Con le sue ultime funzionalità legate all'intelligenza artificiale, la stessa struttura base di Google Chrome e l'integrazione con Windows, in cui è preinstallato, Microsoft Edge sta conquistando sempre più utenti, ma per poterlo sfruttare a dovere e non rischiare problemi è meglio essere sicuri che sia sempre aggiornato. In teoria il browser di Microsoft dovrebbe farlo automaticamente, ma in caso questo non succeda, potrebbe servirvi sapere come aggiornare Microsoft Edge all'ultima versione, da computer, anche Linux, o telefono. Andiamo quindi a scoprire come avere sempre a disposizione le ultime novità, anche nel campo della sicurezza, del popolare browser, ma non prima di ricordarvi nove trucchi per essere più produttivi con Microsoft Edge.

Indice

Come aggiornare Microsoft Edge all'ultima versione

Aggiornare Microsoft Edge all'ultima versione è un'operazione veramente semplice, ma la procedura potrebbe cambiare a seconda del sistema operativo del vostro dispositivo. Se infatti su Windows e Mac dovrebbe aggiornarsi automaticamente, sui telefoni Android e iPhone dipende dalle impostazioni del vostro marketplace di riferimento. E che dire di Linux? Niente paura: andremo ad approfondire anche questo aspetto, quindi continuate a leggere. Da PC Windows Come altri browser basati su Chromium, Microsoft Edge è progettato per installare gli aggiornamenti in maniera automatica non appena risultano disponibili. Attenzione, però: questo avviene solo quando chiudete il browser, quindi se lo lasciate sempre aperto non si aggiornerà. Nondimeno, non appena Microsoft dovesse rilasciare un update il browser vi avvertirà con una notifica, che potrete riconoscere in quanto l'icona con tre punti orizzontali in alto a destra mostrerà un piccolo cerchio verde con una freccia al centro. In caso non doveste installarlo, l'anello alla fine diventerà rosso. Quando è presente l'indicatore di aggiornamento, il menu principale Edge includerà un'opzione di aggiornamento disponibile che di solito non è presente, e cliccandoci sopra il browser si chiuderà immediatamente per permetterne l'installazione. A procedura completata, Edge si riavvierà e si riapriranno tutte le schede aperte. Come verificare quindi di avere installata l'ultima versione del browser ed eventualmente aggiornare? Come abbiamo detto, Edge in genere si aggiorna e fornisce un avviso se non è stato aggiornato e ha bisogno che interveniate, ma ha anche un'opzione per controllare e installare gli aggiornamenti manualmente. Questa opzione è utile per sincerarsi che un qualche problema abbia impedito l'update. Ecco come funziona. Avviate Edge e cliccate sull'icona con tre punti orizzontali in alto a destra, poi passate il mouse sulla voce Guida e feedback e cliccate su Informazioni su Microsoft Edge nella finestra che si viene ad aprire (in alternativa, cliccate su Impostazioni dopo aver cliccato sull'icona con tre puntini in alto a destra e poi a sinistra in fondo cliccate su Informazioni su Microsoft Edge).

