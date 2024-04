In questa guida vedremo come si fa ad aggiornare Messenger, sia su Android che su iOS

Avete letto sul nostro sito che Messenger ha ricevuto un nuovo aggiornamento che ha portato in dote alcune modifiche, oltre a rimuovere alcuni bug che, in effetti, hanno contraddistinto la versione corrente. Per scoprire le novità di Messenger è necessario, quindi, aggiornare l'applicazione scaricata sul vostro dispositivo, a prescindere dal modello, dalla marca e dal sistema operativo. La procedura è davvero semplice e vi ruberà giusto pochissimi istanti. Vi suggeriamo, prima di procedere, di collegare lo smartphone o il tablet a una rete WiFi stabile e sicura, così da accelerare con le tempistiche di scaricamento. Vediamo, quindi, come si fa ad aggiornare Messenger, sia su Android che su iOS. A tal proposito, vi invitiamo a leggere il nostro articolo di approfondimento su come aggiornare Facebook, altra applicazione che gravita attorno all'universo di Meta, e come aggiornare le applicazioni sullo smartphone e sul tablet, considerata la stretta affinità con l'argomento che stiamo sviluppando.

Come aggiornare Messenger su Android

Se state utilizzando un dispositivo con a bordo il sistema operativo mobile di Google, per aggiornare Messenger su Android vi basterà aprire l'app Play Store, ossia il negozio ufficiale dove scaricare applicazioni per il vostro device in modo sicuro. Non preoccupatevi: come abbiamo già avuto modo di dire poc'anzi, il procedimento è univoco per qualsiasi tipologia di smartphone o tablet in uso, che sia Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Motorola, tanto per citare qualche nome noto. Prendete, quindi, il vostro dispositivo, sbloccatelo e seguite i passaggi di seguito descritti. Cliccate sull'app Play Store , caratterizzata da un'icona con un triangolo colorato. Questa applicazione si trova generalmente nella pagina principale del dispositivo Android, ma è possibile cercarla effettuando uno swipe dal basso verso l'alto per aprire il cassetto delle applicazioni. Laddove presente, sfruttate l'apposita barra di ricerca in alto per cercare il nome del programma in questione;

Una volta aperto il Play Store, fate tap sulla casella di ricerca in alto e digitate la parola Messenger . Il sistema dovrebbe restituire un risultato congruente;

. Il sistema dovrebbe restituire un risultato congruente; Se è disponibile un nuovo aggiornamento Messenger, accanto all'icona dell'app apparirà un bottone colorato di verde con scritto "Aggiorna". Non vi resta, quindi, che pigiare su di esso e attendere che il sistema provveda a scaricare e installare l'ultima versione dell'app. Scarica da Play Store Come fare a capire se app Messenger è aggiornata Il Play Store offre una panoramica chiara e veloce sulle applicazioni da aggiornare sullo smartphone e sul tablet. Vediamo come. Avviate l'app Play Store;

Cliccate sull'icona del vostro profilo (o sulle iniziali);

Clicca la tua immagine del profilo per aprire il menu di Google Play Store e accedere a diverse impostazioni, dai pagamenti al Play Pass.

Scegliete la voce Gestisci app e dispositivo

La voce "Gestisci app e dispositivo" all'interno di Google Play Store, ovvero il negozio virtuale per Android.

Pigiate su " Aggiorna tutto ": in questo modo scaricherete tutti gli aggiornamenti disponibili;

": in questo modo scaricherete tutti gli aggiornamenti disponibili; In alternativa, fate tap su "Visualizza dettagli" per vedere l'elenco delle applicazioni da aggiornare: selezionate quella di vostro interesse e fate tap su "Aggiorna".

Come aggiornare Messenger tramite APK Di solito, gli aggiornamenti delle applicazioni Android arrivano sul Play Store in maniera graduale. Se non intendete aspettare, o magari avete bisogno di recuperare una certa versione del programma, potete aggiornare Messenger tramite APK. Si tratta di una procedura particolare e un po' rischiosa: vi suggeriamo, quindi, di leggere il nostro articolo di approfondimento su come installare APK, in cui abbiamo passato in rassegna i rischi connessi. Per procedere, dovrete innanzitutto abilitare l'installazione delle app da fonti esterne, disabilitata di default per ragioni di sicurezza. Aprite l'app Impostazioni del dispositivo;

del dispositivo; Cercate la voce Installa app sconosciute tramite la barra in alto;

tramite la barra in alto; Abilitate l'opzione accanto al browser che utilizzate di solito. Aprite, adesso, il browser installato sul dispositivo ed entrate sul sito APKMirror (che, per inciso, è uno dei siti APK più sicuri) e cercate la parola Messenger facendo dapprima tap sulla lentina di ingrandimento. Recuperate la versione stabile dell'app (quella, cioè, sprovvista delle diciture alpha e beta), fate tap su See available downloads e selezionate la versione più adatta in base al vostro dispositivo. L'app verrà scaricata nella cartella download del vostro File Manager. Cliccate sull'icona e attendete l'installazione dell'aggiornamento.

Come aggiornare Messenger su iPhone/iPad

Vediamo, adesso, come aggiornare Messenger su iPhone e iPad. Anche in questo caso, il procedimento è lo stesso per qualsiasi dispositivo e modello in uso. La prima cosa da fare è aprire l'app App Store , di solito presente nella schermata principale del dispositivo. Se non riuscite a trovarla, potete fare anche in questo modo: effettuate uno swipe verso il basso e digitate la parola App Store nella barra di ricerca;

, di solito presente nella schermata principale del dispositivo. Se non riuscite a trovarla, potete fare anche in questo modo: effettuate uno swipe verso il basso e digitate la parola App Store nella barra di ricerca; Premete sul vostro profilo in alto a destra, o sulle vostre iniziali;

Scorrete fino a trovare la sezione Prossimi aggiornamenti automatici ed effettuate uno swipe dall'alto verso il basso per caricare la pagina;

ed effettuate uno swipe dall'alto verso il basso per caricare la pagina; Se l'app Messenger ha ricevuto un nuovo aggiornamento per iOS, tale programma si troverà nell'elenco delle applicazioni da aggiornare. Non dovete fare altro che cliccare sul pulsante Aggiorna e attendere il completamento della procedura.