I canali WhatsApp sono un pratico strumento per interagire con i propri follower, in quanto consentono di inviare aggiornamenti, messaggi o anche sondaggi a senso unico sulla piattaforma di messaggistica. Ma a fine 2023 il servizio ha inaugurato la possibilità di aggiungerne più di un amministratore scegliendoli tra contatti e iscritti, e consentendo così di dividersi il lavoro e gestire meglio il canale. Vediamo quindi come aggiungere amministratori a un canale WhatsApp, da telefono o computer, oltre a capire quanti se ne possono aggiungere e in caso anche come eliminarli. Andiamo a scoprire come fare, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come rendere privata una chat su WhatsApp.

A cosa servono gli amministratori di un canale WhatsApp

Quando create un canale su WhatsApp, in quanto proprietari ne diventate automaticamente anche amministratori, e questo ruolo vi consente una serie di azioni, tra cui la possibilità di invitare altri utenti a diventarne amministratori a loro volta. Ma qual è il ruolo dell'amministratore di un canale? Gli amministratori del canale possono cambiare le informazioni e impostazioni del canale, cambiare il nome del canale, la descrizione e le impostazioni del canale, e decidere quali tipi di emoji sono consentiti per le reazioni. Inoltre gli amministratori possono creare gli aggiornamenti senza la necessità di approvazione da parte del proprietario, mentre per quanto riguarda le modifica e l'eliminazione degli aggiornamenti del canale, creati da loro stessi, da altri amministratori o dal proprietario del canale, è possibile fino a 30 giorni dopo l'invio. Oltre non è possibile, così come non è possibile modificare alcuni aggiornamenti del canale con foto, video, audio o altri tipi di file multimediali. Ovviamente il proprietario del canale può effettuare le stesse operazioni degli amministratori, oltre a poter invitare e rimuovere altri amministratori, ed eliminare il proprio canale, cosa che gli altri amministratori non possono fare. Per quanto riguarda le caratteristiche degli account degli amministratori l'immagine di profilo, nome e numero di telefono non sono visibili agli altri utenti (a parte gli altri amministratori del canale), e sta agli amministratori fare in modo che i contenuti del canale siano sicuri, pertinenti e appropriati all'età degli iscritti. Chiariti questi aspetti, vediamo quanti amministratori si possono aggiungere e come aggiungerli, oltre che gestirli ed eventualmente eliminarli.

Quanti amministratori può avere un canale WhatsApp

In quanto proprietari di un canale WhatsApp, quindi, avete la facoltà di invitare altri contatti a diventare amministratori in modo da farvi aiutare a gestire il canale e pubblicare contenuti. Ma quanti amministratori potete aggiungere? Il limite degli utenti che potete invitare a diventare amministratori è 16 alla volta, e potete invitare chiunque dei vostri contatti o iscritti del canale. Costoro poi potranno decidere se accettare o meno l'invito, e in caso positivo diventeranno quindi amministratori. Tenete presente che un amministratore potrà vedere il vostro numero di telefono, in quanto l'invito viene inviato come messaggio di chat dal vostro account WhatsApp personale, non dal canale. Gli inviti al canale scadono dopo 7 giorni se non accettati, oppure se revocati dal proprietario del canale, in quanto potete respingere o revocare gli inviti. Ovviamente, l'invito scadrà anche in caso venga accettato dall'utente invitato. Come proprietari del canale, potete vedere l'elenco degli amministratori invitati e attuali in cima alla vostra lista di follower nella pagina delle informazioni sul canale, mentre una volta aggiunti gli amministratori potranno: Inviare messaggi e condividere aggiornamenti sul vostro canale WhatsApp

del canale Modificare la descrizione del canale WhatsApp Inoltre WhatsApp incoraggia tutti gli amministratori ad abilitare la verifica in due passaggi per proteggere la sicurezza del tuo canale.

