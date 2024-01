Come aggiornare Safari su Mac / MacBook e iPhone / iPad

Safari non offrirà la versatilità di un browser come Chrome, ma è estremamente veloce, sicuro, e soprattutto è preinstallato nei dispositivi della mela, il che lo rende la scelta ovvia per navigare su Internet da Mac, iPhone o iPad. Come ogni app, però, per ottenere le prestazioni migliori e le ultime funzionalità è bene che sia sempre aggiornato all'ultima versione. A questo punto quindi si pone un problema: come aggiornare Safari? Nessun problema, andiamo a vedere come fare, da Mac, che sia Sonoma o High Sierra, oppure da iPhone e iPad, perché per la vostra sicurezza durante la navigazione dovete sempre utilizzare un browser con le ultime correzioni di sicurezza. Ma prima di approfondire questo argomento, non scordatevi di dare un'occhiata alla nostra guida su come abilitare i pop-up su Safari.

Indice

Come aggiornare Safari

Se state pensando di aggiornare Safari come qualunque altra app, purtroppo sappiate che non è così. Il browser di Apple infatti è integrato nel sistema operativo della mela, e a differenza di Google, che ha separato le sue app di sistema da Android in modo da poterle aggiornare indipendentemente dagli update del robottino verde, i due sono legati indissolubilmente. Questo significa che gli aggiornamenti di Safari arrivano insieme a quelli di sistema, che si tratti di macOS (almeno da una certa versione in poi), iOS o iPadOS, e soprattutto che se un dispositivo non è più aggiornato, come per esempio un iPad 2, non potrete neanche aggiornare Safari. In ogni caso, se ne avete la possibilità, è sempre bene aggiornare Safari all'ultima versione, in modo da ottenere non solo le funzionalità più recenti, ma anche le correzioni di bug o di falle di sicurezza. Detto questo, andiamo a vedere come fare, su Mac o iPhone / iPad. Su Mac e MacBook Volete sapere come aggiornare Safari sul Mac? In questo caso, come abbiamo anticipato poche righe sopra, il browser è incluso nel sistema operativo, quindi non è possibile aggiornare Safari alla versione più recente a meno che non si utilizzi una versione relativamente nuova di macOS. Questo però non significa che non possiate ancora applicare alcuni ultimi aggiornamenti minori per le versioni precedenti di Safari, in quanto il modo di aggiornare Safari varia leggermente tra le versioni di macOS. Andiamo a vedere come fare a seconda del sistema operativo montato sul nostro Mac. Come aggiornare Safari su macOS Ventura e successivi Se possedete un Mac aggiornato a macOS Ventura e successivi, aggiornare Safari è semplicissimo, in quanto corrisponde ad aggiornare il sistema operativo del computer. Tutto quello che dovete fare è cliccare sull'icona a forma di mela morsicata (menu Apple) in alto a sinistra sullo schermo. Successivamente, cliccate su Impostazioni di Sistema e nella finestra che si viene ad aprire cliccate, nel pannello di sinistra, su Generali.

Al centro cliccate su Aggiornamento software, in alto, e il Mac cercherà la presenza di nuovi aggiornamenti software. Se disponibili, avete due possibilità. Per verificare la presenza di aggiornamenti per Safari, cliccate sulla voce Ulteriori informazioni sotto l'aggiornamento disponibile. Vi verrà indicato cosa contiene l'aggiornamento e vedrete se sono disponibili quelli per il browser. Adesso cliccate su Aggiorna ora, al che vi verrà chiesto di inserire la vostra password amministratore (quella che inserite quando effettuate l'accesso al computer). L'aggiornamento verrà scaricato, installato e al termine il computer si riavvierà (evento che potete posticipare). Sempre nella stessa pagina Aggiornamento software nelle Impostazioni (Menu Apple > Impostazioni di sistema > Generali > Aggiornamento software), in alto vedrete la voce Aggiornamenti automatici. Questa impostazione vi consente di ricevere una notifica quando l'aggiornamento viene rilasciato e di installarlo senza che sia necessaria alcuna azione da parte vostra. Per abilitarli, cliccate a sinistra sulla "i" nel cerchio a destra della scritta. Qui potete scegliere le azioni automatiche abilitando tutte o alcune delle voci (solo le prime tre riguardano direttamente Safari): Cerca gli aggiornamenti

Scarica i nuovi aggiornamenti quando disponibili

Installa gli aggiornamenti di macOS

Installa gli aggiornamenti delle applicazioni da App Store

Installa interventi di sicurezza e file di sistema Per salvare le impostazioni premete il pulsante Fine in basso a destra.

