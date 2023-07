Come fare per aggiungere amici su BeReal

Vi piacciono i social network e avete creato un profilo personale sui più noti in modo da fruire dei contenuti degli utenti e per condividerne di vostri con la vostra community di follower? Conoscete il nuovo social BeReal? Se ne siete al corrente sapete già di cosa stiamo parlando. Se non ne avete ancora sentito parlare, si tratta di una nuova piattaforma il cui slogan ufficiale è "i tuoi amici sono reali". BeReal ha come obiettivo quello di spingere gli utenti a pubblicare contenuti autentici, scattati al momento, senza applicare alcun filtro e senza programmare lo scatto in pose o location specifiche.

Se l'avete appena scaricato o se avete intenzione di provarlo dovete sapere che anche qui potrete aggiungere degli utenti come amici. Se non sapete come si fa vi trovate nel posto giusto, in quanto stiamo per spiegarvi passo dopo passo come procedere. Anche se non siete degli esperti di tecnologia, social media o app, non vi preoccupate.

Con le nostre semplici istruzioni riuscirete ad aggiungere amici su BeReal in men che non si dica. Vi consigliamo di prendervi un po' di tempo da dedicare alla lettura di questa guida che abbiamo scritto appositamente per voi. Magari provate a seguire le istruzioni man mano che ve le illustriamo. In questo modo non rischierete di commettere alcun errore e di dover ripetere la procedura dall'inizio. Che ne dite, siete pronti per cominciare?