Come aggiungere amministratori a un canale WhatsApp da telefono

Adesso che abbiamo visto cosa siano gli amministratori e quanti possiamo aggiungerne come amministratori, andiamo a scoprire come aggiungerli nello specifico. La procedura si può effettuare sia da telefono, che sia Android o iPhone, che da computer, attraverso le applicazioni Web o desktop. Vediamo prima come fare da telefono. La prima cosa da fare, ovviamente, è avere un canale, quindi createne uno come spiegato qui. Adesso potete invitare degli utenti a diventare amministratori, quindi avviate WhatsApp e toccate in basso a sinistra l'icona Aggiornamenti, poi toccate il vostro canale per aprirlo e in alto toccate il nome del canale. Ora potete procedere in due modi. Il primo è toccare una delle persone dall'elenco degli iscritti del canale e selezionare Invita come amministratore. Questo sistema però non vi consente di invitare più amministratori alla volta. Per farlo, toccate il pulsante "+" Invita amministratori (immagine sotto a sinistra), al che si aprirà una schermata che vi consente di selezionare fino a 16 contatti (in alto vedete 0 di 16 selezionati, e la prima cifra aumenterà man mano che selezionerete gli utenti, immagine sotto al centro). Adesso potete selezionare sia gli iscritti tra i contatti che i contatti su WhatsApp, e quando avete finito, su Android toccate l'icona a forma di spunta in basso a destra, mentre su iPhone toccate Invita in alto a destra (su iOS vedrete l'elenco dei contatti selezionati nella riga in alto, e se volete rimuoverne uno potete semplicemente toccare la "x" in alto a destra sull'icona del contatto).

Invitare amministratori su WhatsApp. A sinistra, pulsante invito, a destra prima e dopo la selezione di un contatto

Indipendentemente dal sistema operativo, ora apparirà in basso una finestra con in alto gli utenti selezionati e sotto potrete scrivere un messaggio da inviare all'utente (immagine in basso, a sinistra). Quello predefinito è: Accetta questo invito a diventare amministratore del mio canale WhatsApp, [nome canale]. Una volta che è tutto a posto, toccate il pulsante di Invio e ogni invito aprirà una chat separata tra voi e l'amministratore invitato, che quindi riceverà il messaggio direttamente da voi (immagine sotto a destra).

A sinistra: finestra di invio dell'invito. A destra: chat di chi viene invitato con l'invito

Ora l'invitato può toccare la voce Mostra invito e gli verrà mostrata una schermata in cui gli vengono spiegate le funzioni e le caratteristiche di questo titolo (ovvero che potrà inviare aggiornamenti, che sarà visibile agli altri amministratori e sarà responsabile del canale). In basso si vedrà la scritta Scade tra 7 giorni, che se non si accetta subito l'invito diminuiranno fino alla revoca dell'invito. Se l'utente clicca sul pulsante Accetta invito, gli verrà mostrato il canale e in basso apparirà un messaggio pop-up con la scritta Ora sei un amministratore (immagine sotto, a destra in basso).

A sinistra: schermata per accettare l'invito a diventare amministratore. A destra: conferma dell'avvenuta aggiunta

Voi invece riceverete una notifica dell'accettazione dell'invito (immagine sotto a sinistra) e aprendo la schermata delle impostazioni del canale (Aggiornamenti > canale > nome canale in alto) vedrete in basso il vostro nome, con a fianco la scritta Titolare, e sotto gli utenti aggiunti come amministratori, con a fianco la scritta Amministratore (immagine sotto, a destra).

A sinistra: sul telefono del proprietario, notifica dell'accettazione dell'invito da parte dell'utente invitato. A destra: elenco degli amministratori con i rispettivi ruoli

L'invito non può essere inoltrato o copiato, quindi non temete possibili utilizzi scorretti, mentre se volete revocare un invito di amministratore, andate in Inviti dell'amministratore e toccate la persona a cui volete revocare l'invito. Successivamente selezionate Revoca invito amministratore. In alternativa, potete anche revocare un invito dalla chat toccando Visualizza l'invito e selezionando Revoca.

Come aggiungere amministratori a un canale WhatsApp da computer

Volete invece aggiungere gli amministratori del canale da PC Windows o Mac? Nessun problema: la piattaforma vi consente di farlo da WhatsApp Web, vediamo come fare. Avviate WhatsApp Web (ecco come accedervi), poi cliccate in alto sull'icona dei Canali (quella con il fumetto e dentro una specie di segnale radio) e selezionate il vostro canale. Poi cliccate sulla freccia verso il basso in alto a destra e selezionate la voce Informazioni sul canale.

