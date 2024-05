Vedrete che questo strumento, per quanto incredibilmente semplice da usare, renderà lezioni o riunioni più chiare. Oltre che favorire l'interazione dei partecipanti, questo strumento può essere anche usato dai professori in maniera strategica.

E non c'è bisogno di alzarla fisicamente : Zoom ha infatti una funzione apposita. Gli organizzatori della riunione vedranno infatti l'icona di una mano di fianco al vostro nome utente. In questo modo sapranno che avete una domanda o un'osservazione da fare, e vi daranno la parola appena possibile.

Ma come alzare la mano su Zoom , da telefono o computer? Andiamo a scoprire come fare, oltre a vedere come abbassarla. Perché alzare la mano sulla piattaforma di videochiamate è il modo migliore per intervenire senza interrompere una riunione.

Cosa fate quando volete chiedere la parola in classe o durante una riunione? Esatto, alzate la mano , e lo stesso vale per le riunioni o le lezioni online , anche con Zoom .

Indice

Come alzare la mano su Zoom da PC

Se parlate, dopo un po' apparirà una notifica in basso che vi avviserà del fatto che la mano si abbasserà automaticamente. Se non volete che si abbassi, cliccate sul pulsante Disattiva.

Per farlo, una volta entrati nella videochiamata, muovete il mouse sulla schermata principale per mostrare la barra degli strumenti. Ora cliccate in basso sull'icona Reagisci (quella a forma di cuore). Si aprirà una finestra pop-up in basso: cliccate sul pulsante Alza la mano , quello con una mano gialla aperta.

Alzare la mano su Zoom da Android o iPhone

Dopo essere entrati in una riunione, toccate l'icona in basso Reazioni, quella con una faccina sorridente e un " + " in alto a destra. Se non la vedete, toccate lo schermo.

Come abbassare la mano

Dopo che avete alzato la mano e vi è stata data la parola, dovrete abbassarla. Tra poco vedremo come fare, ma tenete presente che se iniziate a parlare, Zoom vi dirà che sta per disattivare la mano automaticamente.

Se parlate, dopo qualche secondo infatti apparirà un avviso in basso con un countdown che vi indica che la mano sta per essere abbassata. Nel caso vogliate impedirlo, dovete cliccare sul pulsante blu Disattiva.

In alternativa, o se non avete iniziato a parlare, potete disattivarla manualmente. Per farlo da PC, cliccate sul pulsante Abbassa la mano in basso, e la mano sarà abbassata.

Da telefono, dovete toccare l'icona Reazioni in basso e poi toccare il pulsante Abbassa la mano, e la mano sarà abbassata. Ovvero scomparirà la notifica.

Se non vedete l'icona Reazioni, toccate prima lo schermo.

In alternativa, se siete gli organizzatori della riunione, potete abbassare le mani degli utenti. Per farlo, da PC cliccate su Partecipanti in basso e poi passate il mouse sul nome dell'utente con la mano alzata. Poi cliccate sul pulsante Abbassa la mano. Oppure, per abbassare tutte le mani, cliccate in basso su Abbassa tutte le mani.

Da telefono, per abbassare la mano di un utente cliccate in basso su Partecipanti, poi toccate il nome dell'utente. Ora toccate Abbassa la mano. Per abbassare tutte le mani, toccate l'icona con la mano alzata e i nomi degli utenti poi toccate in basso Abbassa tutte le mani.