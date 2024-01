Come aggiungere preferiti su Safari su Mac, iPhone e iPad

Perché se la procedura per aggiungere i segnalibri è estremamente semplice, magari, soprattutto da iPhone e iPad, potrebbe non essere immediata . Ma prima di andare ad approfondire questo aspetto del browser della mela, non scordatevi di dare un'occhiata alla nostra guida su come nascondere i preferiti su Chrome .

Ma come aggiungere preferiti su Safari , da Mac, iPhone o iPad? Andiamo a scoprirlo, oltre a vedere come aggiungere la barra dei preferiti e importare i preferiti da un altro browser su Safari per macOS.

Come qualsiasi browser , Safari vi consente di salvare le vostre pagine Web preferite in modo da poterle riaprire con un semplice clic (o tocco, se da dispositivo mobile).

Indice

Come aggiungere preferiti su Safari

Nella finestra vedrete un menu a tendina sotto la scritta Aggiungi questa pagina a : scegliete dove salvare il preferito (probabilmente vorrete metterlo nei Preferiti per averlo sempre sotto mano, da solo o in una cartella), poi se volete cambiate il nome del sito in questione e aggiungete una descrizione.

Sappiate infatti che i Preferiti non sono altro che una cartella dei Segnalibri , quindi per questo per accedervi vedrete la scritta Segnalibri .

Sappiate infatti che i preferiti possono essere organizzati in diversi modi: nei Preferiti (che se attivata vedrete sulla Barra dei preferiti ), nei Preferiti dei g ruppi di pannelli (se li avete) o nei Segnalibri, sia singolarmente che inseriti in cartelle.

Se invece salvate un segnalibro in una cartella diversa, questo non sarà un preferito semplicemente perché non si trova nella cartella Preferiti. Tutto qui.

Prima di procedere, chiariamo un aspetto, ovvero la differenza tra segnalibri e preferiti. In realtà sono la stessa cosa, ovvero siti che avete salvato per potervi accedere con un tocco, ma i Preferiti sono una cartella predefinita in cui verranno salvati i segnalibri, che diventano preferiti.

Il popolarissimo browser della mela, preinstallato in tutti i suoi dispositivi, vi consente infatti come quasi tutte le app simili di salvare un elenco di segnalibri che vi consente di accedere velocemente alle pagine Web più importanti.

Ma questo non è l'unico modo per aggiungere un preferito a Safari da Mac. Volendo potete anche passare il cursore del mouse sulla barra degli indirizzi, e sulla sinistra vedrete apparire il pulsante "+" in un cerchio. Cliccateci sopra tenendo premuto il dito sul mouse (dovete effettuare un clic lungo) e dopo qualche istante apparirà una finestra pop-up.

Ora non dovete far altro che scegliere dove salvare il preferito: tra i Preferiti, tra i Preferiti dei gruppi di pannelli (in caso li abbiate) o nei Segnalibri.

In alternativa, potete semplicemente trascinare il sito nella Barra dei preferiti (se l'avete attivata, come vedremo nel capitolo dedicato).

Tutto quello che dovete fare è posizionare il cursore del mouse sull'indirizzo del sito (l'URL), cliccate e tenete premuto il dito sul pulsante del mouse.

Poi trascinate il testo verso il basso, sulla Barra dei preferiti, e vedrete apparire un'icona verde con il simbolo "+". Se avete delle cartelle nella Barra dei preferiti e volete inserire il sito al loro interno, potete semplicemente lasciare andare l'URL sopra di loro.

In alternativa, se volete creare un nuovo spazio nella Barra dei preferiti, posizionate l'URL dove desiderate e vedrete i preferiti attuali spostarsi per farle spazio (potete trascinare il preferito in un'altra posizione anche in un secondo momento, se preferite).

Siti e cartelle possono essere rinominati in un secondo momento, tutto quello che dovete fare è cliccare con il tasto destro del mouse (o tenendo premuto il tasto control) su uno degli elementi nella Barra dei preferiti e selezionare la voce Rinomina.

Volete aggiungere un segnalibro per tutti i pannelli aperti su Safari? Mettiamo che avete avviato Safari, avete aperto tre pannelli (schede) separati nella stessa finestra, e volete aggiungerli tutti ai preferiti.

In questo caso cliccate sul menu Segnalibri in alto a sinistra e selezionate nella finestra che si apre la voce Aggiungi segnalibro per [numero] pannelli aperti.

Adesso vi verrà chiesto di digitare un nome per il gruppo e selezionate una posizione dove salvarlo, tra i Preferiti o i Segnalibri. In questo modo la scheda è salvata come cartella, e cliccandoci sopra aprirete tutte le schede contemporaneamente.

Mettiamo però che vogliate vedere tutti i vostri segnalibri: come accedervi? Il punto più rapido è la Barra dei preferiti, in alto su Safari, sotto al campo degli indirizzi. In alternativa, c'è il pannello laterale: cliccate a sinistra in alto sull'icona a forma di finestra divisa in due e in basso selezionate la voce Segnalibri (potete anche arrivarci cliccando in alto a sinistra su Segnalibri e poi selezionando la voce Mostra segnalibri).

Un altro punto dove trovare i preferiti è la pagina iniziale o una nuova pagina.

Per vederli nella pagina iniziale, non dovete fare altro che avviare Safari e cliccare in basso a destra sulla pagina, sull'icona con tre cursori. Qui mettete la spunta a Preferiti.

Se volete vederli su una nuova pagina, cliccate in alto a sinistra su Safari, selezionate Impostazioni e in alto nella finestra cliccate su Generali. Qui di fianco a Apri nuove finestre con e a Apri nuovi pannelli con, selezionate Pagina di apertura. Poi, sotto, di fianco a Preferiti della pagina di apertura, selezionate Preferiti (o i preferiti che volete) .