Come da app per dispositivi mobili, avete due modi per invitare gli utenti a diventare amministratori. Il primo è direttamente cliccando sulla persona nell'elenco degli iscritti e selezionando Invita come amministratore del canale. Il secondo è cliccare sulla voce "+ Invita amministratori" e selezionare gli amministratori da invitare mettendo la spunta di fianco agli utenti che volete invitare, scegliendoli tra gli iscritti al canale e i vostri contatti. Cliccate sull'icona di spunta in basso a destra, se volete personalizzate il messaggio di invito e cliccate sull'icona a forma di aeroplanino di carta per inviarlo. Da app desktop per Windows e Mac al momento non è possibile accedere ai canali, quindi questa procedura si può effettuare solo da WhatsApp Web.

Come gestire gli amministratori di un canale WhatsApp

Da proprietari, potete decidere di gestire i vostri amministratori, non solo per cancellarli (operazione che vedremo nel capitolo successivo), ma anche per esempio per vedere il loro stato, chattare direttamente con loro o verificare il codice di sicurezza. Per farlo, da dispositivo mobile avviate WhatsApp, toccate in basso a destra Aggiornamenti e selezionate il vostro canale. Successivamente toccate il nome del canale in alto e nell'elenco degli amministratori selezionate l'utente da gestire. Ora da iPhone toccate Info per accedere alle informazioni relative all'utente, mentre da Android vi verrà mostrata una finestra pop-up con diverse opzioni, tra cui Manda un messaggio a [nome utente], Vedi [nome utente] e Verifica codice di sicurezza. Da computer, dovrete ovviamente accedere a WhatsApp Web, cliccate in alto sull'icona dei canali, poi a sinistra selezionate il canale e in alto a destra cliccate sull'icona a forma di freccia verso il basso per selezionare la voce Informazioni sul canale. Adesso potete cliccare sulla freccia verso il basso di fianco al nome di un amministratore, ma potete solo cliccare su Verifica codice di sicurezza (oltre che rimuoverlo dagli amministratori).

Come rimuovere un amministratore da un canale WhatsApp

Se volete sapere come rimuovere gli amministratori del canale, la procedura è la stessa che abbiamo visto nel capitolo precedente. Da iPhone o Android, avviate WhatsApp, poi toccate in basso a destra Aggiornamenti e selezionate il vostro canale. Ora toccate il nome del canale in alto e nell'elenco degli amministratori selezionate l'utente da gestire. Adesso toccate Rimuovi dagli amministratori e poi date conferma toccando OK: il proprietario o l'amministratore del canale riceverà una notifica ogni volta che qualcuno verrà rimosso, mentre l'utente rimosso non sarà più amministratore, anche continuerà comunque a essere tra gli iscritti del canale. Da computer, dovrete ovviamente accedere a WhatsApp Web, cliccate in alto sull'icona dei canali, poi a sinistra selezionate il canale e in alto a destra cliccate sull'icona a forma di freccia verso il basso per selezionare la voce Informazioni sul canale. Adesso potete cliccare sulla freccia verso il basso di fianco al nome di un amministratore, poi cliccate su Rimuovi dagli amministratori e date conferma. Se invece non siete i proprietari del canale ma siete amministratori e volete rimuovervi autonomamente, seguite la stessa procedura e trovate il vostro nome tra gli iscritti al canale. Poi toccate il vostro nome, selezionate la scritta Rimuoviti dagli amministratori e selezionate OK.

Domande e risposte

Come aggiungere un amministratore ad un canale WhatsApp? Volete sapere come aggiungere un amministratore a un canale WhatsApp? La procedura è semplicissima, avviate WhatsApp, toccate Aggiornamenti, selezionate il vostro canale e toccate il nome del canale, poi toccate Invita amministratori, selezionate gli utenti da aggiungere e toccate il segno di spunta in basso a destra, per poi inviare il messaggio di invito. Se l'utente accetta, sarà amministratore del canale.