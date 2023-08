Spesso abbiamo parlato di come la tecnologia ci aiuta in tantissime attività quotidiane, e questo riguarda anche l'acquisto di prodotti e servizi. In questo contesto in Italia è ormai molto diffuso Subito. Subito è una piattaforma per la compravendita online di oggetti nuovi e usati. Su Subito potrete trovare prodotti a prezzi interessanti in vendita da parte di privati, magari leggermente usati e addirittura mai utilizzati. In questa guida andremo a vedere come acquistare su Subito. Nello specifico, vedremo come effettuare pagamenti sicuri per acquistare oggetti usati e nuovi su Subito.

Indice

Come acquistare su Subito in sicurezza

L'acquisto di oggetti da venditori privati comporta sempre dei rischi e dei dubbi. I timori sono chiaramente collegati al fatto che non si conosce il venditore, e che si potrebbe incappare in qualcuno che tenta di vendere un oggetto non corrispondente completamente alla descrizione fornita. E allora risulta fondamentale avere a disposizione uno strumento per effettuare acquisti sicuri. Su Subito non dovete temere brutte sorprese se utilizzate il servizio TuttoSubito. Il servizio prevede infatti la possibilità di acquistare con un'assicurazione di garanzia sul prodotto, e di ricevere l'oggetto a domicilio, proprio come se si comprasse su Amazon. Per acquistare in sicurezza su Subito sarà quindi necessario individuare gli articoli che sono disponibili all'acquisto tramite TuttoSubito. Questi sono contrassegnati dall'icona del camioncino vicino al prezzo, proprio come vedete dall'immagine qui in basso. Una volta selezionato l'articolo dovrete procedere cliccando su Invia proposta nel caso in cui accettate il prezzo inserito dal venditore oppure su Proponi un altro prezzo se intendete giocare al ribasso.

A questo punto la palla passa al venditore, il quale potrà accettare o meno la proposta di acquisto. Nel momento in cui viene accettata dovrete completare il pagamento. Riceverete una notifica di proposta accettata, a questo punto vedrete il collegamento Procedi al pagamento. Cliccate sul collegamento e inserite i dati di pagamento. Acquistando con TuttoSubito potrete pagare con PayPal, Google Wallet, Apple Pay, carta di credito e Visa. Questi metodi sicuramente aggiungono un ulteriore livello di sicurezza all'acquisto. Una volta inseriti i dati di pagamento dovrete confermarlo e infine riceverete un'email di conferma. A questo punto il venditore dovrà procedere all'invio dell'articolo. Non vi resta che attendere l'arrivo dell'articolo a casa vostra. Una volta ricevuto l'articolo dovrete cliccare su Conferma ricezione ed eventualmente lasciare una recensione al venditore.

Come funziona l'acquisto su Subito

Una volta capito come acquistare in sicurezza su Subito, andiamo a vedere come funzionano gli acquisti su Subito. Dovete sapere che potete acquistare su Subito sia da PC che da telefono, tramite le app per modelli Android e iPhone di Subito. La procedura che segue descrive come acquistare su Subito da PC, anche se è molto analoga a quello che dovrete fare per acquistare su Subito con il vostro telefono. Dunque, per fare un acquisto su Subito dovrete prima iscrivervi al servizio. Per farlo dovete accedere a questo indirizzo, completare i campi richiesti scegliendo la vostra email, una password e indicando i vostri dati anagrafici. A procedura completata riceverete un'email di conferma all'indirizzo indicato in fase di iscrizione. Dopo aver completato l'iscrizione potete accedere a Subito con le credenziali scelte in fase di iscrizione. A questo punto non vi resta che cercare l'articolo che vi interessa. Subito offre uno strumento di ricerca molto dettagliato, il quale permette di avviare una ricerca per parola chiave, scegliendo tra diverse categorie di prodotti ed eventualmente applicando dei filtri che riguardano la modalità di consegna, la modalità di pagamento, la localizzazione del venditore e la fascia di prezzo. Dopo aver individuato l'oggetto che intendete acquistare, dovete cliccare su Invia proposta oppure su Proponi un altro prezzo nel caso in cui volete provare ad acquistare a un prezzo scontato. Per alcuni prodotti è anche possibile scegliere la spedizione a casa come modalità di consegna. Questa chiaramente prevede un costo aggiuntivo. Dopo aver inviato la proposta di acquisto potrete interagire con il venditore tramite il servizio di chat di Subito. In questa sezione potete provare a contrattare sul prezzo, o sulle modalità di consegna del prodotto. Potete anche provare a chiedere se è possibile visionare l'articolo di persona per verificare le condizioni del prodotto.

Una volta che vi siete messi d'accordo con il venditore, allora riceverete un link per completare il pagamento. Dovete quindi cliccare su Procedi con il pagamento, inserire i vostri dati di pagamento e confermarlo. Come descritto nella sezione precedente, alcuni prodotti sono acquistabili con il servizio TuttoSubito e permettono il pagamento tramite PayPal, Apple Pay, Google Wallet e carte.