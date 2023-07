In questa guida vedremo come acquistare su Amazon con 18app nel 2023

In molti sapranno che su Amazon è possibile spendere i 500 euro del Bonus Cultura. I soggetti aventi diritto al contributo, attivo ormai dal 2016 ma con modifiche a partire dal prossimo anno, potranno dunque acquistare sul celebre e-commerce uno o più prodotti che rientrano nel campo dell'iniziativa del governo italiano. Vediamo, quindi, come acquistare su Amazon con 18app e quali prodotti è possibile acquistare con il Bonus Cultura.

Come ottenere buono 18app: requisiti

Per prima cosa, precisiamo quali soggetti hanno diritto al contributo statale nel 2023. Si tratta, in particolare, degli studenti nati nell'anno 2004 che hanno compiuto 18 anni nel 2022: quest'ultimi, infatti, potranno fare domanda (fino al prossimo 31 ottobre) ed ottenere il voucher del valore di 500 euro da spendere fino ad aprile 2024. Per completezza, ricordiamo che, a partire dal 2024, il Bonus Cultura verrà sostituito dalla Carta cultura e dalla Carta del merito, coerentemente con le iniziative adottate dal Governo Meloni. Precisati i requisiti di tipo soggettivi, per ottenere i 500 euro è necessario presentare un'apposita domanda, che potrà essere compilata mediante identità digitale: a tal proposito, vi abbiamo già spiegato come fare SPID, passando in rassegna i principali Identity provider disponibili, come Poste Italiane, Aruba, Register, TIM, Sielte, Namirial, InfoCert e Lepida.

Quali prodotti è possibile acquistare su Amazon con 18app

Ma quali prodotti è possibile acquistare su Amazon con 18app? La domanda, ovviamente legittima oltre che particolarmente ricorrente, ha una risposta che merita qualche precisazione. Non tutti i prodotti, infatti, possono essere ordinati su Amazon utilizzando il Bonus Cultura. Sgomberando subito il campo da qualsiasi equivoco, i prodotti in vendita sul famoso e-commerce compatibili con l'iniziativa statale sono i seguenti: Libri

Fumetti

eBook Kindle

Audiolibri

CD

Vinili

DVD

Blu-Ray Pertanto, non è possibile acquistare buoni Amazon con 18app, come pure non è consentito acquistare musica in formato digitale o, ancora, sfruttare tale voucher per attivare i servizi di abbonamento Kindle Unlimited o Music Unlimited. Al contrario, è possibile pagare Spotify con 18app.

Come ottenere voucher 18app

La procedura è molto semplice: basta entrare sul sito principale dell'iniziativa tramite un qualsiasi browser per navigare su Internet (ad esempio, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge) e fare clic sulla voce Beneficiario posta in alto a sinistra, dopodiché selezionare l'opzione Accesso. Una volta effettuato il login con la propria identità digitale, si dovrà cliccare sul pulsante Crea buono e selezionare l'opzione Negozio online, scegliendo una delle opzioni disponibili in base alla tipologia di prodotto di interesse. Come abbiamo già spiegato nel paragrafo dedicato, con il buono 18app è possibile acquistare libri, fumetti, ebook, audiolibri, CD, vinili, DVD e Blu-Ray. Pigiate, quindi, su Musica registrata per acquistare un CD o un vinile, oppure su Libri per comperare ebook, libri, fumetti e audiolibri, oppure Prodotti dell'editoria audiovisiva, per acquistare, invece, DVD e Blu-Ray. Inserite, adesso, il taglio del buono da creare in corrispondenza della voce Importo del buono e cliccate sui pulsanti Crea buono e Conferma per finalizzare la procedura. Badate bene: bisogna inserire un importo intero, di valore minimo pari a un euro, e non frazionato (ad esempio, 2 euro, 10 euro, 20 euro, e così via, e non, invece, 10,50 euro).

Come convertire 18app su Amazon

Vediamo, infine, come convertire buono 18app su Amazon. Vi basterà pigiare su Buono Amazon, oppure entrare direttamente nell'apposita pagina di Amazon, inserendo il codice del buono 18app creato in precedenza. È molto importante specificare il vostro indirizzo di posta elettronica nel campo corrispondente. Precisiamo, infine, che ogni articolo su Amazon compatibile con il Bonus Cultura è caratterizzato dal bollino 18app. Inoltre, conformemente con le politiche Amazon relative ai buoni 18app, è necessario associare al vostro account un metodo di pagamento valido, come una carta di credito, una carta prepagata, una carta di debito o addebito su conto corrente. Vi abbiamo già spiegato, a tal proposito, come comprare su Amazon.

Come pagare su Amazon con 18app