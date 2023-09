In questa guida vedremo come acquistare film programmi YouTube, sia da PC che da dispositivi mobile

Non tutti sanno che è possibile acquistare film su YouTube. Oltre alle live streaming e ai video fruibili in via gratuita dagli utenti, sulla celebre piattaforma di proprietà di Google sono disponibili pure film e programmi TV da acquistare o noleggiare. Come dite? Ne avete adocchiato già qualcuno ma non sapete come portare a termine la procedura? È semplicissimo! In questa guida vi spiegheremo come acquistare film e programmi TV su YouTube: vi basterà avere un metodo di pagamento e un account Google per completare la transazione. E visto che siamo in tema, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come scaricare video da YouTube. Buona lettura!

Requisiti

Come abbiamo appena scritto, la possibilità di noleggio o di acquisto di film e programmi TV su YouTube presuppone il soddisfacimento di due requisiti ormai di uso comune: Un metodo di pagamento valido

Un account Google È possibile completare la transazione con una carta di debito, una carta di credito, una carta prepagata o, volendo, un account PayPal (a proposito, vi abbiamo già spiegato come funziona PayPal in Italia). Come creare account Google da YouTube Se non avete un account Google (qui abbiamo riportato passo passo la procedura per creare un account indirizzo di posta elettronica con Gmail), potete registrarvi direttamente tramite il portale YouTube. Vi basterà, infatti: Entrare sulla pagina iniziale di YouTube

Cliccare sul bottone in alto a destra Accedi

Fare tap su Crea un account

Selezionare dal menu a tendina una delle opzioni proposte, vale a dire " Per uso personale ", " Per mio figlio ", " Per lavoro o per la mia attività "

", " ", " " Inserite la vostra data di nascita e il genere

Impostate un indirizzo email già esistente, oppure create un indirizzo Gmail così come vi abbiamo già spiegato nell'articolo riportato

Create una nuova password Ora che avete creato un account Google, è possibile procedere con l'acquisto o il noleggio di film e programmi TV su YouTube. Continuate a leggere l'articolo per sapere come fare.

Come trovare film e programmi TV su YouTube da PC

Il punto di partenza è cercare il contenuto multimediale da acquistare o noleggiare. Entrate nella pagina principale della celebre piattaforma e procedete come segue: Effettuate innanzitutto l'accesso al vostro account Google. Vi basterà cliccare sul pulsante in alto Accedi e inserire l'indirizzo di posta elettronica e la password associata al vostro account

e inserire l'indirizzo di posta elettronica e la password associata al vostro account Cliccate sulle tre linee orizzontali nell'angolo in alto a sinistra

Selezionate la voce Film

Scorrete la pagina fino a cercare il film di vostro interesse La schermata è composta da due sezioni: Sfoglia , per cercare, appunto, i film da acquistare o noleggiare

, per cercare, appunto, i film da acquistare o noleggiare Acquistati, vale a dire un contenitore all'interno del quale sono riportati i film e i programmi noleggiato o acquistati dall'utente La sezione Sfoglia è suddivisa ulteriormente in varie sottosezioni: Film Primetime per te , che contiene alcuni dei titoli più apprezzati dagli utenti o, comunque, quelli suggeriti dalla stessa piattaforma

, che contiene alcuni dei titoli più apprezzati dagli utenti o, comunque, quelli suggeriti dalla stessa piattaforma I più venduti : i titoli maggiormente acquistati sulla piattaforma

: i titoli maggiormente acquistati sulla piattaforma Film europei

Film diversificati in base agli attori o ai protagonisti più apprezzati dalla critica, ad esempio "Film di Nicolas Cage", "Film di Kelly Sheridan", "Film di Johnny Depp", "Film di Robert De Niro", "Film di Michael Rooker", "Film di Tom Cruise", "Film di Brad Pitt" e via discorrendo. È possibile anche cercare il contenuto per categorie. Tra quelle in cui sono divisi i film sulla piattaforma troviamo: Film consigliati per te

I più venduti

Novità per il noleggio

Horror

Nuove uscite

Drammatici

Azione e avventura

Thriller

Le migliori offerte del giorno

Come trovare film e programmi TV su YouTube da Android e iOS

Oltre che tramite PC, è possibile trovare film e programmi TV su YouTube anche dal cellulare o dal tablet, sfruttando l'app gratuita YouTube per Android e iOS. Scarica da Play Store Scarica da App Store La procedura è molto semplice: Aprite l'app YouTube

Cliccate su Esplora (icona della bussola posta in basso a destra)

(icona della bussola posta in basso a destra) Fate tap su Film tra le sezioni riportate in alto

tra le sezioni riportate in alto Cercate il film che desiderate guardare

Cliccate sul titolo per entrare nella pagina dedicata.

