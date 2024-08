Come aggiornare manualmente WhatsApp dal sito ufficiale, con APKMirror o altri store

Usare l'ultima versione di WhatsApp ti consente non solo di avere accesso alle ultime funzioni, ma anche di avere più possibilità che eventuali bug vengano corretti (nella speranza che non ne vengano trovati di nuovi). Se usi un telefono Android, però, hai la possibilità non solo di aggiornare l'app di messaggistica attraverso il Play Store, che resta la soluzione consigliata, ma anche manualmente tramite il sito ufficiale o altri siti appositi. Scopriamo quindi come aggiornare WhatsApp senza Play Store per vedere le opzioni a nostra disposizione. Ma perché potresti voler aggiornare WhatsApp senza Play Store? I motivi sono diversi: magari possiedi un telefono del robottino verde senza i servizi Google perché di marchio Huawei, oppure dotato di ROM alternativa. Oppure vuoi semplicemente accedere all'ultimo aggiornamento dell'app senza attendere che arrivi sul Play Store. O magari hai problemi a usare il Play Store a causa di errori per spazio insufficiente, una versione di Android non compatibile con l'app o altro? Qualunque sia la tua situazione, sono numerosi gli strumenti a tua disposizione per essere tra i primi a utilizzare la versione più nuova di WhatsApp, grazie alla possibilità per i telefoni Android di installare le app in formato APK. Ma da dove si può scaricare questo file? Il sito più sicuro è quello ufficiale di WhatsApp, ma volendo si può scaricare anche da piattaforme molto note come APKMirror o altri, tenendo presente che si tratta sempre di un'operazione potenzialmente rischiosa e che lo sviluppatore consiglia sempre di passare per il Play Store.

Indice

Come aggiornare WhatsApp senza Play Store

Vuoi sapere come aggiornare WhatsApp senza Play Store? Prima di procedere, assicurati di poter installare app da fonti sconosciute. Per farlo, tenendo presente che questi passaggi potrebbero variare leggermente a seconda della marca del tuo telefono, vai nelle impostazioni del tuo telefono Android, toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home, nel cassetto delle app o dopo aver abbassato due volte la tendina delle notifiche. Adesso tocca App, poi tocca Mostra tutte le app e seleziona il browser che usi di solito, che sia Chrome, Edge, Firefox, Brave o altro. Qui tocca Installa app sconosciute e attiva l'interruttore di fianco a Consenti da questa origine. A questo punto sei pronto a scaricare l'app manualmente. Come abbiamo anticipato nell'introduzione, il modo più sicuro per aggiornare WhatsApp senza usare il Play Store è scaricare il file APK dal sito ufficiale di WhatsApp. Per procedere, avvia il browser a cui hai concesso il permesso di installare app da fonti sconosciute poche righe sopra e vai sulla pagina www.whatsapp.com/android. Qui vedrai alcune informazioni, tra cui la versione dell'app che stai per aggiornare: prima di procedere confrontala con quella installata sul tuo telefono, operazione che puoi effettuare andando nelle Impostazioni del telefono e toccando App, poi Mostra tutte le app. Tocca WhatsApp e scorri in fondo: vedrai un numero, la versione dell'app attualmente installata sul tuo dispositivo. Se il numero indicato è inferiore di quello che stai andando a scaricare puoi aggiornare, altrimenti significa che stai già usando l'ultima versione. Se vuoi aggiornare l'app, tocca la voce Scarica WhatsApp direttamente, quella in piccolo sotto il badge che rimanda al Play Store, e si aprirà una finestra pop-up che ti avverte del potenziale rischio di scaricare file apk da fonti esterne. Come dicevamo, il modo più sicuro per aggiornare WhatsApp è farlo dal Play Store, in quanto scaricare un'app da fonti sconosciute potrebbe essere potenzialmente fonte di malware o altro. Il sito WhatsApp è ragionevolmente sicuro, quindi se sei deciso a fare in questo modo puoi procedere, tenendo presente che è necessario avere un dispositivo Android aggiornato ad Android 5.0 e successivi per poterla installare. Se tutto è a posto, tocca Scarica comunque e il file APK verrà scaricato sul telefono o sul tablet Android. A download completato, in alto vedrai una notifica che ti avvisa: tocca Apri. Se non fai in tempo (la notifica resta visibile per cinque secondi), abbassa la tendina delle notifiche e tocca Apri nella notifica che vedrai lì. In caso non sia presente, apri un'app che serva da gestore file, come Files di Google, e tocca la scheda Download. Qui troverai il file WhatsApp.apk appena scaricato: toccalo, ma a questo punto dovrai concedere all'app in questione (Files o altro) il permesso a installare app da fonti sconosciute. Tocca Impostazioni e poi attiva l'interruttore di fianco a Consenti da questa origine. Adesso si aprirà una finestra pop-up con la richiesta se vuoi aggiornare WhatsApp: tocca Aggiorna e l'app verrà aggiornata all'ultima versione. Per una maggiore sicurezza, revoca il permesso alle app (browser o gestore file) di installare app da fonti sconosciute. Per farlo, segui i passaggi indicati prima e disattiva l'interruttore di fianco a Consenti da questa origine.

