Fondato nel 1995, eBay è un sito di vendita e aste online. Gli utenti possono vendere e comprare oggetti nuovi e usati. In questa guida scopriremo come acquistare su eBay.

eBay, creare un account

Prima di tutto, per acquistare un qualsiasi articolo su eBay, dovrete creare un account gratuito. Collegatevi al sito web ufficiale ( cliccando qui ) e fate click su " Registrati " (in alto).

eBay, scaricare l’app mobile

Scopriamo subito come scaricare eBay per smartphone e tablet .

eBay è disponibile anche per iOS e iPadOS . Aprite App Store , la piattaforma che consente di scaricare giochi e applicazioni. Toccate il pannello "Cerca" e digitate il nome dell'app. Individuate il risultato corretto e premete "Ottieni".

Acquistare su eBay

La pag8ina principale di eBay: il pulsante "Accedi" (per effettuare l'accesso).

Come effettuare l'accesso al proprio account eBay.

Nella pagina principale trovate diverse sezioni, tra cui alcune categorie, "Oggetti che hai visto di recente", "Imperdibili" e tanto altro. Per cercare uno specifico articolo potete utilizzare il campo di ricerca (ovvero "Cerca qualsiasi cosa"). Digitate il nome del prodotto che vorreste acquistare (ad esempio "PlayStation 5") e premete "Cerca" (potete anche selezionare una specifica categoria).

Una ricerca su eBay: le categorie e alcuni filtri disponibili in questa schermata.

Selezionate un risultato per visualizzare tutte le informazioni , tra cui il nome del venditore, la descrizione, il prezzo, le valutazioni, la condizione e molto altro. Per proseguire, fate click su " Aggiungi al carrello " oppure " Compralo subito ".

Un articolo in vendita su eBay: i pulsanti "Aggiungi al carrello", "Compralo subito" e "Aggiungi agli oggetti che osservi".

Smartphone e tablet

Aprite eBay nel vostro smartphone o tablet ed effettuate l'accesso (digitando le credenziali). Toccate "Cerca su eBay" e inserite il nome di un prodotto da acquistare (ad esempio "Xbox Series X").

Fate click su "Filtro" per impostare alcuni filtri (come la condizione, il prezzo, la categoria, il paese di fabbricazione, la marca etc.).

Selezionate un articolo per leggere la descrizione e scoprire tutte le informazioni (tra cui il prezzo, le condizioni e la provenienza). Fate click su "Aggiungi al carrello" o "Compralo subito".

Scegliete il luogo dove vorreste ricevere l'articolo acquistato, il metodo di pagamento, digitate eventualmente un messaggio per il venditore e premete "Conferma e paga".