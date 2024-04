Come aggiornare il telefono

Se vi state chiedendo come aggiornare telefono, ecco i passaggi da seguire per accedere alle ultime novità introdotte dai produttori

Per quanto possa sembrare una perdita di tempo, aggiornare il telefono è davvero importante per tantissimi motivi. Come ci si prende cura dello smartphone, evitando che possa cadere e rompersi o pregiudicare la sua estetica, allo stesso modo si dovrebbe prestare attenzione a tutto ciò che sta "dentro" al nostro dispositivo mobile. Installare gli aggiornamenti sul cellulare, infatti, garantisce l'accesso alle ultime novità introdotte dal produttore: funzionalità aggiuntive, miglioramenti alla stabilità, risoluzione di problematiche note. Ma è, al contempo, un viatico estremamente importante per rafforzare la sicurezza, considerato che i telefonini sono, ormai, fonte inesauribile di dati e di informazioni: account personali (posta elettronica, social network), dati bancari e persino documenti che ci riguardano. Proprio per questo motivo, diversi produttori stanno dedicando crescente attenzione al tema, allungando il supporto ufficiale degli propri prodotti. In questa guida, pertanto, vedremo come si fa ad aggiornare lo smartphone, a prescindere dal marchio e dal sistema operativo: la procedura va eseguita direttamente dal dispositivo, a patto che quest'ultimo sia collegato a una rete Wi-Fi stabile e sicura e abbia un'autonomia pari o superiore al 50%.

Indice

Come aggiornare telefono Android

Come abbiamo ricordato poc'anzi, ci sono alcune operazioni preliminari da compiere prima di aggiornare il telefono: Collegare il telefono al Wi-Fi: è sufficiente effettuare uno swipe dall'alto verso il basso nella pagina principale per accedere alle notifiche. Cliccate sulla prima icona, che generalmente corrisponde a quella del Wi-Fi (è caratterizzata da un simbolo a forma di antenna) e attendete che il dispositivo si colleghi in automatico alla rete impostata in precedenza. Come dite? Non avete mai collegato lo smartphone al Wi-Fi di casa? Anziché pigiare, tenete premuto sull'icona appena menzionata per entrare nelle impostazioni del Wi-Fi: attivate l'apposito interruttore e fate tap sulla rete Wi-Fi di casa, inserendo la credenziale del router; Controllare l'autonomia residua del telefono: il dispositivo deve avere un'autonomia almeno pari al 50%. Se così non fosse, prima di procedere, vi suggeriamo di collegare il telefono a una presa di corrente. Ora che abbiamo visto cosa bisogna fare per aggiornare il telefono, entriamo nel "cuore" della procedura. A differenza di iPhone, che adotta un unico sistema operativo, su Android i passaggi possono differire da produttore a produttore, in base alla personalizzazione del "robottino verde". Generalmente, bisogna entrare nelle impostazioni di sistema e cliccare sulle informazioni del dispositivo per entrare nell'apposita voce degli aggiornamenti software. Vi suggeriamo, comunque, di sfruttare la barra di ricerca, digitando la parola "aggiornamenti" per entrare direttamente nella pagina dedicata. Come aggiornare telefono Xiaomi Vi abbiamo illustrato come aggiornare Xiaomi/POCO/Redmi e qui di seguito riportiamo i passaggi necessari per recuperare la voce di riferimento. Entrate nelle Impostazioni Cliccate su Info Sistema Selezionate la voce "Versione di MIUI" Attendete che il sistema cerchi la disponibilità di nuovi aggiornamenti. In caso di esito positivo, verrà segnalata la presenza di un update, con il peso complessivo del pacchetto e il relativo contenuto Cliccate su Scarica e, dopo il completamento della procedura, su Riavvia per rendere effettive le modifiche.

Come aggiornare telefono Samsung Per aggiornare telefono Samsung bisogna, anche in questo caso, entrare nell'app Impostazioni. Qui troverete direttamente, scorrendo verso il basso, la voce "Aggiornamento software". Nella nuova schermata, fate tap su "Scarica e installa" e attendete che il sistema controlli la disponibilità di nuovi update. In caso di esito positivo, fate tap su Scarica e poi su Riavvia per completare la procedura. Anche in questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come aggiornare telefono o tablet Samsung per avere maggiori delucidazioni.

Come aggiornare telefono Oppo/OnePlus/Realme Se possedete uno smartphone Oppo e desiderate aggiornare telefono Oppo, tutto quello che bisognerà fare è aprire l'app Impostazioni, pigiare su Informazioni sul dispositivo e poi toccare su ColorOS che si trova in alto. Il sistema controllerà la disponibilità di nuovi aggiornamenti e, in caso di esito positivo, proporrà all'utente la possibilità di eseguire il download del pacchetto. Fate tap su Scarica e poi su Installa ora al completamento della procedura. Questi stessi passaggi valgono anche per aggiornare telefono OnePlus e aggiornare telefono Realme, giacché la piattaforma di riferimento è, ormai, pressoché la medesima. Come aggiornare telefono Google Vi abbiamo già spiegato come aggiornare Google Pixel via OTA e la procedura è la stessa. Aprite l'app Impostazioni del dispositivo. Toccate Sistema e poi su Aggiornamento software. Seguite i passaggi a schermo per aggiornare, qualora fosse disponibile, il cellulare. Come aggiornare telefono Honor Infine, vediamo come aggiornare telefono Honor. Andate nelle Impostazioni cliccando sull'app con icona a forma di ingranaggio che trovate nella schermata principale o nell'App drawer Selezionate la voce Sistema Selezionate la voce Aggiornamenti di sistema Fate tap su Controlla disponibilità aggiornamenti Se un aggiornamento software è disponibile allora apparirà il changelog e l'opzione per avviare il download e la successiva installazione Riavviate lo smartphone.

Come aggiornare telefono Apple iPhone

Gli smartphone Apple, come già ricordato all'inizio, condividono lo stesso sistema operativo, pertanto i passaggi da seguire sono identici a prescindere dal modello. Per aggiornare telefono Apple iPhone bisogna partire, comunque, dalle impostazioni, vale a dire l'icona a forma di ingranaggio, e proseguire cliccando su Generali. A questo punto, pigiate su Aggiornamento software: il sistema cercerà in automatico l'eventuale disponibilità di nuovi aggiornamenti e, in caso di esito positivo, proporrà all'utente il download dell'ultimo pacchetto disponibile tramite pulsante Scarica e installa. A voi non resta che confermare l'operazione inserendo il codice di sblocco del dispositivo e, una volta completato il download, toccate il pulsante Installa ora, attendendo il completamento dell'operazione (lo smartphone si riavvierà più volte). Vi invitiamo a leggere il nostro articolo di aggiornamento su come aggiornare iPhone, in cui abbiamo passato in rassegna anche alcuni suggerimenti in caso di problematiche con la procedura.