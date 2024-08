Come si aggiorna il Google Play Store?

Il Play Store è una parte importante, per non dire centrale (almeno per molti utenti), dell'esperienza Android, in quanto è la porta di accesso a giochi e app, oltre che ai libri e agli audiolibri di Google Books. Non solo, ma è anche lo strumento che ci consente di mantenere aggiornate le nostre app, per essere al sicuro da bug e ottenere nuove funzioni. Ma come aggiornare il Play Store stesso? In genere non devi preoccuparti di effettuare questa operazione manualmente, in quanto facendo parte dei Google Play Services viene aggiornato in maniera automatica dal sistema. A volte però potrebbero esserci dei problemi: scopriamo come fare per mantenere questo componente sempre in piena efficienza.

Indice

Come aggiornare il Play Store

Il Play Store va parte dei Google Play Services, quella serie di librerie che permette di gestire tutte le app e le piattaforme della GrandeG, e che sono necessarie per interfacciare i dispositivi del robottino con i servizi dell'azienda. Come ogni app, Google aggiorna il Play Store con correzioni di bug, patch di sicurezza e nuove funzionalità, sia per quanto riguarda l'interfaccia che gli strumenti dedicati agli utenti. In genere, il Play Store si aggiorna in maniera automatica, senza che sia necessario nessun intervento da parte degli utenti, ma è possibile sempre verificare la versione dell'app e l'eventuale presenza di aggiornamenti in maniera manuale. Per verificare la versione del Play Store attualmente installata sul tuo dispositivo Android, avvia l'app toccando l'icona a forma di triangolo colorato nella schermata iniziale o nel cassetto delle app, poi tocca la tua icona di profilo in alto a destra. Adesso tocca la voce Impostazioni e in basso tocca Informazioni. In fondo, vedrai la versione del Play Store in uso, sotto la voce Versione del Play Store. Da questa schermata hai anche l'opzione per aggiornare l'app. Per farlo, tocca semplicemente la voce Aggiorna Play Store. In caso non siano presenti aggiornamenti, com'è probabile, vedrai un messaggio che ti conferma che stai utilizzando l'ultima versione disponibile: Il Google Play Store è aggiornato In caso invece sia disponibile una versione, ti verrà comunicato che questa verrà scaricata e installata. Un altro modo per controllare la versione del Play Store è dalle Impostazioni del telefono: tocca l'icona a forma di ingranaggio nella schermata iniziale o nel cassetto delle app, poi seleziona App e successivamente tocca Mostra tutte le app. Tocca Google Play Store e scorri fino in fondo: qui vedrai la versione attualmente in uso. Purtroppo, mentre normalmente potresti aggiornare l'app toccando la voce Dettagli dell'app, subito sopra alla versione, per il Play Store non risulta possibile.

Cosa fare se il Play Store non si aggiorna

Hai problemi ad aggiornare il Play Store, ovvero noti che è sempre alla stessa versione e l'app si blocca quando provi ad aggiornarla? In questo caso è possibile cercare di risolvere in alcuni modi. Tieni presente che le indicazioni che ti stiamo per mostrare potrebbero cambiare leggermente a seconda del produttore del tuo telefono. Come prima operazione, prova a svuotare la cache del Play Store: vai nelle Impostazioni del telefono, tocca App e successivamente tocca Mostra tutte le app. Tocca Google Play Store e nella schermata che si apre tocca Spazio di archiviazione e cache, poi tocca Svuota cache in alto a destra. In questo modo eliminerai i file temporanei, poi per eliminare tutti i dati salvati, che potrebbero essere fonte di errori, come download o aggiornamenti in sospeso, tocca anche il pulsante in alto a sinistra, Cancella dati archiviati, e dai conferma toccando OK. Questa procedura ripristina lo stato originale dell'app. Adesso è una buona idea intervenire anche sui Google Play Services. Prima di tutto assicurati che siano aggiornati: tocca la freccia in alto a sinistra due volte e tocca Google Play Services. Ora scorri verso il basso e tocca Dettagli app, poi se presente tocca Aggiorna. Infine, svuota la cache e cancella i dati dei Google Play Services, tenendo presente che quando cancelli i dati o lo spazio di archiviazione di Google Play Services potrebbero essere eliminate alcune informazioni salvate sul dispositivo, come le tessere per il trasporto pubblico e le carte di pagamento virtuali salvate su Google Pay. Google avverte anche che potresti dover autenticare di nuovo i tuoi metodi di pagamento su Google Pay e accedere nuovamente al tuo Account Google su tutti i dispositivi. Per procedere, tocca la freccia in alto a sinistra due volte e tocca Google Play Services. Qui, come prima, svuota la cache e cancella i dati toccando Spazio di archiviazione e cache, poi tocca Svuota cache e infine tocca Cancella dati archiviati, per dare conferma toccando OK. Adesso riprova ad aggiornare il Play Store. Se non funziona, vai nella pagina del Play Store nelle Impostazioni (App > Mostra tutte le App > Google Play Store), tocca l'icona con tre puntini in alto a destra e seleziona Disinstalla aggiornamenti. Non funziona ancora? In questo caso puoi effettuare delle verifiche più di carattere generale. Come primo passo, assicurati di avere una connessione Internet, poi di avere sufficiente spazio a disposizione. Per farlo, vai nelle Impostazioni, poi sotto Spazio di archiviazione vedrai lo spazio occupato e quello disponibile. Deve esserci almeno 1 GB di spazio libero. Infine, prova a chiudere e riaprire il Play Store scorrendo dal basso verso l'alto, tenendo premuto e poi rilasciando il dito. Individua la scheda del Play Store (dovrebbe essere la prima) e falla scorrere verso l'alto. Riapri il Play Store. Se non funziona ancora, riavvia il telefono Android tenendo premuto il tasto di accensione e toccando Riavvia. Se neanche questo funziona, forse l'unica soluzione è ripristinare da zero il dispositivo, ma usala come ultima spiaggia.

Come aggiornare le app sul Play Store

Ti stai chiedendo come aggiornare le app dal Play Store? Per la procedura completa ti rimandiamo alla nostra guida dedicata, ma brevemente avvia il Play Store, tocca la tua icona di profilo in alto a destra, e seleziona Gestisci app e dispositivo. Attendi qualche secondo e, se compare la scritta Aggiorna tutto, sotto Aggiornamenti disponibili, non ti resta che cliccarci sopra per avviare l'aggiornamento di tutte le app. Questo metodo non sempre trova davvero ogni aggiornamento in sospeso, ma per approfondire di più c'è apposta la nostra guida.