Aggiornare Instagram , dunque, è un'operazione consigliata per molteplici ragioni: permette di accedere alle ultime novità, e al contempo elimina eventuali bug che possono avere interessato la versione attualmente in uso. E questo vale anche per le altre app di social network, come ad esempio Facebook e Messenger .

Se Instagram non funziona correttamente, la prima cosa da fare è controllare la disponibilità di nuovi aggiornamenti dell'applicazione. A volte, infatti, i problemi di instabilità e di malfunzionamento, come ad esempio blocchi improvvisi e riavvii spontanei, vengono risolti dagli sviluppatori con il rilascio di appositi fix contenuti nelle versioni successive dell'app.

Indice

Come aggiornare Instagram su Android

Come aggiornare le applicazioni in uno smartphone Android con Google Play Store.

Se state utilizzando un dispositivo Samsung , vi anticipiamo subito che non trovarete Instagram sul Galaxy Store (e visto che siamo in tema, leggete il nostro articolo di approfondimento su come aggiornare app sul Galaxy Store di Samsung ).

Per aggiornare Instagram su Android bisognerà dirigersi sul Play Store , ossia la piattaforma dove scaricare applicazioni in modo sicuro.

Come aggiornare Instagram manualmente tramite APK

Generalmente, le app Android si aggiornano sul Play Store in maniera graduale. Se avete letto sul nostro sito che sono arrivate alcune novità di Instagram e non intendete aspettare, oppure avete bisogno di recuperare una versione precedente del programma, potete aggiornare Instagram tramite APK. Attenzione, però: si tratta di una procedura che non è esente da rischi, come abbiamo spiegato nel nostro articolo di approfondimento su come installare APK.

Prima di procedere, occorre settare in modo corretto il dispositivo affinché quest'ultimo sia abilitato all'installazione delle app da fonti esterne, che Android disabilita di default per ragioni di sicurezza. Per farlo toccherà entrare nelle Impostazioni dello smartphone o del tablet, cercare la voce Installa app sconosciute dalla barra in alto e abilitate l'opzione in corrispondenza del browser che utilizzate di solito.

Per scaricare aggiornamenti Instagram tramite APK potete utilizzare il sito APKMirror (che, come abbiamo detto a più riprese nei nostri articoli, è uno dei siti APK più sicuri) e cercate la parola Instagram facendo tap sulla lentina di ingrandimento. Recuperate la versione stabile dell'app (è quella sprovvista delle diciture alpha e beta), pigiate sulla voce See available downloads e selezionate la versione più adatta in base al vostro dispositivo.

L'app verrà scaricata nella cartella download del vostro File Manager. Entrate, dunque, in quest'ultimo (su Samsung, ad esempio, troverete l'app Archivio, che altro non è che il file manager degli smartphone Samsung), cercate la cartella download e cliccate sull'icona di Instagram per far partire l'installazione dell'aggiornamento.