Ogni giorno riceviamo decine, chi persino centinaia di email, ed è difficile stare dietro a questo flusso. Per questo molti provider consentono di selezionare solo certi mittenti da cui ricevere le comunicazioni e mandare tutti gli altri nella cartella spam. Quindi potrebbe interessarvi sapere come aggiungere mittenti approvati su Yahoo Mail, perché il popolare servizio di posta elettronica offre diversi modi per mettere in whitelist i mittenti. Andiamo a scoprirli, in modo da non perderci più messaggi importanti da alcuni contatti, oltre a ricordarvi come far cancellare i link su Yahoo ed esercitare il diritto all'oblio.

Indice

Come aggiungere mittenti approvati su Yahoo Mail

Coma abbiamo anticipato nell'introduzione, Yahoo offre diversi metodi per scegliere gli utenti da cui ricevere le email, in quanto possiede un filtro antispam moto aggressivo per tenere la vostra casella di posta libera da email di marketing, spam o persino truffe tramite phishing. Se volete scoprire come aggiungere mittenti approvati su Yahoo Mail, sappiate che uno di questi prevede la creazione di un filtro, in modo che certe email arrivino direttamente nella posta in arrivo. Un altro metodo, seppur meno sicuro è invece di aggiungere gli indirizzi dei mittenti da cui volete ricevere le email ai contatti di Yahoo, il che "dirà" a Yahoo che voi volete ricevere le email da questi utenti. Infine, come vedremo nel capitolo successivo, un altro metodo è contrassegnare certe email (e quindi mittenti) come non spam. Andiamo a vedere come fare, da PC o app per Android o iOS. Creare un filtro Per aggiungere mittenti approvati su Yahoo Mail il modo più semplice è creare un filtro che consenta di inviare email direttamente alla vostra casella di posta da determinati mittenti e domini. Ecco come fare. Da PC, andate sul sito di Yahoo ed effettuate l'accesso inserendo sulla destra il vostro indirizzo email, cliccando su Avanti, la vostra password e cliccando nuovamente su Avanti. In caso non abbiate un account con il client, cliccate su Crea un account e nella pagina successiva inserite il vostro nome, cognome, nome dell'indirizzo email che volete creare (il sistema vi avviserà in caso non sia disponibile) e password. Inserite anche la vostra data di nascita e nella pagina successiva il vostro numero di telefono. Riceverete un SMS con un codice di conferma, che dovrete scrivere nell'apposito campo, date conferma e dopo pochi istanti avrete accesso alla vostra casella di posta Yahoo. Ora cliccate sull'icona delle Impostazioni in alto a destra e cliccate su Altre impostazioni. Qui, dal pannello di sinistra, cliccate su Filtri. Ora cliccate sul pulsante Aggiungi nuovi filtri, poi a destra digitate un nome per il filtro che state creando e impostate i valori. Quindi nella sezione Da, scegliete Contiene come criterio del filtro e quindi digitate l'indirizzo email del mittente nel campo di testo dove c'è scritto Digita un valore del filtro.

Potete anche inserire parole che pensate appariranno nelle email di questo mittente (o di questo gruppo di mittenti) e impostare un filtro di questo tipo, per esempio, aggiungendo una voce relativa al Soggetto o al Corpo dell'email. Scorrete verso il basso e alla voce Scegli una cartella in cui spostare scegliete una cartella in cui vorreste che vadano queste email. Potete scegliere tra Archivio e Cestino, oppure inserire il nome di una cartella. Quando tutto è di vostro gradimento, cliccate sul pulsante Salva in basso e il filtro apparirà subito sotto al pulsante Aggiungi nuovi filtri, sulla sinistra. Potete aggiungere fino a 500 filtri. Ora le email da quel mittente (o da quel gruppo di mittenti che rispettano quella regola) verranno inviate nella cartella che avete specificato nel filtro. Se volete modificare un filtro, cliccateci sopra e sulla destra apparirà la scheda del filtro con i suoi dettagli. Se invece volete eliminarlo, cliccate sull'icona a forma di cestino sulla destra del nome del filtro. Se invece volete cambiare l'ordine dei filtri, basta cliccare su uno di loro per selezionarlo e poi operare con la freccia verso l'altro o verso il basso per spostarlo in su o in giù. Una volta finito, cliccate sulla freccia in alto a sinistra (quella verso sinistra) per tornare alla vostra casella di posta. Se vi chiedete come aggiungere un filtro da app Yahoo Mail per iOS o Android, sappiate che la funzione non è disponibile. Aggiungere un indirizzo email come contatto Yahoo Un altro metodo per aggiungere mittenti approvati su Yahoo Mail è di inserire la loro email al vostro elenco di contatti Yahoo. Questo vi assicura in teoria di ricevere email da loro nella vostra casella di posta, in quanto fa sapere a Yahoo Mail che queste persone non sono estranei, ma non è detto che in futuro non vengano inserite della lista nera, quindi è un metodo meno esatto rispetto al filtro. A ogni modo, vediamo come usarlo, da PC o app per dispositivi mobili. Da PC, andate sul sito di Yahoo e se necessario effettuate l'accesso con il vostro indirizzo email e password. Quando arrivate alla pagina della vostra casella di posta, cliccate in alto a destra sull'icona Contatti, quella che richiama una scheda di una rubrica. La riconoscete perché è quella più a sinistra nel pannello di destra, dove trovate anche l'icona a forma di ingranaggio delle impostazioni.

