oppure su "Registrati" per iniziare la procedura di registrazione. In tal caso dovrete indicare alcuni campi obbligatori, come il nome e il cognome, la data di nascita, il luogo di nascita, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di cellulare, una password per accedere al nuovo account e l'eventuale adesione a ricevere comunicazioni dalla piattaforma o da patner affiliati per nuovi eventi e manifestazioni.

Per perfezionare la registrazione, sarà necessario inserire il codice OTP ricevuto sul numero di cellulare indicato in fase di registrazione: si tratta di un metodo di sicurezza aggiuntivo per confermare la validità dell'account. Alla stessa maniera, bisognerà cliccare sul tasto "Verifica email" nel messaggio di posta elettronica spedito da Ciaotickets entro dieci minuti dalla registrazione.

Ora che avete eseguito l'accesso o la registrazione, cliccate su "Prosegui nel carrello" per finalizzare l'ordine. Siamo quasi giunti alla fine. Il sistema "congelerà" il posto selezionato per trentacinque minuti, così da dare all'utente la possibilità di completare l'acquisto inserendo i dati di pagamento. Controllate, dunque, il riepilogo e cliccate su "Procedi all'acquisto", mentre se avete cambiato idea o desiderate acquistare un altro ticket pigiate su "Svuota il carrello".

Selezionate il metodo di pagamento: potete scegliere tra: Pagamento con carta di credito

Pagamento con PayPal

Pagamento con Scalapay per suddividere l'importo in tre comode tranche senza interessi. Vi abbiamo già spiegato cos'è e come funziona Scalapay in un altro articolo di approfondimento. Badate bene: come spiegato nelle FAQ del sito, gli acquisti sul portale possono essere effettuati solo con carta di credito. Se desiderate pagare con un'altra carta potete optare per PayPal, qualora abbiate un account associato, e inserendo il metodo di pagamento correlato alla piattaforma. Vi suggeriamo, a tal proposito, di leggere il nostro articolo su come si cambia la carta su PayPal, perché potrebbe esservi utile. La piattaforma, inoltre, permette di effettuare transazioni per l'acquisto di biglietti sfruttando il bonus cultura, che offre per l'appunto 500 euro da spendere in buoni per cinema, concerti, eventi culturali, teatro e danza. Basterà, in tal caso, scegliere l'evento di interesse, aggiungere i biglietti al carrello e selezionare la modalità di pagamento 18App. Per completare la transazione, bisognerà generare il buono selezionando l'opzione "Esercizio fisico". Vi abbiamo già parlato di 18app nell'articolo di approfondimento su come acquistare su Amazon con 18app. Finalizzate l'ordine e il gioco è fatto.