Come aggiungere utenti extra su Netflix

Dopo aver anticipato per mesi una stretta all'odiata condivisione degli account, a maggio 2023 Netflix ha introdotto gli account extra per i piani Standard e Premium. Ma quanto costa e come aggiungere utente extra Netflix, da browser o TV? E si può fare da Sky? Andiamo a scoprirlo, oltre a vedere come risolvere eventuali problemi che potremmo incontrare cercando di attivare la funzione. Ma prima di affrontare questo argomento, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come mettere in pausa l'abbonamento Netflix e poi riattivarlo.

Indice

Quanto costa aggiungere un utente extra su Netflix

Come abbiamo anticipato nell'introduzione, a maggio 2023 Netflix ha bloccato anche in Italia la condivisione degli account, e ha introdotto per utenti non appartenenti al nucleo familiare la possibilità di aggiungere un account separato ma collegato al principale. Se infatti per gli appartenenti allo stesso nucleo è possibile condividere l'account per la visione in contemporanea su dispositivi diversi (con limiti differenti a seconda del piano), per chi non vive nella stessa famiglia adesso è vietato, ma si può acquistare quello che è definito un "account extra". Questo consente di accedere alla piattaforma "aggregandosi" all'abbonamento del capofamiglia e senza dover pagare un account separato, ma solo 4,99 euro al mese. Ovviamente ci sono delle limitazioni per quanto riguarda il numero di account extra acquistabili e per i piani che consentono di aggiungerli, ecco quali. Nel momento in cui scriviamo, Netflix offre tre piani: Standard con pubblicità a 5,49 euro al mese, le cui caratteristiche sono le interruzioni pubblicitarie, la risoluzione in Full HD, fino a 15 download per la visione offline per ciclo di fatturazione, la visione in contemporanea su due dispositivi diversi e lo stesso per il download. Questo piano non consente l'aggiunta di account extra. C'è poi il piano Standard, da 12,99 euro al mese e ha le stesse caratteristiche del piano Standard con pubblicità, ma aumenta i download a 100 per la visione offline (in contemporanea) e consente di aggiungere un piano extra. Infine, il piano Premium da 17,99 euro al mese porta la qualità a Ultra HD e consente la visione su 4 dispositivi alla volta, il download su 6 dispositivi alla volta e la possibilità di aggiungere fino a 2 account extra. Ogni account extra costa 4,99 euro al mese, e dovrà essere attivato e pagato dal titolare dell'account principale, anche se l'utente associato avrà un proprio profilo, account e password. Giusto per chiarezza, andiamo a definire le caratteristiche degli account extra e come funzionano. Questa tipologia di account possono usufruire di molti degli stessi vantaggi degli altri abbonati Netflix, come l'accesso a serie TV, film, documentari e altri contenuti premiati senza limiti, possibilità di guardare Netflix a casa o in viaggio con qualsiasi dispositivo connesso a Internet su cui è installata l'app, tra cui smart TV, console per videogiochi, lettori di streaming, set-top box, smartphone, tablet e browser web, e la stessa qualità video e audio dell'abbonato che li ha invitati. A differenza di un abbonamento standard, però, un account extra può sì guardare Netflix su qualsiasi dispositivo, ma solo su uno alla volta, e lo stesso per quanto riguarda la possibilità di scaricare i contenuti. Inoltre un utente extra può avere un solo profilo sull'account e non può crearne altri, e deve attivare l'account nello stesso Paese associato al titolare dell'account. Chiariti questi aspetti vediamo come aggiungere un account extra.

Come aggiungere un utente extra su Netflix

Volete sapere come aggiungere un account extra su Netflix? Vi ricordiamo che questa soluzione è necessaria se volete condividere il vostro piano Netflix con una persona che non vive con voi nello stesso nucleo famigliare. Ecco come aggiungerlo, tenendo presente che l'operazione può essere effettuata da browser o da app per smart TV, ma non da app per dispositivi mobili o PC. Da browser

