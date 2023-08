Visto che siamo in tema, vi suggeriamo, inoltre, di dare un'occhiata al nostro articolo di approfondimento su come cambiare password SPID . Buona lettura!

Pertanto, se in fase di accesso tramite SPID PosteID avete ricevuto un messaggio di avviso avente ad oggetto la necessità di variare il documento scaduto, è sufficiente seguire questa breve guida per risolvere. Vi spiegheremo, infatti, come aggiornare documento SPID Poste : si tratta di una procedura molto semplice, da fare comodamente a casa e che impiegherà giusto una manciata di minuti.

La vostra carta di identità è scaduta da diverso tempo e adesso siete alla ricerca di un modo per aggiornare il documento SPID su PosteID . Infatti, per poter accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione tramite Identità Digitale, è necessario che tutti i dati dell'utente siano corretti e aggiornati, ivi incluso il documento di riconoscimento inserito al momento della registrazione al servizio.

Indice

Per aggiornare il documento scaduto SPID Poste è necessario procedere tramite un qualsiasi browser per navigare su Internet (ad esempio, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, FireFox), non essendo, infatti, tale funzione abilitata sull'app PosteID disponibile su smartphone e tablet Android e iOS.

Come aggiornare documento SPID Poste scaduto

Come abbiamo scritto poc'anzi, tramite browser è possibile cambiare documento SPID Poste.

Non occorre utilizzare necessariamente un computer, in quanto la procedura è eseguibile anche tramite smartphone o tablet, purché accedendo al proprio profilo mediante un'apposita app per navigare su Internet, come ad esempio Google Chrome o Apple Safari.

Ciò detto, vediamo come procedere. La prima cosa da fare è, innanzitutto, accedere al sito web ufficiale di PosteID da un browser. Posizionate il mouse in corrispondenza della sezione "Hai già l'Identità Digitale PosteID abilitato a SPID" e cliccate sul bottone in giallo Accedi per accedere, per l'appunto, alla schermata di accesso al servizio.

Inserite, adesso, il vostro nome utente (che corrisponde all'indirizzo di posta elettronica scelto in fase di registrazione al servizio) e la password associata all'account, per ricevere una richeista di accesso da confermare mediante app PosteID, oppure tramite SMS al numero di telefono cellulare associato alla vostra utenza.

Accesso tramite SMS : dovete prima cliccare sulla voce Accedi tramite codice SMS e cliccare sul pulsante Prosegui con SMS , in modo da avviare la procedura di invio del codice numericotramite SMS da inserire, successivamente, nell'apposita voce del sito ufficiale PosteID.

: dovete prima cliccare sulla voce e cliccare sul pulsante , in modo da avviare la procedura di invio del codice numericotramite SMS da inserire, successivamente, nell'apposita voce del sito ufficiale PosteID. Accesso tramite app PosteID: dovete cliccare su Voglio ricevere una notifica sull'app PosteID e aprire la notifica dell'app PosteID e inserire il codice PosteID (o in alternativa il metodo di autenticazione impostato, come lettore di impronte o, nel caso di iPhone più recenti, riconoscimento del volto Face ID)

Per un accesso ancora più rapido, è sufficiente inquadrare il codice QR code mostrato nella schermata utilizzando l'app PosteID.

Aprite quest'ultima e cliccate su Autorizza con QR code, inquadrando, con la fotocamera del vostro smartphone, per l'appunto il codice mostrato a schermo.

Una volta entrati nella pagina personale, cliccate su I tuoi dati in alto e cliccate successivamente sul bottone Modifica per provvedere, per l'appunto, a una variazione dei dati inseriti.

Per aggiornare documento SPID Poste, vi basterà:

Cercare la sezione I tuoi dati ed eventualmente aprirla

ed eventualmente aprirla Scorrere la pagina fino ad arrivare alla sezione Documento

Modificare i dati così come di seguito riportati

Tipo di documento: potete scegliere tra carta di identità, patente o passaporto Numero documento: numero seriale del documento Emesso da: l'ente che ha rilasciato il documento (Comune, Consolato, Ambasciata, AIRE, Ministero dell'Interno) Luogo di emissione Data di emissione e data di scadenza: da variare tramite clic sull'icona del calendario.

Una volta variati i dati, cliccate sul pulsante Salva. Il sistema prenderà in carico la richiesta e, non appena le modifiche saranno attive, riceverete un'apposita e-mail di notifica.