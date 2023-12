Come aggiornare i driver della scheda video su Windows e Linux

E se in teoria Windows dovrebbe occuparsi di questo problema per voi, in realtà è sempre una buona idea controllare periodicamente gli ultimi aggiornamenti utilizzando il software del produttore della scheda. E che dire di altri sistemi operativi ? Andiamo quindi a vedere come aggiornare i driver della scheda video , per GPU NVIDIA, AMD o Intel, oltre che per Mac e Linux.

Come ogni componente del computer, anche i driver della scheda video devono essere costantemente aggiornati per garantire che la vostra GPU funzioni correttamente, e soprattutto che i giochi possano essere eseguiti al massimo delle loro possibilità.

Come aggiornare i driver della scheda video Windows

Cliccate con il pulsante destro del mouse sul tasto Start (icona di Windows) nella barra delle applicazioni, poi sulla finestra che si apre selezionate la voce Gestione dispositivi . Arriverete a una finestra con un elenco di nomi e vicino un'icona. Individuate quella con la scritta Schede video e cliccate sulla freccia verso destra (">") per espanderla. Qui vedrete le GPU disponibili, una o due. In genere i computer hanno una GPU integrata e, alcuni, anche una discreta (che è quella che vi interessa per giocare).

Aggiornare i driver è un'operazione gratuita e facile da effettuare, ma prima di tutto bisogna individuare il modello di scheda grafica in vostro possesso. Ecco come fare.

E non è un caso infatti se i produttori di schede grafiche rilasciano costantemente aggiornamenti per i driver, in modo da ottimizzarle, in particolare per i giochi rilasciati successivamente al lancio della scheda grafica.

Quindi un driver della scheda video è in grado di fornire istruzioni operative a una scheda grafica (o GPU), che può essere integrata nel sistema o su una scheda separata, ed è particolarmente importante aggiornarlo perché in questo modo si possono ottenere prestazioni molto migliori.

Relativamente a questo articolo, prenderemo in considerazione un tipo particolare di dispositivi, le schede grafiche , ovvero quel componente che controlla e migliora il modo in cui la grafica (sotto forma di giochi, immagini, video, programmi, animazioni, 3D) viene visualizzata sullo schermo del computer.

Ora potete aggiornare il driver della scheda video utilizzando Gestione dispositivi (il programma che abbiamo visto in precedenza), ma non è il metodo migliore se volete installare i driver più recenti disponibili. In ogni caso, anche se è consigliato utilizzare il software del produttore della GPU o scaricandoli direttamente, vediamo come fare anche utilizzando lo strumento di Windows.

Dopo un istante si aprirà una finestra. Cliccate in alto sulla scheda Schermo e troverete il tipo di GPU nella sezione Dispositivo, mentre il tipo di driver nella sezione Driver. Se avete una scheda video esterna, cliccate sulla scheda Rendering in alto, in quanto lì troverete le informazioni relative alla scheda utilizzata per rendering video e giochi.

In alternativa, per avere maggiori informazioni e la versione e la data di ultimo aggiornamento del driver (cosa che potrebbe esservi utile se doveste scaricarlo dal sito del produttore della scheda video), aprite lo Strumento di diagnostica DirectX premendo i tasti Win + R e incollando nel campo che appare in basso a sinistra il seguente comando:

Windows cercherà i driver disponibili e se dovesse trovare aggiornamenti li installerà in automatico. Alla fine del processo, vi chiederà di riavviare il computer per applicare le modifiche.

Se non dovesse trovare aggiornamenti, Windows vi dirà che i driver migliori sono già installati e vi proporrà di cercarli tra gli aggiornamenti di sistema, che a volte contengono aggiornamenti di driver. Cliccate su Cerca driver aggiornati in Windows Update, al che si aprirà lo strumento di aggiornamento di Windows: cliccate sul pulsante Verifica disponibilità aggiornamenti e se presenti cliccate su Scarica aggiornamento.

Come abbiamo anticipato, questo sistema non è consigliato, se non altro perché potrebbe non trovare gli ultimi driver disponibili. Vediamo come fare per scaricarli direttamente dal sito del produttore, o utilizzando il programma proprietario (che potete scaricare dal sito ufficiale del produttore o che può venire installato insieme ai driver della GPU) oppure manualmente.

NVIDIA

Anche NVIDIA consente l'installazione dei driver attraverso il suo software proprietario (GeForce Experience) o manualmente. Se volete utilizzare NVIDIA GeForce Experience, che è la soluzione consigliata, sappiate che questo viene installato in genere insieme ai driver, o potete farlo andando qui e cliccando su Scarica ora.

Premete i tasti Windows + E e selezionate la voce Download a sinistra, poi cliccate due volte sul file .exe (inizia per GFE) e seguite la procedura a schermo cliccando su Sì e poi su Install.

Avviate il programma GeForce Experience ed effettuate l'accesso con il vostro account NVIDIA (o Google / Facebook / Apple) sul computer e cliccate sulla scheda Driver in alto. Se e è disponibile un aggiornamento, vedrete la scritta Disponibile e un banner in alto: cliccate in alto a destra su Aggiorna driver. Una volta terminato il download, cliccate su Installazione rapida (Express installation) per installare il driver mantenendo tutte le vostre impostazioni, oppure potete cliccare su Installazione personalizzata (Custom installation) se volete eseguire un'installazione pulita che elimina le vecchie impostazioni.

Al termine dell'aggiornamento, NVIDIA non richiede un riavvio per completare l'installazione dei driver, ma si consiglia di farlo comunque.