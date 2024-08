Tutte le soluzioni per aggiornare le app dal Play Store Android

La procedura, semplicissima, procede il più delle volte senza intoppi, ma a volte potrebbe non funzionare. E che dire dell'aggiornamento automatico delle app, che dovrebbe effettuare la procedura di aggiornamento in maniera completamente automatica, ma che il più delle volte non effettua l'operazione per cui è stato creato?

Ecco perché potrebbe interessarti sapere come aggiornare le app dal Play Store , un modo per assicurarsi che il proprio telefono o tablet Android continui a funzionare nel migliore dei modi, non presenti preoccupanti cali di autonomia e sia al riparo da malware o altre minacce informatiche.

Indice

Come aggiornare le app dal Play Store

Aggiornare le app dal Play Store è il modo consigliato da Google per garantirsi che il tuo dispositivo Android funzioni in maniera corretta e sicura.

Ma come farlo? Hai due soluzioni a tua disposizione: l'aggiornamento manuale e l'aggiornamento automatico, anche se il più delle volte quest'ultimo non funziona proprio benissimo (in un capitolo dedicato vedremo come cercare di risolvere eventuali problemi).

Se vuoi aggiornare le app manualmente, apri il Play Store toccando l'icona con il triangolo colorato nella schermata iniziale o nel cassetto delle app, poi tocca l'icona del tuo profilo in alto a destra.

Adesso tocca Gestisci app e dispositivo, attendi un attimo e sotto Aggiornamenti disponibili ti verrà mostrato il numero di app per cui è disponibile un aggiornamento, con la scritta [numero] aggiornamenti in attesa.

A questo punto hai due possibilità. Se vuoi aggiornare tutte le app immediatamente, tocca la voce Aggiorna tutto. In questo modo il Play Store aggiornerà le app in attesa di aggiornamento e potrai tornare a fare altro.

In alternativa, puoi toccare Vedi dettagli e ti verranno mostrate tutte le app il cui aggiornamento è in attesa.

Qui puoi scegliere di aggiornare le singole app scorrendo l'elenco, trova l'app che ti interessa e seleziona il pulsante Aggiorna.

Questa soluzione è utile in diversi scenari. Per esempio se stai usando una connessione dati e non vuoi sprecarla nell'aggiornamento di app che non ti interessano, oppure perché hai fretta di provare una funzione e vuoi aggiornare per prima l'app che ti interessa, per poi procedere con l'aggiornamento delle altre.

In alternativa, anche da questa pagina puoi toccare il pulsante Aggiorna tutto, in alto a destra, per effettuare l'aggiornamento di tutte le app.

Questa soluzione ha però un difetto: per scoprire la presenza di aggiornamenti dovrai tornare alla sezione Gestisci app e dispositivo del Play Store di tanto in tanto e verificare se sotto Aggiornamenti disponibili è indicato qualcosa.

Alcune app, come quelle bancarie o di messaggistica, controllano da sole la presenza di aggiornamenti ed eventualmente ti rimandano alla loro pagina sul Play Store per effettuare l'update.

Ma anche il Play Store ha, almeno in teoria, una soluzione: gli aggiornamenti automatici, che dovrebbero consentire al Play Store di aggiornare automaticamente le app senza nessun intervento da parte nostra.

Usiamo il condizionale, perché come vedremo nel prossimo capitolo questa non è una funzione proprio impeccabile. In ogni caso, per attivarla avvia il Play Store e tocca l'icona del tuo profilo in alto a destra.

Adesso tocca la voce Impostazioni e nella schermata che si apre tocca Preferenze di rete: questo espanderà un menu da cui potrai toccare Aggiorna automaticamente le app.

A questo punto avrai a disposizione quattro opzioni. Aggiorna tutte le app tramite Wi-Fi o dati mobili consente di aggiornare tutte le app non appena ci sono aggiornamenti disponibili, sia sotto connessione Wi-Fi che cellulare.

Se tocchi invece Aggiorna con quantità limitata di dati mobili, il Play Store aggiornerà solo le app più "importanti" (app con nuove funzionalità o quelle che ritiene che utilizzerai più spesso) in caso di connessione rete dati, mentre sotto Wi-Fi aggiornerà tutte le app.

Questa opzione potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti.

L'opzione Aggiorna solo tramite Wi-Fi è chiarissima: le app saranno aggiornate solo se sei connesso a una rete Wi-Fi, mentre Non aggiornare automaticamente le app significa che preferisci aggiornare manualmente le app e non far fare al Play Store.

Se scegliamo una tra le prime tre opzioni dovremmo non dover più controllare la sezione Gestisci app e dispositivo per verificare gli aggiornamenti, giusto? Purtroppo spesso non è così: scopriamo cosa possiamo fare per ovviare al problema.