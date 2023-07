In questa guida vedremo come aggiornare iPhone alle nuove versioni di iOS

Avete appena acquistato un nuovo iPhone, magari passando da uno smartphone Android, e desiderate aggiornarlo alle ultime versioni del sistema operativo iOS? Nessun problema! La procedura per aggiornare iPhone è piuttosto semplice: giusto il tempo necessario di scaricare l'ultima versione di iOS e installarla sul "melafonino". In questo modo, potrete sperimentare le novità di iOS progettate da Apple e, al contempo, rendere più sicuro il dispositivo grazie agli ultimi accorgimenti sulla sicurezza apportati dall'azienda di Cupertino. Ecco, quindi, come si fa ad aggiornare iPhone alle nuove versioni di iOS. La presente guida si applica anche in caso di iPad. Nel frattempo, suggeriamo di leggere il nostro approfondimento su come trovare modello iPhone.

Indice

Come aggiornare iPhone automaticamente

Vediamo, innanzitutto, come aggiornare automaticamente iPhone. Questa procedura è molto importante per semplificare l'installazione delle varie release software di iOS, senza dover smanettare di volta in volta tra le impostazioni del sistema operativo di Apple. Impostando gli aggiornamenti automatici, lo smartphone provvederà, infatti, a scaricare e installare i vari update, senza per questo interrompere le varie attività in esecuzione sul device. Peraltro, l'installazione automatica degli aggiornamenti avverrà sempre durante la notte, a patto di rispettare due requisiti: L'iPhone deve essere in carica

Lo smartphone deve essere connesso a una rete Wi-Fi stabile Come impostare aggiornamenti automatici su iPhone Per impostare gli aggiornamenti automatici su iPhone, è necessario verificare che sia abilitata l'apposita voce tra le impostazioni del sistema operativo iOS. Ecco come fare: Per prima cosa, sbloccate il dispositivo con l'eventuale metodo di autenticazione (Face ID o Touch ID, oppure codice di sblocco) impostato in fase di configurazione iniziale

Cercate l'app Impostazioni tra l'elenco di app di iPhone: si tratta di un'icona caratterizzata da uno sfondo grigio e un ingranaggio nero al centro. A proposito, sapete come nascondere app su iPhone ? Questa procedura è molto utile per mettere ordine alle varie schermate di iOS

tra l'elenco di app di iPhone: si tratta di un'icona caratterizzata da uno sfondo grigio e un ingranaggio nero al centro. A proposito, sapete ? Questa procedura è molto utile per mettere ordine alle varie schermate di iOS Scorrete verso il basso e fate tap su Generali

Pigiate su Aggiornamento software

Toccate l'opzione Aggiornamenti automatici

Abilitate gli interruttori in corrispondenza delle voci Scarica aggiornamenti iOS e Installa aggiornamenti iOS: entrambi, infatti, dovranno colorarsi di verde. Stesso discorso per l'opzione Interventi di sicurezza e file di sistema, molto importanti perché permetterà di installare automaticamente gli interventi di sicurezza e i file di sistema di iOS o iPadOS. D'ora in avanti, iPhone provvederà ad installare in automatico gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo iOS, a patto che lo smartphone sia collegato a una presa di corrente e sia connesso a una rete Wi-Fi.

Come aggiornare iPhone manualmente

Per non perdersi le ultime novità di iOS, è possibile aggiornare manualmente iPhone. In questo caso, è sufficiente entrare nell'app Impostazioni per avviare la ricerca automatica di nuovi aggiornamenti iOS. Ecco come fare: Sbloccate il dispositivo con l'eventuale metodo di autenticazione (Face ID o Touch ID, oppure codice di sblocco)

Aprite l'app Impostazioni

Entrate nella sezione Generale

Toccate l'opzione Aggiornamenti software

Il sistema controllerà la disponibilità di eventuali nuove release software del sistema operativo iOS

Se è disponibile un nuovo aggiornamento, sarà sufficiente pigiare il tasto Installa o Scarica e Installa per avviare il download e l'installazione: dovrete, in questo caso, inserire nuovamente il codice di sblocco laddove impostato

o per avviare il download e l'installazione: dovrete, in questo caso, inserire nuovamente il codice di sblocco laddove impostato Una volta completato il download, premete Installa per riavviare lo smartphone e installare la versione del sistema operativo. N.B.: Il sistema proporrà all'utente il download e l'installazione dell'ultimo aggiornamento disponibile per quell'iPhone.