Se non dovesse venire rilevato un aggiornamento, significa che state montando l'ultima versione di Safari disponibile, in generale o per il vostro Mac. Come aggiornare Safari su macOS Monterey, Big Sur, Catalina e Mojave Se il Mac monta invece macOS Monterey, Big Sur, Catalina o Mojave, l'aggiornamento di Safari (e quindi di macOS) è simile a quello appena visto per macOS Ventura. Per farlo, cliccate in alto a sinistra sul menu Apple nella barra dei menu e scegliete la voce Preferenze di Sistema dal menu a discesa. Nella schermata che appare selezionate la voce Aggiornamento software. Attendete un momento mentre il Mac cerca nuovi aggiornamenti software, poi se presenti cliccate su Ulteriori informazioni per verificare la presenza di aggiornamenti per Safari. Cliccate su Installa ora, digitate la password di amministratore di sistema e il computer scaricherà e installerà l'aggiornamento, per poi riavviarsi. Se non dovesse venire rilevato un aggiornamento, significa che state montando l'ultima versione di Safari disponibile per il vostro Mac. Come aggiornare Safari su macOS High Sierra e versioni precedenti Avete invece un Mac "fermo" a macOS 10.13 High Sierra o versioni precedenti? In questo caso per aggiornare Safari dovete utilizzare l'App Store. Per farlo, cliccate sull'icona dell'App Store nel dock o nella cartella Applicazioni del Finder, poi selezionate la scheda Aggiornamenti nell'App Store. L'App Store cercherà eventuali aggiornamenti, e se dovesse trovarli cliccate su Altro nella sezione Aggiornamento software. Infine, accanto a Safari, cliccate su Aggiorna. Su iPhone e iPad Volete sapere come aggiornare Safari sul vostro iPhone o iPad? Come per il Mac, l'operazione può essere completata solo aggiornando il sistema operativo, iOS o iPadOS. Per un'analisi più approfondita su come aggiornare iPhone o iPad, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata all'argomento, ma andiamo a vedere come fare anche qui. Sbloccate il dispositivo e toccate l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app per andare nelle Impostazioni, poi toccate la voce Generali. Come da Mac (per i dispositivi aggiornati a Ventura), selezionate Aggiornamento software e il telefono cercherà la presenza di un aggiornamento. Se dovesse venirne rilevato uno, potete toccare il link Ulteriori informazioni, che vi consente di vedere se l'aggiornamento contiene novità anche per Safari (si aprirà una pagina Web sul sito di Apple). Ora per scaricare l'aggiornamento toccate la voce Scarica e installa, poi inserite il vostro codice di accesso al telefono. Toccate Installa ora e l'aggiornamento di iOS o iPadOS verrà scaricato e installato, dopodiché il dispositivo si riavvierà. Se desiderate installare gli aggiornamenti automaticamente, in questa pagina (in caso siate usciti dalla schermata, la ritrovate in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software) toccate in alto la voce Aggiornamenti automatici. Nella pagina seguente, attivate l'interruttore di fianco a Aggiornamenti iOS (o iPadOS se operate da iPad) sia sotto la voce Installa automaticamente che Scarica automaticamente, mentre la voce Interventi di sicurezza e file di sistema, per quanto importante, non influenza la possibilità di aggiornare automaticamente Safari.

A questo punto, in caso di aggiornamento disponibile, riceverete una notifica e il telefono o il tablet della mela si aggiorneranno automaticamente durante la notte e mentre sono in carica.

Domande e risposte

È possibile aggiornare Safari su iPad 2? Volete sapere se potete aggiornare safari su un vecchio dispositivo non più supportato da Apple, come ad esempio iPad 2? In questo caso, sappiate che non è possibile, in quanto Safari è integrato in iPadOS e non è aggiornabile come una qualsiasi app. L'unica soluzione è o navigare con la versione non aggiornata dell'app (che potrebbe non essere compatibile con alcuni siti o funzioni), scaricare un altro browser o cambiare iPad.

Come si aggiorna Safari su iPhone? Se volete aggiornare Safari su iPhone dovete aggiornare iOS. Per farlo, andate nelle Impostazioni del telefono, toccate Generali e qui selezionate in alto la voce Aggiornamento software di iOS. Se disponibile un aggiornamento, potete toccare Ulteriori informazioni per controllare che l'update contenga novità per Safari e poi toccate Scarica e installa per installarlo, digitate il vostro codice di accesso al telefono e l'aggiornamento per iOS (ed eventualmente Safari) verrà scaricato e installato.