Come acquistare o noleggiare film e programmi TV su YouTube da PC

Una volta scelto il contenuto multimediale, vi basterà cliccare su di esso per far partire una breve anteprima ed entrare nella pagina dedicata al film, nella quale sono riportate informazioni come la trama, la classificazione, la data di uscita, la durata e le informazioni relative all'audio e ai sottotitoli. La procedura può essere completata da computer tramite un qualsiasi browser per navigare su Internet, come ad esempio Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox- Per procedere con l'acquisto, cliccate sul bottone blu Acquista o noleggia per avviare la transazione. Se non lo avete ancora fatto, effettuate l'accesso al vostro account Google o createne uno nuovo seguendo i passaggi riportati nelle precedenti sezioni del presente articolo. In caso di noleggio, avrete 30 giorni di tempo per guardare il contenuto e, una volta avviata la riproduzione, 48 ore per concludere la visione. Non ci sono, ovviamente, scadenze per i film acquistati su YouTube. È possibile selezionare anche la qualità di riproduzione (UHD, HD e SD) e il relativo prezzo. Se avete un coupon da utilizzare, fate clic su "Inserisci il codice promozionale" per visualizzare il campo del codice promozionale, quindi inserite il codice e fate tap sulla freccia per applicare lo sconto e proseguire. Selezionate, dunque, il metodo di pagamento da utilizzare o aggiungetene uno nuovo. Come vi abbiamo già spiegato, è possibile utilizzare un qualsiasi metodo di pagamento (carta di credito, carta di debito, carta prepagata) o un account PayPal. A questo punto, completate la transazione cliccando su Acquista. Al termine della procedura, riceverete una email di conferma acquisto. Per far partire il film o il programma TV, vi basterà invece proseguire, oppure sfruttare la sezione "Acquistati" di YouTube così come spiegato precedentemente.

Come acquistare o noleggiare film e programmi TV su YouTube da app Android o iOS

Se state utilizzando uno smartphone o tablet Android o iOS, è possibile acquistare film e programmi TV su YouTube direttamente dal device mobile. Aprite l'app YouTube e, se non lo avete ancora fatto, eseguite l'accesso all'account Google, dopodiché entrate nella sezione Raccolta posta in basso a destra e selezionate la scheda I tuoi film. A questo punto, fate tap su Sfoglia per consultare i titoli inclusi nelle varie categorie. Una volta trovato il contenuto di vostro interesse, fate tap sull'immagine di anteprima e pigiate il pulsante Acquista oppure Acquista o noleggia per proseguire. In caso di noleggio, avrete 30 giorni di tempo per guardare il contenuto e, una volta avviata la riproduzione, 48 ore per concludere la visione. Non ci sono, ovviamente, scadenze per i film acquistati su YouTube. È possibile selezionare anche la qualità di riproduzione (UHD, HD e SD) e il prezzo corrispondente. Se avete un coupon da utilizzare, fate clic su "Inserisci il codice promozionale" per visualizzare il campo del codice promozionale, quindi inserite il codice e fate tap sulla freccia per applicare lo sconto e proseguire con l'acquisto del contenuto multimediale. Selezionate il metodo di pagamento da utilizzare o aggiungetene uno nuovo. Come vi abbiamo già spiegato, è possibile utilizzare un qualsiasi metodo di pagamento (carta di credito, carta di debito, carta prepagata) o un account PayPal. A questo punto, completate la transazione cliccando su Acquista. Al termine della procedura, riceverete una email di conferma acquisto. E per visualizzare il film? Niente di più semplice. Cliccate nuovamente su Raccolta e selezionate poi su I tuoi film: all'interno della sezione Acquistati troverete il contenuto multimediale appena comperato. Vi basterà avviare il contenuto con il pulsante Play per visualizzarlo direttamente dal dispositivo mobile oppure trasmetterlo sul televisore di casa mediante l'apposito pulsante.