Se volete aggiungere un utente extra dal vostro dispositivo, che sia da telefono, tablet o computer, dovete accedere al servizio tramite il suo sito Internet ufficiale via browser. Adesso, in caso non l'abbiate già fatto, cliccate su Accedi in alto a destra e inserite la vostra email o numero di telefono e la password, poi cliccate su Accedi. Nella schermata iniziale cliccate sulla vostra immagine di profilo in alto a destra, e sotto la voce Utenti extra cliccate su Acquista uno slot per utente extra. In alternativa, se avete già effettuato l'accesso, potete andare direttamente a questo indirizzo. Cliccate su Continua e verificate l'importo che andrete a pagare, poi cliccate su Attiva utente extra e su Continua. In questa fase non riceverete alcun addebito finché non confermerete il nuovo importo, ma essendo Netflix un servizio prepagato la data di fatturazione sarà modificata in base al saldo rimanente dell'ultimo pagamento. Arriverete nella sezione dedicata all'utente extra inserite il suo nome e indirizzo email, controllate il vostro nome e cliccate su Continua. Nella pagina successiva, potete scegliere se trasferire un profilo esistente o permettere all'utente di creare un nuovo profilo. Per farlo, cliccate rispettivamente su Sposta un profilo esistente, che vi consente di selezionare uno dei profili e associarlo a quello dell'account extra, oppure selezionate Nuovo profilo. Successivamente, cliccate su Continua e poi su Torna su Netflix. L'utente extra riceverà un'email da Netflix con un link di invito (univoco): dovrà cliccare sulla scritta Comincia, al che verrà rimandato a un sito in cui dovrà impostare una password per creare un account ospite e seguire i passaggi a schermo per attivarlo. In alternativa, potete inviare in autonomia il link di invito andando nella sezione Utenti extra del vostro account (dopo aver cliccato in alto a destra sulla vostra immagine di profilo dal sito) e selezionare Gestisci gli account extra. Qui copiate il link e inviatelo al vostro contatto attraverso l'app che ritenete più opportuna. Completata la procedura di attivazione, voi (che avete mandato l'invito) riceverete una notifica e l'utente extra potrà accedere a Netflix utilizzando come dati di accesso l'email su cui ha ricevuto l'invito e la password creata poc'anzi. In caso vogliate invitare due utenti extra, dovete ripetere la procedura appena esposta. Potete rimuovere un utente extra in qualsiasi momento, fino a due volte per periodo di fatturazione, al che l'utente non potrà più accedere a Netflix. Per farlo, dal browser andate sul sito Netflix, effettuate l'accesso e cliccate in alto a destra sulla vostra immagine di profilo, poi sotto Utenti extra selezionate Gestisci gli utenti extra (questo è il link diretto). Selezionate Rimuovi beneficiario o, se costui non ha ancora accettato l'invito, cliccate su Annulla invito. Poi cliccate su Conferma e in alto riceverete una conferma dell'operazione. Sia voi che l'utente riceverete un'email di conferma. Se invece volete annullare lo slot utente extra, andate sempre a Gestisci utenti extra da browser e cliccate su Annulla slot. Nella pagina successiva cliccate su Annulla slot utente extra e riceverete una conferma in alto nella pagina in cui verrà indicata una data fino alla quale l'utente extra può guardare Netflix. Sia voi che l'utente riceverete un'email di conferma dell'operazione. Da TV

