Come aggiornare Facebook, su Android e iOS

Ecco, quindi, come si fa ad aggiornare Facebook sul cellulare o sul tablet, sia Android che iOS. E visto che parliamo del rinomato social network, vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento su come cambiare password Facebook , così da massimizzare la sicurezza del vostro account (soprattutto se non avete provveduto di recente ad aggiornare la vostra credenziale).

Fermo restando che le problematiche possono essere di vario tipo, spesso una delle modalità più incisive per risolvere eventuali bug riscontrati è aggiornare Facebook , come d'altronde accade con qualsiasi altra app per cellulare o tablet.

Indice

Come aggiornare Facebook su Android

Se state utilizzando uno smartphone o un tablet Android, per aggiornare Facebook vi basterà aprire l'app Play Store, vale a dire il negozio ufficiale dove installare applicazioni per il "robottino verde".

Il procedimento, in ogni caso, è il medesimo, a prescindere dalla marca del vostro dispositivo (Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus, e via discorrendo). Vi suggeriamo di abilitare il Wi-Fi e di collegare lo smartphone o il tablet a una rete Internet stabile e sicura.

Sbloccate, quindi, il vostro dispositivo e cercate l'app Play Store. Come dite? Non riuscite a trovarla? Effettuate uno swipe dal basso verso l'alto per aprire il cassetto delle applicazioni

Sfruttate la casella di ricerca per cercare l'app Facebook

di ricerca per cercare l'app Toccate l'icona Cerca sulla tastiera per visualizzare i risultati proposti dal Play Store

sulla tastiera per visualizzare i risultati proposti dal Play Store Se è disponibile un nuovo aggiornamento, accanto all'icona dell'app apparirà un bottone di colore verde con scritto Aggiorna . Cliccate su di esso per procedere. Invece, se l'app è già aggiornata, il Play Store mostrerà la scritta Apri per aprire, per l'appunto, il programma

. Cliccate su di esso per procedere. Invece, se l'app è già aggiornata, il Play Store mostrerà la scritta per aprire, per l'appunto, il programma Attendete che l'aggiornamento venga scaricato e installato sul dispositivo

Una volta completata la procedura, il pulsante accanto all'app Facebook cambierà stato, passando da Aggiorna ad Apri. Potete, quindi, cliccare su di esso per far partire l'applicazione e sperimentare tutte le ultime novità.

Se state utilizzando Facebook Lite, bisognerà ovviamente cercare sul Play Store questa app per trovare nuovi aggiornamenti.

Come aggiornare Facebook tramite APK

Se non volete attendere la distribuzione dei vari update sul Play Store, potete anche aggiornare Facebook tramite APK. Questa procedura, peraltro, è particolarmente indicata anche nell'eventualità di smartphone o tablet non munito dei servizi Google. Vi abbiamo già parlato su come installare APK e dei rischi connessi.

Per procedere, dovremo abilitare l'installazione delle app da fonti esterne. Aprite l'app Impostazioni, selezionate le voci Password e sicurezza ed entrate nella sezione Sicurezza sistema, dopodiché fate tap su Fonti dell'installazione e abilitate l'apposito interruttore accanto al browser preferito.

Questi passaggi possono cambiare in base al dispositivo in uso: consigliamo, pertanto, di sfruttare la barra di ricerca dell'app Impostazioni, cercando la voce Installa app sconosciute e abilitando l'interruttore in corrispondenza del browser in uso, come ad esempio Google Chrome.

Collegatevi, adesso, sul sito APKMirror (uno dei siti APK più sicuri) tramite browser e cercate Facebook facendo dapprima tap sulla lentina di ingrandimento. Cercate la versione stabile dell'app tra i risultati proposti (quella, cioé, sprovvista delle diciture alpha e beta), fate tap su See available downloads e selezionate la versione più adatta in base al vostro dispositivo.

Premete sulla notifica di download completato per procedere con l'installazione dell'aggiornamento, altrimenti dovrete recuperare il file appena scaricato tramite un qualsiasi file manager: tenete presente, infatti, che i file apk si trovano generalmente nella cartella Download.