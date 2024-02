Come andare a capo nelle celle Excel: la guida semplice

Microsoft Excel è un programma davvero potente e, proprio per la sua versatilità e adattabilità ai vari contesti d'uso, soprattutto professionali, richiede un minimo di dimestichezza e di conoscenze in assenza delle quali è impossibile sfruttarne le molteplici funzioni, avanzate o, addirittura, basilari. Infatti, perfino elementi apparentemente semplici come andare a capo in una cella Excel possono risultare complicati per chi ha incominciato a utilizzare da poco questo programma. E se state tribolando proprio su questo punto, questa guida saprà aiutarvi a risolvere l'intricato problema. Ma prima di iniziare, proprio perché stiamo parlando di celle, vi suggeriamo di leggere i nostri articoli di approfondimento su come bloccare celle Excel e come unire o dividere celle Excel .

Come andare a capo nelle celle Excel da computer e da browser desktop

Per andare a capo nelle celle Excel non basta premere il tasto Invio della tastiera: così facendo, verrete automaticamente spostati su un'altra cella del foglio di calcolo.

In genere questa esigenza nasce tutte le volte in cui si ha la necessità di scrivere dei testi disposti su più righe, così da rendere il lavoro più ordinato visivamente e, magari, ancor più efficace.

Per riuscire nell'intento è sufficiente premere una combinazione di tasti e il gioco è fatto. Tutto qui? Sì, è proprio così. In questo modo, l'indicatore di digitazione si sposterà in automatico nella nuova riga sottostante della cella per permettere all'utente di aggiungere l'ulteriore testo. E, come accade su qualsiasi altro programma, non ci sono limiti di utilizzo: è possibile (ovviamente) andare a capo Excel tutte le volte che si vuole, pigiando quella stessa combinazione di tasti che vedremo tra un attimo.

Prima di svelare la suddetta, vi anticipiamo che questa "funzione", se così si può dire, è disponibile sia nella versione desktop di Microsoft Excel (disponibile per computer con a bordo sistemi operativi Windows e Mac), sia nella controparte gratuita online, utilizzabile da qualsiasi browser per navigare su Internet, come ad esempio Microsoft Edge, Apple Safari, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox e via discorrendo.

Ma non perdiamoci in ulteriore chiacchiere ed entriamo nel "cuore" della soluzione.

Aprite il programma facente parte della suite Office di Microsoft e create un nuovo foglio di calcolo od aprite quello che desiderate modificare. A questo punto, selezionate la cella nella quale intendete digitare del testo e incominciate a scrivere le parole di interesse. Quando è il momento di andare a capo Excel, mi raccomando: non cliccate sul tasto Invio della tastiera, come accade, ad esempio, su Word o su qualsiasi altro programma di scrittura. Come vi abbiamo già detto, tale procedurà sposterà in automatico il cursore del mouse nella cella immediatamente sotto.

Invece, utilizzate la seguente combinazione di tasti per riuscire nell'intento: vi basterà cliccare Alt+Invio sulla tastiera del vostro PC quando è il momento di andare a capo e, come per "magia", il cursore del mouse si posizionerà immediatamente sotto alla scritta, restando nella medesima riga.

Al termine del lavoro, potete modificare la dimensione della cella Excel per adattare meglio la scritta e rendere il foglio di calcolo più gradevole esteticamente: sarà sufficiente cliccare sul separatore presente fra la lettera della cella in questione e quella immediatamente successiva (per intenderci, nella parte in alto adibita alle lettere che identificano una cella), tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, espandere la cella. Per capirci meglio, spostatevi nella linea che divide la cella "E" e la cella "F", se avete scritto del testo nella prima cella, e tenete premuto il tasto sinistro del mouse per espanderla.