Preferite mandare un invito dalla TV? In questo caso sappiate che non potete trasferire un profilo esistente all'utente extra, ma solo crearne uno nuovo. Per procedere, andate sull'app Netflix dal vostro televisore, poi selezionate un profilo. Ora dovreste visualizzare il messaggio Per continuare a condividere con qualcuno che non vive con te, aggiungi un utente extra, al che cliccate su Scopri di più. Selezionate la voce Attiva utente extra o Vai su Netflix, e visualizzerete il nuovo importo della quota mensile e la nuova data di fatturazione. Se selezionate Attiva utente extra, vi sarà addebitato il nuovo importo mensile nella nuova data di fatturazione, poi potrete inserire i dati dell'utente. Vedrete il messaggio Ancora un passaggio: chi è il tuo utente extra? e potrete cliccare su Avanti. Inserite il numero di telefono dell'utente extra che state invitando e selezionate Invia, al che Netflix invierà un SMS con un link di invito che scadrà dopo 24 ore, e voi potrete selezionare la voce Vai su Netflix per tornare alla schermata iniziale. L'utente extra dovrà toccare il link di invito e nella pagina Internet dovrà seguire le indicazioni per creare un nuovo account e dare un nome al suo profilo. Quando attiverà il profilo, voi riceverete una notifica, e l'utente potrà accedere a Netflix con i dati appena impostati, in completa autonomia. Da Sky Resta un ultimo aspetto da considerare, ovvero come aggiungere un utente extra in caso abbiate un abbonamento Netflix sottoscritto tramite un servizio terzo come quello di Sky (o TIMVision). Purtroppo, in questo caso non è possibile aggiungere utenti extra al vostro account, in quanto la funzione è accessibile esclusivamente se l'account è gestito da Netflix. Lo stesso vale se avete una fatturazione gestita tramite terzi, come nel caso abbiate attivato l'abbonamento tramite app per iOS prima che Netflix lo impedisse. Anche in questo caso non potrete attivare un account extra.

Risoluzione dei problemi

La procedura di aggiunta di un account extra dovrebbe avvenire senza problemi, ma in alcuni casi potrebbero esserci degli intoppi. Vediamo quelli più comuni e come risolverli. Se l'utente extra non dovesse aver ricevuto l'invito, andate da browser a questo indirizzo oppure andate sul sito, effettuate l'accesso, poi cliccate sulla vostra immagine di profilo in alto a destra e sotto Utenti extra cliccate su Gestisci gli utenti extra. Ora controllate l'indirizzo email del destinatario nel campo Invito mandato a e assicuratevi che non ci siano errori, Potete anche copiare il link di invito e inviarlo direttamente alla persona, oppure annullare e inviare nuovamente l'invito cliccando su Annulla invito, poi date conferma. Successivamente selezionate Imposta invito per invitare nuovamente la persona e in caso valutate la possibilità di usare un altro indirizzo email. In caso invece l'utente extra non abbia accettato l'invito, Netflix gli invierà varie email di promemoria per un mese, e voi riceverete una notifica via email. Successivamente, potete mandare nuovamente l'invito seguendo i passaggi in "L'utente extra non ha ricevuto l'invito" oppure potete annullare lo slot per utente extra come indicato nel capitolo precedente. Può inoltre capitare che sia impossibile aggiungere un utente extra al vostro account, e questo può essere dovuto a diverse spiegazioni. La più semplice è che potete aggiungere utenti extra solo a un piano Standard (uno) o Premium (due) nei Paesi in cui è disponibile questa funzionalità. Inoltre tenete presente che potete invitare o rimuovere utenti extra solo due volte nello stesso periodo di fatturazione. In caso abbiate problemi, riprovate nel successivo periodo di fatturazione. Come spiegato nel primo capitolo, non potete aggiungere come utente extra una persona che vive in un Paese diverso rispetto a quello a cui è associato il vostro account. Dovete considerare anche che non potete aggiungere un utente extra se avete disdetto l'abbonamento, anche se rimane ancora tempo prima del termine del periodo di fatturazione. Altri motivi per cui non potete aggiungere un utente extra sono se pagate tramite terzi, se avete un pacchetto partner (con Sky o TIM, per esempio) o se avete un piano con pubblicità. C'è infine un'altra questione, che riguarda gli abbonati attuali e, soprattutto, gli ex abbonati. Se volete invitare un utente che ha disdetto un account Netflix, sappiate che non potete, in quanto al momento gli unici ex abbonati che possono essere invitati di nuovo come utenti extra sono quelli che sono stati in precedenza utenti extra. Netflix dice che questa funzione è "al momento" non supportata, quindi è possibile che venga introdotta in futuro.

Domande e risposte

Come condividere Netflix con altre persone? Gli account Netflix possono essere condivisi con un certo numero di persone appartenenti al nucleo familiare, due per gli account Standard (con e senza pubblicità) e quattro per l'account Premium. Per chi non vive nello stesso nucleo familiare, bisogna acquistare uno slot account extra, accessibile solo ai piani senza pubblicità, uno per quello standard e due per quello Premium, a 4,99 euro al mese aggiuntivi.