Altri modi per aggiornare WhatsApp senza Play Store

Questo non è l'unico modo per aggiornare WhatsApp, anche se, in caso tu voglia compiere l'operazione senza Play Store, è quello più consigliato. Ci sono però alcune alternative piuttosto affidabili, come APKMirror, APKPure, Aptoide o F-Droid per scaricare l'ultima versione di WhatsApp. APKMirror è una delle piattaforme più popolari per quanto riguarda la possibilità di scaricare file APK. Per usarla, vai sul sito apkmirror.com e in alto nel campo Search digita WhatsApp, poi tocca l'icona a forma di lente d'ingrandimento e tocca la voce WhatsApp Messenger più in alto, ovvero più recente. Qui troverai anche le versioni beta, ovvero di test, quindi puoi scegliere di installare direttamente anche quelle, se vuoi essere tra i primi a provare le nuove funzioni dell'app, conscio che potrebbero esserci anche problemi e instabilità di vario tipo. Dopo aver scelto la versione dell'app, toccala e scorri verso il basso, poi tocca sotto Variant di nuovo la versione dell'app e nella pagina successiva scorri verso il basso e tocca il pulsante Download APK. Tieni presente che dovrai aver concesso al browser la possibilità di installare app da fonti sconosciute, come visto nel capitolo precedente. Successivamente la procedura è la stessa: a download completato tocca Apri, poi Aggiorna e WhatsApp sarà aggiornata. Il funzionamento è lo stesso per Aptoide o APKPure. Per Aptoide, vai sul sito aptoide.com e inserisci in alto a destra WhatsApp, poi tocca l'icona a forma di ingrandimento, tocca WhatsApp Messenger, che è un'app verificata, e seleziona Scarica. L'app più recente verrà scaricata e potrai installarla come al solito. Volendo, puoi installare il marketplace di Aptoide toccando Scarica Aptoide nella home page, poi tocca Scarica comunque e Installa. Avvia l'app toccando Avvia e in basso tocca Cerca. Adesso digita WhatsApp, tocca WhatsApp Messenger e potrai scaricare l'app per aggiornarla (dovrete concedere il consenso per installare le app da fonti sconosciute con Aptoide). Il vantaggio di questa soluzione è che vi permetterà di sapere subito se dovete scaricare l'aggiornamento, in quanto controllerà per voi se avete installata l'ultima versione, proprio come fa il Play Store. Per usare APKPure, vai sul sito apkpure.com e tocca l'icona a forma di lente d'ingrandimento in alto a destra, poi digita WhatsApp e tocca il pulsante Download di fianco a WhatsApp Messenger. Salta la pubblicità, scorri verso il basso e tocca Scarica APK per scaricare l'ultima versione dell'app disponibile. A questo punto procedi coma abbiamo già visto per aggiornare WhatsApp.