A questo punto, in basso, cliccate sulla voce "+ Aggiungi un nuovo contatto". Si aprirà una scheda classica di una rubrica, con un avatar generico in alto (che potete personalizzare cliccando sull'icona a forma di macchina fotografica e poi scegliendo un'immagine dal computer), nome, cognome e altri dati che potete inserire. Inserite il nome, poi scorrete verso il basso e sotto la voce Email inserite l'indirizzo email del nuovo contatto Yahoo. Cliccando sulla voce Email, che rivela un menu a tendina, potete scegliere se specificare che si tratta di un'Email lavorativa o personale (casa o lavoro). Una volta completati i campi, cliccate in basso sul pulsante blu Salva per creare il contatto Yahoo.

Da app, è tutto molto più semplice. Avviate l'app ed eventualmente effettuate l'accesso inserendo la vostra email e password. Poi toccate la scheda in basso Rubrica e successivamente il pulsante "+" in alto a destra. Nella finestra che si apre, inserite i dettagli del contatto, toccando la voce Nome per inserire il nome e poi in basso su Aggiungi indirizzo email per aggiungere l'indirizzo email. Quando avete finito, toccate la voce Salva in alto a destra e il contatto sarà salvato.

Come evitare che una mail ricevuta finisca in spam Yahoo

Infine, un altro metodo per aggiungere mittenti approvati su Yahoo Mail è di contrassegnarli come non spam nel caso finiscano nella cartella degli spam (cosa piuttosto probabile). In questo modo potrete iniziare a ricevere le email da quell'utente: vediamo come fare, da PC o app per dispositivi mobili. Da PC, andate sul sito di Yahoo Mail ed eventualmente effettuate l'accesso inserendo sulla destra il vostro indirizzo email, cliccando su Avanti, la vostra password e cliccando nuovamente su Avanti. Una volta nella casella di posta, cliccate sulla voce Spam a sinistra. Individuate l'email che desiderate indicare come non spam e cliccateci sopra con il tasto destro del mouse. Dalla finestra che appare, selezionate Non è spam. In alto vi verrà mostrata la conferma che la conversazione è stata spostata nella casella di posta principale (In arrivo), e verrà indicata la nuova email (in caso non l'abbiate ancora letta) in questa cartella.

Da app per dispositivi mobili, la procedura è piuttosto simile. Avviate l'app ed eventualmente effettuate l'accesso. In basso a sinistra, toccate la scheda In arrivo e, dalla finestra che si apre, toccate la voce Spam. Qui identificate l'email che volete ricevere nella casella di posta e toccatela. Poi in basso a destra toccate Altro (icona con tre puntini) e nella finestra che si apre toccate la voce Non è spam. Immediatamente, vi verrà segnalato che l'email è stata spostata nella casella In arrivo, a cui potete arrivare toccando la scheda Spam in basso a sinistra e poi selezionando In arrivo nella finestra che si apre.

Domande e risposte

Come faccio a sbloccare il mio account Yahoo? Se il vostro account è bloccato, il motivo potrebbe essere perché avete effettuato troppi tentativi di accesso non riusciti. Altri motivi per il blocco potrebbero essere perché il sistema ha rilevato un rischio per la vostra password, il vostro indirizzo IP è nascosto o cambia continuamente, o i tentativi di accesso provengono da località geografiche diverse in un breve periodo di tempo. Il blocco viene rimosso automaticamente dopo 12 ore, ma potete riottenere l'accesso al vostro account utilizzando lo strumento Aiuto per l'accesso