Edge controllerà automaticamente gli aggiornamenti e li installerà in caso dovesse trovarli, poi al termine dell'aggiornamento dovrete cliccare su Riavvia. Il browser si riavvierà e avrete a disposizione l'ultima versione. In caso doveste invece avere a disposizione l'ultima versione, vedrete il messaggio Microsoft Edge è aggiornato, e poco sopra il numero di versione installata. Se non vedete questo menu, probabilmente significa che state utilizzando una versione di Microsoft Edge più vecchia, che potete riconoscere dall'icona blu. In questo caso, dovete utilizzare Windows Update, il sistema di aggiornamento di Windows, in quanto le versioni precedenti di Microsoft Edge sono integrate in Windows e si aggiornano solo con l'update del sistema operativo. Per farlo, premete sulla tastiera i tasti Windows + I, poi cliccate sulla scheda Aggiornamento e sicurezza. Nella pagina successiva, dovreste essere in Windows Update: cliccate su Verifica aggiornamenti. Se è disponibile un aggiornamento, vi verrà indicato e gli aggiornamenti per Edge verranno elencati come Aggiornamenti facoltativi: cliccate su Scarica e installa ora per applicarli. Adesso dovrebbe arrivarvi la nuova versione di Edge basata su Chromium, ma se così non fosse potete scaricare e installare manualmente l'aggiornamento andando nella pagina di download di Edge. Cliccate su Scarica, controllando che sia la versione giusta per Windows 11 / 10, poi premete i tasti Windows + E per aprire Esplora File e cliccate a sinistra su Download. Ora cliccate due volte sul file .exe e selezionate Sì per procedere con l'installazione. Da Mac Volete aggiornare Microsoft Edge dal Mac? La procedura in questo caso è identica a quella appena vista per Windows (con il nuovo Edge basato su Chrome). Per farlo, avviate il browser di Microsoft e cliccate in alto a sinistra sul Menu Microsoft Edge, poi cliccate su Informazioni su Microsoft Edge. Apparirà una pagina con i dettagli riguardanti la versione di Edge installata, e il browser cercherà eventuali aggiornamenti. In caso dovessero essere trovati, verranno scaricati e installati, poi dovrete cliccare su Riavvia per completare la procedura. In alternativa, in caso dovesse essere già aggiornato, vi verrà mostrata la scritta Microsoft Edge è aggiornato. Vi state chiedendo cosa significhi la scritta Microsoft AutoUpdate? Microsoft AutoUpdate è uno strumento di Microsoft che viene eseguito in background e si assicura che le app siano sempre aggiornate con le ultime correzioni e miglioramenti della sicurezza. In caso lo vediate, cliccate su Aggiorna tutto per consentire l'aggiornamento di Microsoft Edge. Da Linux E se state utilizzando un computer con installata una distribuzione Linux come Ubuntu come fare? A differenza delle versioni per Windows e Mac, Microsoft Edge per Linux non può essere aggiornato dalla sezione Informazioni su Microsoft Edge delle Impostazioni. La procedura da seguire infatti è quella di aggiornare il pacchetto nei repository della distribuzione attraverso il gestore di pacchetti, oppure scaricare il pacchetto .deb o .rpm dell'ultima versione e reinstallarlo manualmente. Nel primo caso, aprite il terminale e digitate il seguente comando, poi scrivete la password del computer (non apparirà, niente paura) e premete Invio: sudo apt update && sudo apt upgrade Nel secondo caso, scaricate l'ultima versione da qui scorrendo in fondo alla pagina e poi cliccando sul link per il file .deb o .rpm, accettate la licenza e installatelo. Da telefono Android Se utilizzate Microsoft Edge sul vostro dispositivo Android, la procedura per aggiornarlo è la stessa che dovete utilizzare per qualsiasi app scaricata dal Play Store. Se volete aggiornare il browser manualmente, avviate il Play Store (l'icona a forma di triangolo colorato nella Home o nel cassetto delle app) e toccate l'icona del vostro profilo in alto a destra. Successivamente toccate la voce Gestisci app e dispositivo e selezionate Aggiornamenti. In questa schermata, se disponibile un aggiornamento al browser, vedrete la voce Microsoft Edge e potete toccare il pulsante Aggiorna per installare solo lui oppure il pulsante Aggiorna tutto in alto a destra per aggiornare tutte le app sul dispositivo. In alternativa, sempre dal Play Store, potete andare nella schermata iniziale e toccare il campo di ricerca in alto, scrivere Microsoft Edge e toccare Aggiorna di fianco al risultato. Alla stessa pagina potete arrivare dalle Impostazioni del telefono (toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Cartella app), toccate App e poi Mostra tutto. Successivamente, toccate Edge, scorrete fino in fondo e toccate Dettagli dell'app. Arriverete alla pagina del Play Store e se disponibile l'aggiornamento toccate Aggiorna in alto a destra. Se invece non volete più preoccuparvi di effettuare questa procedura, potete attivare agli aggiornamenti automatici. La funzione è accessibile andando nel Play Store e toccando l'icona del vostro profilo in alto a destra. Qui toccate Impostazioni e nella schermata che si apre selezionate la voce Preferenze di rete.

Ora toccate Aggiorna automaticamente le app e scegliete se aggiornarle automaticamente tramite qualsiasi rete o solo tramite Wi-Fi. Da iPhone / iPad Siete utenti iPhone o iPad e volete aggiornare Microsoft Edge? In questo caso la procedura avviene tramite App Store. Per farlo, avviate l'app corrispondente (la "A" stilizzata su fondo blu nella Home o nella Libreria app) e in alto a destra toccate l'icona del vostro profilo. In basso troverete gli aggiornamenti disponibili per le app installate e potete scegliere se aggiornarle tutte toccando Aggiorna tutto o aggiornare solo Microsoft Edge toccando il pulsante Aggiorna alla sua destra. Se invece volete farlo direttamente, dall'App Store toccate in basso a destra l'icona a forma di lente d'ingrandimento e scrivendo Microsoft Edge, poi toccate Aggiorna di fianco al risultato. Se volete fare prima, potete semplicemente andare sulla pagina dell'app toccando questo link. Ma perché non attivare gli aggiornamenti automatici? Per farlo, andate nelle impostazioni del vostro iPhone o iPad toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app, poi toccate App Store e attivate l'interruttore di fianco ad Aggiornamenti app sotto la sezione Download automatici.

Cosa fare se Microsoft Edge non si aggiorna

In alcuni casi, Microsoft Edge potrebbe non aggiornarsi: cosa fare? Questo problema di solito avviene a causa di una connessione Internet debole, dati utente corrotti o servizi configurati in modo errato. Vediamo le possibili cause e le soluzioni. Ccontrollate la connessione Internet Se Microsoft Edge non è in grado di aggiornarsi, la prima cosa da controllare è la connessione Internet. Una connessione debole o instabile può causare problemi non solo nell'aggiornamento del browser, ma anche durante la navigazione. Quindi, andate qui e cliccate su Vai per fare un test di velocità su Internet. Svuotate la cache Se i dati della cache di Microsoft Edge sono danneggiati, potreste riscontrare problemi per l'aggiornamento. Cancellate la cache e i dati di navigazione e vedete se l'errore viene risolto. Ecco come fare. Aprite Microsoft Edge, cliccate sull'icona con tre punti nell'angolo in alto a destra e selezionate Impostazioni. Successivamente, cliccate su Privacy, ricerca e servizi e nella schermata cliccate su Scegli cosa cancellare di fianco a Cancella ora i dati di navigazione nella scheda Cancella dati di navigazione. Cliccate su Cancella ora per completare l'operazione. Disabilitate le estensioni installate Non riuscite ancora ad aggiornare Microsoft Edge? In alcuni casi, questo potrebbe essere dovuto alle estensioni installate sul browser, quindi provate a disattivarle. Ecco come fare. Avviate Edge e cliccate sull'icona a forma di pezzo di puzzle in alto a destra, poi selezionate la voce Gestisci estensioni. Nella pagina che si apre, disattivate l'interruttore di fianco a tutte le estensioni presenti, poi riprovate ad aggiornare. Ad aggiornamento completato, riattivate le estensioni. Ripristinate Microsoft Edge (Windows) Se nessuno di questi suggerimenti è stato utile, provate a ripristinare Microsoft Edge. In questo modo si ripareranno eventuali errori interni che non possono essere corretti manualmente. Ecco come fare. Premete la combinazione di tasti Windows + I per aprire Impostazioni, poi cliccate a sinistra su App e al centro cliccate su App installate. Scorrete in basso e individuate Microsoft Edge, poi cliccate sull'icona con tre puntini a destra. Selezionate Modifica e cliccate su Sì: si aprirà una finestra. Cliccate su Ripristina e Microsoft Edge sarà ripristinato, il che dovrebbe correggere eventuali errori. Controllate lo stato del servizio Microsoft Edge Update Microsoft Edge Update Service è un servizio fondamentale che garantisce che Microsoft Edge sia aggiornato. Se questo servizio non è in esecuzione, Microsoft Edge non sarà in grado di scaricare nuovi aggiornamenti. Per controllare lo stato di questo servizio, premete i tasti Windows + R e scrivete: services.msc Cliccate su OK e nella finestra che si apre cercate Microsoft Edge Update Service. Cliccateci sopra due volte (se ce ne sono due cliccate sul primo) e nel menu a tendina al centro della pagina assicuratevi che sia selezionato Automatico. Cliccate poi su OK in basso.

Domande e risposte

Come verificare la versione di Edge? Se volete controllare la versione di Microsoft Edge, avviate il browser e cliccate sull'icona con tre punti in alto a destra, poi passate il mouse sulla voce Guida e feedback e selezionate Informazioni su Microsoft Edge. Nella finestra che si apre, in alto, vedrete il numero di versione del browser.